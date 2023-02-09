大選後邦交恐生變，巴拉圭總統阿布鐸14日來台進行國是訪問
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巴拉圭是我國在南美洲唯一的邦交國，將於今年4月舉行總統大選，不過在野黨候選人表示，如果獲勝將與台灣斷絕外交關係，選舉結果攸關兩國邦誼。現任總統阿布鐸雖無競選資格，不過他在去年呼籲台灣在巴拉圭投資10億美元，以幫助他抵抗在外交上轉而承認中國的「巨大壓力」。
應我國政府邀請，巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）將於下週（2月14日至18日）率團來台進行國是訪問。巴拉圭是我國在南美洲唯一的邦交國，將於今年4月舉行總統大選，不過在野黨候選人表示，如果獲勝將與台灣斷絕外交關係，選舉結果攸關兩國邦誼。
外交部今（9）日表示，應我政府邀請，巴拉圭總統阿布鐸伉儷將與外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）等重要官員訪台，此行為阿布鐸總統伉儷自2018年10月來台參加我國國慶典禮後，第二次以總統身分訪問我國，為示禮遇與重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待。
外交部指出，台灣與巴拉圭建交逾65年，兩國總統將就雙邊合作及共同關切議題交換意見，並見證雙方外長簽署兩國「外交人員訓練及交流合作協定」。
此外，阿布鐸總統伉儷在台期間將接受外交部長吳釗燮伉儷晚宴，並將出席外交部委託財團法人國際合作發展基金會於2月15日舉辦的「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，以及台北市進出口商業同業公會舉辦的「2023年巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，另將赴花蓮參訪太魯閣國家公園及佛教慈濟基金會。
外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋說明，阿布鐸於15日下午將出席「2023年巴拉圭肉品推廣暨投資商機說明會」，總統伉儷會示範以巴拉圭食材做台灣料理，巴國工商部部長也會簡報投資優惠措施，增加台灣業者了解巴國商業環境，加強雙邊經貿關係、鞏固邦誼。
巴拉圭總統任期為5年，不得連任，阿布鐸已無競選資格，不過他在去年呼籲台灣在巴拉圭投資10億美元，以幫助他抵抗在外交上轉而承認中國的「巨大壓力」。
巴拉圭是全球前10大牛肉出口國、第4大黃豆出口國，該國的牛肉生產業者和農民認為，與台灣的邦交關係是巴拉圭產品輸入中國市場的阻礙。
即將到來的總統大選，在野黨「真正激進自由黨」（PLRA，又稱藍黨）候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月表示，如果他於大選獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係、與中國展開關係，以幫助外銷巴拉圭的大豆與牛肉；巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party）候選人潘尼亞（Santiago Pena）則表示，若他贏得大選，將持續巴拉圭與台灣的邦交。
不過，同為藍黨的巴拉圭共和國眾議院議長羅培茲（Carlos María López López）於今年1月訪台時向總統蔡英文表示，台灣與巴拉圭有長達65年的雙邊邦誼，地理相隔遙遠，但友誼、情感讓我們緊緊結合在一起，他也期盼兩國合作邦誼繼續合作前進。
蔡英文當時表示，過去6年多來，台灣跟巴拉圭持續在各領域深化交流，有非常豐碩的成果，像是台巴科技大學順利辦學，成為培育巴國工程和科技人才的搖籃，雙邊經貿關係也不斷提升，即使面臨疫情，去年1到10月雙邊貿易額仍創新高，超過2.2億美元。
我國14個邦交國中，目前仍以拉丁美洲與加勒比海國家為主，除了巴拉圭以外，還包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞與聖文森國。
延伸閱讀
- 台灣在南美唯一友邦、巴拉圭4月底總統大選，在野候選人：當選就與台斷交
- 英國《金融時報》：巴拉圭總統呼籲台灣投資10億美元，作為「維持邦交」的代價
- 要不要跟台灣斷交、改與中國建交？宏都拉斯公眾輿論與商界人士掀論戰
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核稿編輯：翁世航
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