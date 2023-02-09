2023/02/09,
環境

研究：冰川湖潰堤恐致氾濫，全球1500萬人受猛烈洪水威脅

研究：冰川湖潰堤恐致氾濫，全球1500萬人受猛烈洪水威脅
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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為了進行這項研究，泰勒和同事們比較了3組資料，包括冰川湖的數量和狀況、生活在冰川湖盆地50公里範圍內的人數、社區因應災難的準備程度等。他們發現，在30個國家，約9000萬人生活在1089個冰川湖盆地中，其中1500萬人居住在冰川湖萬一潰堤，洪水可能會經過的1公里範圍內。

（中央社）研究人員7日表示，因氣候變遷形成或擴大的冰川湖，一旦潰堤，恐引發猛烈洪水，危及全球至少1500萬人，其中多數生活在印度、巴基斯坦、中國和秘魯。

研究人員在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表研究指出，在所謂「高山亞洲區」（High Mountain Asia），有超過900萬人生活在冰川湖潰堤時洪水可能經過的路徑上，包括住在印度北部和巴基斯坦的500萬人。

研究提到，中國和秘魯也特別容易受到冰川融化導致洪水暴漲的威脅。這是全球首次評估類似情況發生風險最高的地區。

根據2020年一項利用衛星資料所做的研究，全球冰川因氣候變暖而融化形成的湖泊面積，在30年間暴增了50%。

相較工業革命前，地球表面的平均溫度已上升近攝氏1.2度，而世界各地高山地區升溫的速度更是快了一倍。

冰川湖的狀態特別不穩定，因為它們常被冰或鬆散的岩石及碎石等沉積物堵住，當積水沖破障礙物，下游就可能發生大洪水。

這樣的洪水在上個世紀奪走數以千計人命，並摧毀社區、基礎建設，也害死牲畜。

研究主要作者、英格蘭紐卡索大學（Newcastle University）博士生泰勒（Caroline Taylor）說：「最危險的不是湖泊數量最多或擴大速度最快的地區。」

她解釋：「潛在的危險反而取決於人數、人群與冰川湖的距離，還有很重要的一點，是他們應對洪水的能力。」

舉例來說，「高山亞洲區」的冰川湖潰堤引發的氾濫導致數以千計人喪生，而即便北美太平洋西北地區（Pacific Northwest）的冰川湖數量為其兩倍，相同情況發生時，卻只有少數人喪命。

為了進行這項研究，泰勒和同事們比較了3組資料，包括冰川湖的數量和狀況、生活在冰川湖盆地50公里範圍內的人數、社區因應災難的準備程度等。

他們發現，在30個國家，約9000萬人生活在1089個冰川湖盆地中，其中1500萬人居住在冰川湖萬一潰堤，洪水可能會經過的1公里範圍內。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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