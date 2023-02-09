研究：冰川湖潰堤恐致氾濫，全球1500萬人受猛烈洪水威脅
我們想讓你知道的是
為了進行這項研究，泰勒和同事們比較了3組資料，包括冰川湖的數量和狀況、生活在冰川湖盆地50公里範圍內的人數、社區因應災難的準備程度等。他們發現，在30個國家，約9000萬人生活在1089個冰川湖盆地中，其中1500萬人居住在冰川湖萬一潰堤，洪水可能會經過的1公里範圍內。
（中央社）研究人員7日表示，因氣候變遷形成或擴大的冰川湖，一旦潰堤，恐引發猛烈洪水，危及全球至少1500萬人，其中多數生活在印度、巴基斯坦、中國和秘魯。
研究人員在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表研究指出，在所謂「高山亞洲區」（High Mountain Asia），有超過900萬人生活在冰川湖潰堤時洪水可能經過的路徑上，包括住在印度北部和巴基斯坦的500萬人。
研究提到，中國和秘魯也特別容易受到冰川融化導致洪水暴漲的威脅。這是全球首次評估類似情況發生風險最高的地區。
根據2020年一項利用衛星資料所做的研究，全球冰川因氣候變暖而融化形成的湖泊面積，在30年間暴增了50%。
相較工業革命前，地球表面的平均溫度已上升近攝氏1.2度，而世界各地高山地區升溫的速度更是快了一倍。
冰川湖的狀態特別不穩定，因為它們常被冰或鬆散的岩石及碎石等沉積物堵住，當積水沖破障礙物，下游就可能發生大洪水。
這樣的洪水在上個世紀奪走數以千計人命，並摧毀社區、基礎建設，也害死牲畜。
研究主要作者、英格蘭紐卡索大學（Newcastle University）博士生泰勒（Caroline Taylor）說：「最危險的不是湖泊數量最多或擴大速度最快的地區。」
她解釋：「潛在的危險反而取決於人數、人群與冰川湖的距離，還有很重要的一點，是他們應對洪水的能力。」
舉例來說，「高山亞洲區」的冰川湖潰堤引發的氾濫導致數以千計人喪生，而即便北美太平洋西北地區（Pacific Northwest）的冰川湖數量為其兩倍，相同情況發生時，卻只有少數人喪命。
為了進行這項研究，泰勒和同事們比較了3組資料，包括冰川湖的數量和狀況、生活在冰川湖盆地50公里範圍內的人數、社區因應災難的準備程度等。
他們發現，在30個國家，約9000萬人生活在1089個冰川湖盆地中，其中1500萬人居住在冰川湖萬一潰堤，洪水可能會經過的1公里範圍內。
新聞來源
延伸閱讀
- 研究：全球升溫若超過攝氏2度，南極最大冰層將溶解「如沉睡巨人被喚醒」，使海平面上升5公尺
- 2050年前全球三分之一的冰川將消失殆盡，聯合國教科文組織籲重視暖化議題
- 地球自轉加速打破「最短一天紀錄」，專家：可能與兩極冰川融化有關
- 喜馬拉雅山脈冰川崩裂引發巨洪，撞破印度水壩逾百人失蹤
- 【圖輯】「世界第三極」青藏高原冰川融化，為何下游卻形成乾旱危機？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。