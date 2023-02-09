中國偵察氣球有螺旋槳和舵，傳美認定為間諜飛船，白宮：中國間諜氣球「艦隊」遍布五大洲

中國偵察氣球有螺旋槳和舵，傳美認定為間諜飛船

（中央社）一名高階政府外交官7日表示，美國近日在華府和北京舉行簡報會，稱在1月底侵入美國領空的中國偵察氣球中找到太陽能板、螺旋槳和舵，認定為從事間諜行動的飛船。

《路透社》報導，這名官員表示，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）6日在華府向40個國家、約150名外交官進行簡報，美國大使館也在北京邀集各國外交官，說明美方對偵察氣球的調查結果。

這名官員說：「我們希望確保能盡其所能，與全球其他可能受到這類行動影響的國家分享相關訊息。」他還說，美國國務院也將這起事件的相關資訊傳給世界各地的美國外交使團，以利他們與盟國和合作夥伴分享。

在北京參與討論的外交官表示，美國當局在北京舉辦的簡報會中出具相關資訊，證明1月底侵入美國領空並飛越美軍基地上空的氣球，根本不是北京所稱的氣象研究氣球，而是一艘用來從事間諜行動的飛船。

這名外交官說，美方認為這顆偵察氣球上有太陽能板，意味它所需能源比氣象氣球還要多，飛行途徑也和天然的風向移動路徑不符。美國官員還稱，這顆氣球上裝有遙控舵和螺旋槳。

美國當局指出，這顆偵察氣球是由中國軍方所控制。

一名駐北京的亞洲國防外交官表示：「根據美國的簡報以及我們對這類氣球的了解，加上中國當局迄今拒絕透露這顆氣球是由哪個企業或個人持有，我們實在難以相信這是一顆民用氣象氣球。」

上述中國偵察氣球於1月28日首次侵入美國領空，引爆華府政界怒火，促使美國國務卿布林肯延後訪中計畫；美中原本希望藉由這此北京行修復雙方緊張關係。

這顆偵察氣球飄流一週後，美國軍方2月4日派出軍機，在大西洋海岸上空予以擊落，此舉引發中國外交部強烈不滿和抗議，堅稱這是一顆偏離航線的氣象氣球，批評美方反應過度。

白宮：中國具有全球性間諜氣球「艦隊」遍布五大洲

（中央社）白宮新聞秘書尚皮耶8日表示，中國在全球「五大洲」運作著一個間諜氣球「艦隊」。此外，紐時也引述3名美國官員所言指出，中國向全球軍事基地發送間諜氣球。

《法新社》報導，尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在空軍一號上告訴記者：「這些氣球全都是（中國）氣球艦隊的一部分，被開發用以執行監視行動。」

此外，尚皮耶也表示：「過去幾年來，五大洲國家都曾發現中國氣球。我們已針對這個議題與盟友及夥伴進行接觸。」

此外，《紐約時報》（The New York Times）也報導，根據3名美國官員，美國情報單位評估認為，中國間諜氣球計畫是全球監控任務的一部分，旨在收集全世界國家的軍事能力資訊。

上週，一顆載有精密設備的中國白色巨大氣球飛經美國本土上空，之後美國總統拜登下令軍方，在大西洋東岸外海擊落這顆氣球。

中國當局堅稱，這顆氣球僅是作為氣象研究之用，但五角大樓指稱，這顆氣球執行了高科技間諜行動。

Photo Credit: GettyImages

美國防部：中國以偵察氣球監視各地行之有年，曾4度侵美

（中央社）美國國防部表示，上週被擊落的中國偵察氣球是北京廣泛監視行動的一部分，偵察氣球計畫行之有年並涉及五大洲，這再次證明為何對國防部而言，中國仍是步步進逼的挑戰。

中國偵察氣球上週被發現入侵美國領空，隨後並遭美軍擊落。美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）8日在媒體簡報上表示，確定氣球來自中國，過去也有4次類似事件，其中3次發生在前美國總統川普（Donald Trump）任內，拜登（Joe Biden）繼任美國總統初期也曾發生一次。

儘管不願透露太多情報，但賴德表示，中國偵察氣球計畫已經行之有年，不只在美國境內被發現，在五大洲，包括南美、東南亞、東亞與歐洲等地都曾運行，這再次證明為何對國防部而言，中國仍是步步進逼的挑戰。

賴德指出，上週的事件為美國提供了解更多中國偵察氣球計畫的機會，所有訊息都有助於美方繼續強化追蹤這類物體的能力。美方會持續打撈殘骸並收集碎片，以便能獲取更多資訊。

對於中國堅持氣球是出於民用用途的說法，賴德明白表示，保證絕非民用，「我們100%確定」。就美方的了解與觀察，這是偵察氣球，具有情報收集能力。何況若真是民用氣球、氣象氣球，並且接近一個主權國家，即將進入該國領空，一個負責任的國家會公開聲明，但中國沒有這麼做，直到被知會才做出回應。

儘管中國派出偵察氣球探測美國機密，在事件發生後中國國防部長魏鳳和也拒絕美國國防部長華府曾要求讓美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）安全議題通話的要求，但賴德表示，美方仍持續維持開放的溝通渠道，以防誤判。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀