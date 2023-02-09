2023/02/09,
歐洲

2014年馬航MH17班機在烏克蘭遭擊落，聯合小組：「強烈跡象」顯示普亭批准供應飛彈

2014年馬航MH17班機在烏克蘭遭擊落，聯合小組：「強烈跡象」顯示普亭批准供應飛彈
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由6國成立的事故聯合調查小組在聲明中說：「有強烈跡象顯示，俄羅斯總統做出將山毛櫸飛彈發射系統（Buk TELAR）供應給頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）分離主義人士的決定。」

（中央社）國際調查人員8日表示，2014年馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17班機在烏克蘭上空遭飛彈擊落，肇事飛彈很可能由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）決定供應，但將他起訴的可能性渺茫。

《法新社》報導，調查人員引述攔截到的通話指出，有「強烈跡象顯示」，烏克蘭親俄分離主義分子2014年在烏東戰鬥時，普亭個人批准將飛彈轉交給這批人士。

然而，探究馬航MH17班機為何遭擊落的調查工作目前暫停，因為「所有線索已經窮盡」。這起事故造成機上298人全數罹難。

2個多月前，荷蘭一法庭才在被告缺席審判的情況下，判決2名俄羅斯人與1名烏克蘭人謀殺MH17班機上所有人的罪名成立。

由6國成立的事故聯合調查小組在聲明中說：「有強烈跡象顯示，俄羅斯總統做出將山毛櫸飛彈發射系統（Buk TELAR）供應給頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）分離主義人士的決定。」

調查人員指出，俄羅斯官員甚至將一項有關運送武器給烏克蘭分離主義分子的決定延後，因為2014年6月時，普亭人在法國出席二戰諾曼第登陸（D-Day）紀念活動。

調查小組播放一段攔截到的通話內容，當中一名克里姆林宮的顧問表示，延後決定時間，是「因為只有一個人能做決定……，這個人目前在法國出席一場峰會。」

不過調查人員表示，由於普亭是一國元首而享有豁免權，使得將這位俄羅斯領導人起訴的任何努力都是徒勞。

他們還說，「儘管我們提到強烈跡象」，但要找到與普亭有關的「完整且具決定性證據，這樣的高門檻仍不可及。」

聯合調查小組包括來自荷蘭、澳洲、比利時、馬來西亞與烏克蘭的成員，這些國家在這起空難中的罹難人數最多。

調查人員先前曾表示，他們希望找出肇事山毛櫸飛彈的實際發射小組成員是哪些人，指揮鏈當中有誰；但他們現在承認，目前暫時是不可能達成了。這枚飛彈據稱是來自俄羅斯城市庫斯克（Kursk）的一個軍事基地。

荷蘭檢察官波茲萊爾（Digna van Boetzelaer）在海牙舉行的記者會上表示：「調查行動現在已經達到極限，所有線索如今都已窮盡，因此調查暫停。」「證據不足以進行更多起訴。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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