安倍晉三回憶錄發表，評習近平「強烈現實主義者」、川普「拚命想隱藏本性」

（中央社）2022年遭槍殺身亡的日本前首相安倍晉三回憶錄，8日在日本正式發表。安倍在書中提到中國國家主席習近平是「強烈現實主義者」；而美國前總統川普（Donald Trump）則是「拚命想隱藏本性」。

安倍晉三2022年7月8日在奈良市輔選站台時遭槍擊，雖經緊急送醫仍宣告不治，享壽67歲。

《日本經濟新聞》及《產經新聞》報導，安倍執政時跟時任美國總統的川普關係良好。在安倍眼中，川普「其實是一個對軍事行動抱消極態度的人」，但如果被北韓知道此事的話，將不利美方對北韓施壓，因此，安倍認為川普「拚命想隱藏本性」。

安倍評價川普是一個打破常規的人，他透過跟川普建立包括「高爾夫外交」在內的關係，認為打造一個能彼此協商的環境很重要。

安倍未將川普理解為西方世界的領袖，「美中問題是貿易平衡、美俄部分則是安全保障，川普用雙邊關係來考量事物」。安倍過去一直主張「希望川普以自由世界的領袖行動」。

談到另一位美國前總統歐巴馬（Barack Obama），安倍說，彼此只談公事，「是難以建立像朋友般關係的類型。」

有關中國國家主席習近平，安倍說，習近平曾說過如果生在美國，應該不會加入美國的共產黨，而是加入民主黨或共和黨。

安倍認為，習近平不是因為思想信條、而是為了掌握政治權力加入共產黨，「是強烈的現實主義者」。

安倍說，習近平從2018年左右起，不會在會談中依預先擬定的大綱發言，可看出習近平的權力基礎逐步穩固。

有關日中關係，安倍說，在處理安保課題的同時，也要在經濟層面將中國市場價值變成日本的機會，「這是政治技巧」。

談到任內曾舉行27次會談的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），安倍說，雖然外表看起來冷酷，但卻令人意外的直爽。

日本中央公論新社8日發表《安倍晉三回憶錄》，收錄安倍生前約36小時受訪內容，包括跟外國元首間的對話，及在內政方面身為史上最長任期首相的執政秘辛。

中央公論新社表示，回憶錄本來預計2022年初發表，但受安倍本人請託延後。安倍過世後，在獲遺孀安倍昭惠同意後決定出版。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺