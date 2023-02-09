土耳其敘利亞強震逾1萬1200人喪命，台灣搜救隊馳援登聯合國搜救官網、BBC報導封面

土耳其敘利亞強震逾1萬1200人喪命，艾爾多安赴災區承諾1年內重建

（中央社）在土耳其和敘利亞強震中罹難的人數昨（8）日已超過1萬1200人，救援人員頂著寒冬與時間賽跑，在瓦礫堆中尋找可能的生還者。

《法新社》報導，官員和醫療人員表示，6日發生的規模7.8地震造成土耳其8574死、敘利亞2662死，兩國死亡人數合計達1萬1236人。

土敘官員和救援人員表示，土耳其有近5萬人受傷，敘利亞則有5000人受傷。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在第一起地震震央所在地、土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）訪視期間，公布最新傷亡人數。

電視畫面顯示，他抱著一位哭泣的老婦人，穿過一大群人走向紅新月會（Red Crescent）人道救援帳篷。計劃在5月14日大選爭取連任的艾爾多安，承諾在一年內重建災區。

土耳其紅新月會會長季尼卡（Kerem Kinik）曾警告說，黃金救援時間是72小時，但「惡劣天氣條件」使情況複雜化。

土耳其重災區哈泰省（Hatay）有一整片城鎮被夷為平地，緊急救難人員今天在當地一棟倒塌建築物下救出一些兒童。

搜救人員塞廷卡亞（Alperen Cetinkaya）說：「突然之間，我們聽到了聲音，多虧了挖土機…我們同時立刻聽到3個人的聲音。」

他說：「我們預期可以救出更多人…讓人們活著離開災區的機會非常高。」

土耳其強震前後對比衛星照曝光，屋頂翻落地面瓦礫堆四散

（中央社）被夷為平地的城市、殘破不堪的混凝土和金屬物，以及帳篷搭建的臨時醫院，從最新發布的衛星影像中，可以看見土耳其歷經強震肆虐後的滿目瘡痍。

土耳其南部與敘利亞邊界地區6日清晨發生規模7.8地震，死亡人數即將破萬，《澳洲廣播公司》（ABC）報導，美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）昨天公布最新衛星影像，可以看出與2019年相比，這起強震的破壞程度與範圍有多大。

畫面顯示，位於土耳其加濟安泰普省（Gaziantep Province）、鄰近首起地震震央的伊斯拉希耶（Islahiye）已面目全非，建築物被震垮，屋頂翻落到地上，街道四處散落著瓦礫堆。

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria. Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye, Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

曾經停放汽車的停車場，現在充斥著扭曲的混凝土和金屬殘骸，工作人員正在清理現場。

在這座城鎮郊區，醫院外頭搭起帳篷作為臨時診療室，用來治療獲救的倖存者和數以千計傷患。

在伊斯拉希耶以北、震央以東23公里的努爾達伊（Nurdagi），災情也相當慘重。這座城市人口僅4萬的城市也被強震摧毀，許多公寓大樓和民宅幾乎都已不復存在。

原本繁忙的街道上隨處可見咖啡館、餐廳和市場，現在路邊兩側搭起數十個白色帳篷，用來安置災民。

美國行星實驗室公司（Planet Labs）提供的SkySat衛星影像顯示，努爾達伊以北的卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）市中心嚴重受創，四處都是灰塵和瓦礫堆，地標已無法辨識，有些公寓大樓倒塌。

這些畫面讓各界初步了解，土耳其在這起強震後的情況有多糟糕，即使聯合國也有自己的衛星影像，也須花費更長時間，才能了解這場致命災難真正的破壞程度。

台灣搜救隊馳援土耳其受矚，登聯合國搜救官網、《BBC》報導封面

（中央社）台灣派出2組搜救團隊前往土耳其協助救災。《英國廣播公司》（BBC）在IG發文以台灣搜救隊照片為封面，報導中以「國家」稱呼台灣。聯合國也正式將台灣搜救隊列入官方搜救隊網站。

土耳其南部與敘利亞接壤地區發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，造成數以千計建築物倒塌，搜救人員仍在寒冷天候下與時間賽跑，希望從斷垣殘瓦中救出生還者。

台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動兩批人員參與救援，共計130人、5隻搜救犬。台灣搜救隊第一梯次於8日上午11時50分（台灣時間）抵達土耳其重災區阿德亞曼（Adiyaman）後，立即向現場分區指揮協調中心（SCC1）報到。

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，當地因為下雨和降雪影響救援工作，但包括義大利、美國、以色列和台灣在內許多國家的專業搜救隊都趕往土耳其，參與救援。

BBC內文刊登伊拉克、捷克、荷蘭、希臘等許多國家搜救隊的照片，其中可以看到台灣搜救團隊下方圖說寫著：「台灣救援人員計劃協助土耳其的搜救行動。」

另外，內政部消防署晚間在推特和臉書發文指出，台灣搜救隊（TPE-10 Taiwan Special Search and Rescue Team）規劃與捷克、波蘭、喬治亞、美國、阿爾及利亞、奈及利亞等團隊一起在阿德亞曼進行救援，這也是聯合國首次將台灣搜救隊列入官方搜救隊網站。

消防署發文寫道：「聯合國正式把TPE-10 Taiwan Special Search and Rescue Team列在官方搜救隊網站，在2023土耳其地震INSARAG告示板記錄台灣搜救隊救援量能，提供各國知悉，是執行國際人道救援任務以來重大的突破。」

臺灣搜救隊規劃與捷克、波蘭、喬治亞、美國、阿爾及利亞、奈及利亞等團隊一起在阿德亞曼進行救援。

聯合國正式把TPE-10 Taiwan Special Search and Rescue Team 列在官方搜救隊網站，在2023土耳其地震INSARAG告示板紀錄臺灣搜救隊救援量能，提供各國知悉，更是執行國際人道救援任務以來重大的突破👍 pic.twitter.com/Rhpa890nm2 — 消防署 (@NFA_TAIWAN) February 8, 2023

土耳其人感念伸援，台灣搜救隊買熱食免費加量送水果

（中央社）台灣人以熱情聞名，土耳其民眾不遑多讓。搜救隊今天購買熱食時，店家見到隊服免費加量3成，隔壁水果攤也主動送上橘子，不斷感謝義舉。另一間肉攤遞上兩盤肉，隔壁間販售打獵裝備的專店也說將支援所需。