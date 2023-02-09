被雇主性騷擾，勞工只能向雇主申訴？立委呼籲勞動部長許銘春盡快改革三大勞權
我們想讓你知道的是
民進黨立委范雲今召開記者會，籲請勞動部長許銘春對「家庭照顧假」、「性工法」、「最低工資法」進行改革。新冠疫情衝擊將原就脆弱的勞工「家庭照顧」問題沖出大洞，少子化令職場親職更難兼顧；現行性工法令受雇主騷擾的員工只能向雇主申訴，根本與虎謀皮；而最低工資連年漲，也因為沒有立法隨時有凍漲可能。
今（9）日上午，民進黨立委范雲協同婦女新知基金會秘書長覃玉蓉、台北市產業總工會副理事長王燕杰、律師尤美女召開記者會，呼籲於陳建仁「溫暖堅韌」新內閣中留任的勞動部許銘春部長，盡快改革三大勞權：「彈性有薪的職家平衡方案」、「補足性工法對雇主性騷擾之法規漏洞」、「通過最低工資法」。
范雲強調，新會期是本屆立法院最後一個法案會期，改革修法草案與政策若未能於本會期完成修法，恐將因屆期不連續，浪費過往行政部會與立法院多次溝通協調的努力，呼籲許銘春應拿出魄力，不要錯失最後改革機會。
生養都一樣重要：職家平衡
台北市產業總工會副理事長王燕杰以職場爸爸經驗分享，父母在職場中遇到的最大問題。
撇除現在高房價、低薪水、通膨的經濟壓力，目前台灣的家庭結構大多是核心雙薪家庭，身為父母不但少有外援要自己帶小孩，還需要兩個人都工作才能維持一個基本家庭運作。
一般身為父母最常需要請假的狀況就是小孩生病、或是小孩的幼稚園有人生病。以腸病毒為例，若是小孩自己或是班級中有人確診，父母其中1人就必須至少5天在家陪小孩，請假父母的工作就須由同事代勞。這會造成請假父母的雇主有怨言、職代的同事有怨言、在家帶小孩的父母本身也會有怨言，讓育兒變成一件苦差事。台灣少子化排名世界第1已經很久，再這樣下去，台灣下一代的勞動力短缺問題會很快出現。
父母在請假照顧小孩上主要會遇到兩個問題。
一、請假沒彈性：有時父母只需要一個上午或是一個下午的時間處理小孩的事，可是「假」卻沒有這樣的彈性，非得要讓父母請假一整天。
二、請假扣薪，讓爸爸無法善盡父職：台灣女性的薪資水平是男性薪資的84%，如果父母請假照顧小孩要扣薪，通常就會是薪水較低的一方請假，而請假的往往是媽媽。這容易讓爸爸缺席孩子的照顧，況且親職上有些事情由男性來處理會較為方便。
婦女新知基金會秘書長覃玉蓉也指出，有超過2成的母親為了育兒離職、已婚女性為了長照而離職的比例亦高於已婚男性。而台灣勞工至今無法享有任何一天有薪的家庭照顧假，平時可能沒有感覺，但在新冠疫情衝擊下，「蠟燭兩頭燒」的情況就急速惡化。比如說在2021年，女性失業率馬上衝高，但在沒有疫情的時候，女性失業率通常比男性還低。
雖然台灣疫情控制得宜，但從上述數據可以看出，封控措施跟照顧服務中斷，對性別平等的衝擊是真實存在的。面對像新冠肺炎這樣的風險，擁有完善的有薪照顧假的國家，才可能讓民眾兼顧照顧需求和經濟安全。
挪威12歲以下兒童的家長本來就有10天到40天家庭照顧假，且由社會保險來支付薪資補償，發生疫情後，挪威政府馬上將家庭照顧假延長到20天至60天，且由社會保險全薪支付。瑞典則在托育服務及學校關閉期間，提供額外的家庭照顧假，且運用既有的照顧假保險，全薪支付需請假照顧病童的家長。所以可以想像這些國家的父母，不用熬夜刷網頁申請商業保險。
據兒童及少年福利與權益保障法第51條，家長不能獨留6歲以下的小孩在家，可是家長連一天的有薪照顧假都沒有。面對這個問題，行政部門可能會回說：「這些人可以去請自己的特休啊！」但如果把經濟發展程度與台灣相近的國家一字排開，會發現台灣在最後面，也就是說我們的最低法定特休在國際上是非常低的。如果行政部門認為人民可以請特休來處理小孩的問題，很顯然，特休假很少這件事本身就是一個問題。
雖然現在台灣已逐漸脫離疫情影響，朝正常化生活前進，但台灣即將面臨更大的風險，就是快速的人口變遷。這同時會造成未來照顧人口不足及勞動市場萎縮，令所有人都逃不了「蠟燭多頭燒」的危機。所以關於生育及長照的假別改革應立即啟動，且要朝保障勞工生計、貼近勞工需求、鼓勵男性共同承擔照顧的方向改革，包含每年14天有薪家庭照顧假、產前生產準備假、讓家長彈性運用的親職假、勞工長照安排假。才是解決問題的根本之道。
職場性騷申訴無門：當行為人是職場最高負責人
律師尤美女指出，性別工作平等法（簡稱性工法）自2002年通過以來，迄今已20年。現在的性工法的版本居然還是最早民間團體提出來的版本。
據性工法第13條，僱主應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，當知悉職場發生性騷擾，應立即糾正補救。但當騷擾者就是雇主本人時，若還要申訴人向雇主申訴，根本就是與虎謀皮。這樣的漏洞早就該補齊，而勞動部卻還在糾結這個問題應該是要用「性工法」，還是「性騷擾防治法」來改。
尤美女分析了「性別工作平等法」、「性騷擾防治法」、「性別平等教育法」這三者的區別。當工作權和身體自主權受到侵害，就適用「性工法」；當受教權和身體自主權受到侵害，就適用「性別平等教育法」；若只有性自主權發生侵害時，沒有工作權或受教權受到侵害，就適用「性騷擾防治法」。
所以雇主性騷擾時，當然就適用「性工法」，而不可能便宜地去適用「性騷擾防治法」。
覃玉蓉也說，這樣「權責不清」的制度設計缺失，會讓被搔擾的受僱者無法採取申訴行動。所以應儘速修法，讓勞動主管機關建立外部申訴的調查和裁處機制，讓受僱者透過單一窗口申訴職場最高負責人的性騷擾案件，才能保障受僱者權益。
儘速制定最低工資法
台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋指出，基本工資連續7年調整，可是基本工資法依舊遙遙無期。
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