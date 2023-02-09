TNL+ 2023/02/09,
中東

土耳其強震導致傑伊漢石油轉運港停擺，外界憂衝擊全球能源供應引發油價上漲

土耳其強震導致傑伊漢石油轉運港停擺，外界憂衝擊全球能源供應引發油價上漲
地震後陷入火海的土耳其伊斯肯德隆港（Iskenderun）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

自2023年2月6日發生強震以來，國際原油價格便呈現上漲趨勢，部分原因與土耳其傑伊漢碼頭的停運有關，該港口2023年1月份每天平均出口超過100萬桶原油，佔全球供應量約1％。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

土耳其與敘利亞接壤地區於2023年2月6日發生芮氏規模7.8強震後，土耳其南部的多處能源基礎設施遭受不同程度的損毀。

根據土耳其能源與自然資源部長唐梅茲（Fatih Donmez）的說法得知，這場造成數千人殞命的強震，已經嚴重破壞位於該國南部哈塔伊省（Hatay）的伊斯肯德隆港（Iskenderun）。

僅在地震發生後隔日，伊斯肯德隆港便有數百個已裝貨的航運貨櫃陷入火海，港口周遭的相關設施亦多遭損壞，這也導致該港的碼頭作業全面停擺。

《彭博社》（Bloomberg News）指出，受衝擊的亦有土耳其南部緊鄰地中海的傑伊漢石油運輸港口（Ceyhan port），土耳其官方當前已預防性暫停該碼頭的營運作業。慶幸的是，負責將石油運往傑伊漢港口的「巴庫－提比里斯－傑伊漢管線」（Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline），以及「基爾庫克－傑伊漢管線」（Kirkuk-Ceyhan Oil Pipeline）並未受損，目前仍具備運輸原油功能。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）解釋，巴庫－提比里斯－傑伊漢管線為一條全長1789公里、能將原油從亞塞拜然（Azerbaijan）首都巴庫行經喬治亞（Georgia）首都提比里斯（Tbilisi），再運至土耳其傑伊漢港口的管線；基爾庫克－傑伊漢管線供給的石油，則來自伊拉克原油儲量豐富的北方城市基爾庫克，這條全長970公里的油管，是伊拉克當前最具規模的原油出口管線。

當前傑伊漢港口的原油運輸作業，由土耳其最大的國營煉油公司Tupras、亞塞拜然國家石油公司（SOCAR）旗下的STAR煉油廠共同處理。

傑伊漢港口的重啟進度為何？

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