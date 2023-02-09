2023/02/09,
中東

敘利亞正式向歐盟求援，內戰分裂各有盤算，敘北叛軍控制地區恐淪為人道救援黑洞

敘利亞正式向歐盟求援，內戰分裂各有盤算，敘北叛軍控制地區恐淪為人道救援黑洞
Photo Credit: Getty Images

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睡夢中的這家人身陷瓦礫堆中。姐弟倆一起被夾在比他們身體巨大許多的沉甸甸水泥塊之間，動彈不得超過36小時。蜷曲身子的搜救人員在斷垣殘壁中找到他們時，做姐姐的細語呢喃說：「幫我脫身，我什麼都肯幫你做。我會做你的僕人。」畫面中的搜救人員回應說：「不用這樣、不必。」

敘利亞正式向歐盟求援，叛軍區救難組織籲國際伸援

（中央社）敘利亞6日與鄰國土耳其同遭強震襲擊、釀成慘重傷亡損害後，昨（8）日正式向歐洲聯盟（EU）請求協助。在敘利亞叛軍控制地區帶領搜救行動的人道組織「白盔」也呼籲國際迅速伸援。

《法新社》報導，歐盟主管危機管理事務的執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）昨天宣布敘利亞求援消息時表示，歐盟執行委員會（European Commission）正在「鼓勵」歐盟成員國回應敘利亞對醫療補給與糧食的援助請求。

雷納希克還說，歐盟也將密切監督任何提供給敘利亞的援助將如何運用，以確保不會遭到受制裁的大馬士革政府「挪用」。

土耳其靠近敘利亞邊界地帶6日遭到規模7.8的強震襲擊後，歐盟迅速派遣救援團隊前往土耳其。

但對於敘利亞，歐盟起初只透過現有人道計畫提供很少協助，因為歐盟為了制裁敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）對示威者的暴力鎮壓最後演變為內戰，而自2011年開始對阿塞德政府施加制裁。但歐盟也說，對於敘利亞政府要求協助賑災敞開大門。

如今鑒於大馬士革當局已透過歐盟的「平民保護機制」（Civil Protection Mechanism）請求協助，雷納希克表示，歐盟執委會正要求成員國「正面回應這項請求」。

「平民保護機制」的參與國除了歐盟所有27個成員國，還包括挪威與土耳其等8個鄰近國家。

雷納希克指出，敘利亞要求「一長串清單」的援助。「他們需要外界協助他們自身的救援機構，以尋找和救出困在瓦礫堆下的民眾。他們需要許多醫療用品、藥品及醫療設備。他們需要糧食這類物資，典型的急難救助物品。」

另一方面，在敘利亞叛軍控制的西北部地區帶領搜救行動的組織「白盔」（White Helmets）昨天表示，他們「正和時間賽跑」，懇求國際盡快提供協助。

正式名稱是「敘利亞民防」（Syria Civil Defence）的白盔於10年前成立，當時是為了在敘利亞內戰當中解救平民生命。但6日強震發生後，這個組織的救難人員立刻出動，努力在叛軍控制地區遭夷平的數十棟建物瓦礫堆下救出生還者。

根據社群媒體上廣傳的一支影片，當白盔救難人員在伊德利布省（Idlib）從一棟倒塌的建築物中救出一個年輕女孩和她全家人時，周圍群眾大聲歡呼。

人在土耳其的白盔發言人希布里（Mohammed Shibli）告訴《法新社》：「國際救援團隊必須來到我們的地區，當地每一秒都有人死去，我們是在和時間賽跑。」

根據敘利亞政府與白盔統計，敘利亞罹難者至少已達2662人。

希布里表示，「不可能」單靠白盔在叛軍控制的敘利亞西北部地區回應這樣大規模的災難。當地共有400多萬人口。

希布里說：「甚至單靠國家也做不到。」他並指出，白盔的志工至今沒有足夠時間去到所有出現災情的地方。

敘利亞小女孩在瓦礫中用手臂保護弟弟，受困36小時獲救

（中央社）敘利亞西北部村落一對年幼姐弟的家毀於強震，受困超過36小時終於獲救。搜救人員發現被夾在上、下水泥板中間的他們時，姐姐弓起小小的手臂，像千斤頂般護著弟弟頭部。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，強震襲擊土耳其、敘利亞邊境時，位在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）哈朗鎮（Haram）小村落貝斯納亞-布塞尼（Besnaya-Bseineh）的兩姐弟家垮了，睡夢中的這家人身陷瓦礫堆中。姐弟倆一起被夾在比他們身體巨大許多的沉甸甸水泥塊之間，動彈不得超過36小時。

蜷曲身子的搜救人員在斷垣殘壁中找到他們時，做姐姐的細語呢喃說：「幫我脫身，我什麼都肯幫你做。我會做你的僕人。」畫面中的搜救人員回應說：「不用這樣、不必。」

躺在水泥板之間的時候，姐姐馬利安（Mariam）小小的右手臂成為弟弟伊拉夫（Ilaaf）的千斤頂。她刻意用弓起的大臂和小臂墊在弟弟額頭上，把右掌撐在下方水泥板上、右後上臂頂住上方水泥板，把弟弟的額頭和水泥板隔開。Ilaaf阿文意思正好就是「保護」。

兩姐弟父親塞德（Mustafa Zuhir Al-Sayed）獲救後說：「地震發生當時我們感受到地在動，碎片開始往我們頭上掉，我們受困瓦礫堆中兩天。我們熬過去了，這感覺、我希望永遠沒有人得去經歷這種感覺。」

塞德說，被壓在瓦礫堆下的一家人曾經一起背誦可蘭經，並且大聲祈禱，後來終於被人發現而將他們救出。夫妻和3個小孩現在都平安。

塞德家所在的伊德利布省是敘利亞內戰中反對勢力最後據點，據正式名為敘利亞民防隊（Syria Civil Defence）的人道援助團體白盔（White Helmets）指出，當地已有至少1220人罹難。

《法新社》報導，官員和醫療人員表示，6日發生的規模7.8地震造成土耳其8574死、敘利亞2662死，兩國死亡人數總計達1萬1236人。

土敘強震毀家園，敘利亞內戰雙方不分敵我搶救倖存者

（中央社）土耳其南部與敘利亞接壤地區前天清晨發生規模7.8強震，傷亡慘重，在長期處於內戰的敘利亞，身穿不同制服的救難人員忙著清除瓦礫、搶救倖存者。

《路透社》報導，在敘利亞政府軍控制的哈瑪市（Hama），一名身穿軍裝的男子從一座倒塌建築的廢墟中抱出一具滿是灰燼的孩童遺體。


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