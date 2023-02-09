2023/02/09,
拉美

巴西總統魯拉將訪美，兩國外交政策分歧，能否達成實質成果受矚目

巴西總統魯拉將訪美，兩國外交政策分歧，能否達成實質成果受矚目
巴西總統魯拉｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

巴西是俄羅斯化肥的主要買家，也是莫斯科在金磚五國（BRICS）中的盟友，這讓美國感到困擾，因為美國更願意看到巴西在國際舞台上與美國和歐洲的利益更加一致。巴西和美國在外交立場上也有歧異，像是有關烏克蘭和委內瑞拉議題。

（中央社）20年前首次訪問白宮後，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）10日將再次踏進白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）會談，兩位元首是否會宣布具體協定或合作，備受關注。

魯拉這次訪美極具象徵性意義，兩國元首握手的照片將被視為民意至上的表現。問題在於魯拉和拜登是否會滿足於圖像的力量，而不提出具體的合作。

魯拉和拜登分別在總統大選中擊敗右翼民粹主義候選人波索納洛（Jair Bolsonaro）和川普（Donald Trump），上任前後遭到毫無根據的選舉舞弊指控，發生2021年1月6日川普支持者入侵美國國會大廈，以及今年1月8日波索納洛支持者攻擊巴西三權機關大樓事件。

總部位於華盛頓的戰略暨國際研究中心（CSIS）美洲事務主任柏格（Ryan Berg）接受《英國廣播公司巴西新聞網》（BBC News Brasil）訪問表示，10日的會議很有可能是一組擁抱和握手的合影照片，僅此而已，他對會議的前景持懷疑態度。

巴西外交部7日向媒體表示，到目前為止，兩國政府之間還沒預定宣布協定或合作，這次會議代表雙方外交關係正常化，兩國元首在白宮的互動和接觸機會是訪問的核心。

2024年巴西與美國雙邊外交關係將滿200周年，預期魯拉會邀請拜登訪問巴西利亞。

美國巴西商會（Amcham Brasil）會長尼托（Abrão Neto）認為，兩國有許多交集，即使這次會議沒有宣布任何協定或合作，也不能低估其重要性，國內政治情勢以及在環境和氣候變化等領域的合作可能很快轉化為兩國的商機。

巴西和美國在外交立場上也有歧異，像是有關烏克蘭和委內瑞拉議題。

拜登視俄烏戰爭為西方民主國家與俄羅斯帝國主義之間的戰鬥，甚至願意向總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）領導下的烏克蘭捐贈坦克，魯拉則以巴西崇尚和平為由，拒絕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）最近訪問巴西利亞時提出的要求，將巴西購買的彈藥運送到烏克蘭。

魯拉多次表示「一個巴掌拍不響」的論調，意指俄烏戰爭不是單方面引起的，拜登則不同意這種觀點。

即使向烏克蘭提供武器，美國和北大西洋公約組織（NATO）盟國都否認參與戰爭，俄羅斯則指責他們是衝突的一部分。

巴西明（2024）年將擔任20國集團（G20）輪值主席國，魯拉希望用這一職位試著斡旋烏克蘭和俄羅斯之間和平談判。美國人則對這項倡議持懷疑態度。

巴西是俄羅斯化肥的主要買家，也是莫斯科在金磚五國（BRICS）中的盟友，這讓美國感到困擾，因為美國更願意看到巴西在國際舞台上與美國和歐洲的利益更加一致。

此外，中國目前是美國的主要對手，美國近日指控中國偵察氣球飛越美國領土，然而中國是巴西的主要貿易夥伴，魯拉預定3月造訪北京，與中國國家主席習近平會談。巴西外交官不希望中國偵察氣球議題在魯拉與拜登會議上被提及。

魯拉希望與拜登談論委內瑞拉和古巴，因為魯拉向來不滿美國對古巴和委內瑞拉政權的制裁，希望強化區域和平，今年初上任後馬上與委內瑞拉的關係正常化，並再次承認總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政府的合法性。

在波索納洛政府期間，巴西根據美國政府的理解，承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）為總統。拜登則希望魯拉能說動馬杜洛接受自由選舉和政權更迭。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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