NBA得分王換人！詹姆斯3萬8390分超越「天鉤」賈霸，每年花4500萬在身體保養

詹姆斯躍居NBA得分王，紀錄之夜湖人吞敗留遺憾

（中央社）美國職籃NBA洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）昨（8）日轟下38分，超越賈霸成為歷史得分王，但屬於他的紀錄之夜，卻在球隊130比133敗給奧克拉荷馬雷霆的情況下徒留遺憾。

詹姆斯昨天在比賽首節剩下73秒時砍進3分球，開啟他此役的得分之路；次節接連兩次切入進球並加罰得手的「3分打」，讓他單節攻下12分，持續朝賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄邁進。

第3節剩下10.9秒時，詹姆斯一記後仰跳投得手，生涯總得分正式超越賈霸，成為NBA生涯總得分最多的球員。

在詹姆斯創下紀錄後，比賽短暫停下，NBA總裁席佛（Adam Silver）在場中表揚這歷史性的一刻，原紀錄保持人賈霸也將創紀錄時的用球交給詹姆斯，象徵世代及紀錄的傳承。

詹姆斯在發表感言時說：「我想對湖人的忠實球迷說聲謝謝，你們真的是獨一無二的，能夠超越賈霸這樣偉大的傳奇球星，對我來說意義重大。」

詹姆斯補充道：「請給我的妻小、隊友，及過去20年和我一起奮戰的人（掌聲），我只想向你們道謝，因為若沒有你們，就沒有（現在）的我。」

此外，他也向NBA、現任總裁席佛，和已過世的前總裁史登（David Stern）致謝。

第3節攻下16分的詹姆斯，末節再拿兩分，整場比賽一共搶下38分，區全場之冠，將NBA生涯總得分最高的紀錄，堆高到3萬8390分。

但湖人此役發生20次失誤，罰球命中率也是偏低的6成92，加上雷霆靠5成命中率砍進17記三分球，讓湖人在詹姆斯的紀錄之夜，於主場3分吞敗。

You haven’t just made basketball great,

You brought basketball to another realm entirely.



38,390 points, and still going -- Respect, #ScoringKing. pic.twitter.com/mF8y6eGlRF — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2023

詹姆斯登NBA得分王，賈霸讚揚打球方式與領導能力

（中央社）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯昨天超越湖人前輩賈霸，成為NBA歷史得分王。賈霸讚揚詹姆斯打球的方式，以及他能夠保持狀態和持續主導比賽。

湖人隊前鋒詹姆斯昨天超越湖人前輩「天鉤」賈霸，成為NBA史上得分最多的球員。湖人在主場以130比133輸給奧克拉荷馬雷霆，詹姆斯此役得到38分，創造3萬8390分的總得分紀錄，超過賈霸紀錄3分。

賈霸談到詹姆斯打破他的紀錄時說：「我原本就認為這紀錄很有可能被打破。只要有一個人能持續成為攻勢焦點。」

「詹姆斯的職業生涯就是計劃好要主導比賽。而這已經維持將近20年。你必須讚揚他打球的方式以及他能保持狀態和主導比賽。」

賈霸表示：「他有那種難以說明的特質，就是他們所說的領導能力。他在球場上努力完成任務，球員支持他，因為他們非常尊重他和他的天賦。」

金州勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）則說：「能持續20年的比賽水準，達到籃球得分的巔峰，這令人難以置信。」

「在未來的路上，當我們回顧我們的職業生涯時，我們將能夠達到那個水準，知道在最高水準拚戰是什麼感覺。」

布魯克林籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）表示：「你多麼努力地磨練了這麼久。這從第一天開始就是一種啟發。」

他又說：「非常愛你，繼續設定高標準。」

達拉斯獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）說：「我們把整個行業的關鍵角色交給一個18歲的孩子，現在他已經38歲了，仍然掌控一切。我不認為我們應該感到驚訝。我認為我們應該恭喜他，盡可能地為他慶祝，繼續享受他的表演。」

詹姆斯談超越賈霸紀錄感覺不真實，預期至少再打2年

（中央社）美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星詹姆斯昨天創下他口中的「超不真實」成就，登基成為NBA歷史得分王。他賽後表示，還沒有想要退休的感覺，預期自己職業生涯至少再延續2年。

《法新社》報導，現年38歲的詹姆斯昨天在湖人對奧克拉荷馬雷霆的比賽轟下38分，使得個人NBA生涯總得分推上3萬8390分，超越湖人名宿賈霸在1984年創下的史上最高紀錄3萬8387分。

如今唯一未知的是，當詹姆斯終於結束NBA生涯時，他的總得分紀錄會增加到多少。

詹姆斯賽後接受《透納電視網》（TNT）訪問時表示：「我知道我還能再打幾年。從我的感覺，（以及）這個賽季期間我身體的反應來看。」

「我知道我還能再打幾年，這完全取決於我的心態。如果我的心態仍然投入，如果我依舊有動力去嘗試追求冠軍，我感覺我就能繼續打。」

他說：「如果我的頭腦清楚，而且每一天都感覺有動力去準備好自己的狀態，那麼我就能繼續出賽。」

不過詹姆斯坦言，對於自己終於超越賈霸稱霸已久的得分紀錄，他還在消化這件事。「這超不真實。因為我從來沒把這當作個人目標，或是準備做到，所以我單純感到開心。」

對於自己創下紀錄，詹姆斯歸功於「長期保持健康，能替3個不同球隊出賽，每晚試圖有最佳表現，擁有很棒的隊友以及能讓我發揮本色的教練」。

「能夠以這樣的水準出賽20年，能夠在我的比賽處於巔峰狀態，這種感覺蠻不真實的。」「希望我能繼續保持下去，但到頭來能在聯盟20年，我感到很榮幸。」

詹姆斯年花150萬美元保養身體，自律維持好狀態

（中央社）詹姆斯昨天在洛杉磯湖人主場順利打破賈霸的紀錄，坐上NBA總得分王寶座，儘管湖人最終輸球，但邁入第20年生涯的詹姆斯，不但生活自律，每年更花費超過150萬美元在身體保養上。

對於夜生活豐富的NBA球員來說，美國職籃NBA球星詹姆斯似乎是「異類」，從他加入NBA以來，沒發生過任何的花邊新聞，甚至泡夜店、鬧事等消息。每年花費超過150萬美元（大約新台幣4500萬元）在自己的身體保養上。