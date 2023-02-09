柬埔寨駁斥高鐵項目非中國貸款，洪森將訪中將尋求BOT投資合作
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柬埔寨總理洪森今日出訪中國，對於之前《美國之音》報導稱金邊與泰國邊境的高鐵項目建設來自中國的貸款，柬埔寨外交部發言人安速強稱，《美國之音》的報導不實，因為這高鐵項目不會得到貸款的支持，而是採取BOT（建設、運營和轉讓）的模式獲取投資。
文：孫納林
柬埔寨首相洪森預計這個星期訪問北京，為一條連接柬埔寨首都金邊和泰國邊境經濟中心的40億美元（約新台幣1208億元）的高速鐵路尋求融資。
這個協議是這兩個國家之間「牢不可破」的友誼的最新象徵，觀察人士擔心，柬埔寨日益依賴中國貸款可能導致具有長期經濟和地緣政治後果的「債務陷阱」。
洪森1月14日對記者說，「我希望我的訪問會產生更多的新項目，我們必須依賴中國朋友開發柬埔寨，包括高速鐵路。」
洪森計劃星期四開始訪問。
本報導早些時候的文本將鐵路的潛在融資說成是貸款，政府星期一澄清，是尋求建設-經營-轉讓協議，通過項目產生的收入來償還貸款。政府說這個融資是「投資」。
柬埔寨外交部一名發言人星期一批評美國之音最初的報導「不專業」，「為政治目的誤導公眾。」
發言人安速強說，（美國之音）報導說洪森首相下星期的計劃訪華是為高速鐵路建設項目尋找貸款。他說，報導「說法不實。事實是，這個高鐵項目不會得到貸款的支持，而是採取BOT（建設、運營和轉讓）的模式獲取投資。」
安速強說，美國之音的報導是「在柬中關係中玩弄骯髒的政治」。
公共工程和交通部1月23日說，這條382公里的每小時160公里的鐵路已經被中國路橋公司研究，從金邊直達西部的波別（Poipet）地區。
這條鐵路是給柬埔寨提供經濟振興。柬埔寨經濟和財政部去年12月公佈的公共債務統計文件顯示，柬埔寨的外債目前將近100億美元（約新台幣3021億元），41%是欠中國的。
但這已經成為中國一帶一路倡議是否最終會把各國帶入北京的軌道、尤其是經濟回報低於預期的辯論的最新焦點。
亞利桑那大學雷鳥全球管理系柬埔寨政治和發展研究員索帕爾（Ear Sophal）對美國之音說，「繼續依賴任何一個國家是危險的。你不希望把所有雞蛋裝在一個籃子裡。柬埔寨過去並繼續這樣做。公債欠中國將近50%不是好事。」
他並說，「這絕對太多了，他（洪森）正把他的政治前途與中國連在一起。他多年來都是這樣，並會全力推進。」
美國警告
美國政府對從中國一帶一路獲得大量基礎建設債務的國家提出了警告。
華盛頓說，一帶一路倡議是債務陷阱，能讓各國失去對重要基礎設施的控制，斯里蘭卡就因此讓北京控制了其主要港口以還債。
洪森政府爭辯說，借貸依然在控制中。經濟和財政部說，根據去年的統計，柬埔寨目前的外債為94億7000萬美元（佔GDP大約35%），可以在2023年安全地提高到大約126億2000萬美元。
德國基爾大學2019年公佈的報告估計，柬埔寨在50個接受中國政府和私人貸款的國家中貸款的GDP比重位居第六。
研究人員說，柬埔寨和寮國等亞洲國家「都是臨近中國的高度暴露的小型經濟體。」
中國駐金邊使館發布聲明說，到2019年4月，柬埔寨全長3000公里的31條高速公路和8座橋樑是中國建造並資助的，但沒有提供具體的貸款數額。
一個最近開通的收費公路從中國政府獲得19億美元（約新台幣574億元）的融資，與中國路橋公司簽署建設、運營和轉讓合約建造。
雙刃劍
中國經濟下滑也停滯了這個港口城市的很多項目，幾十個被強行拆遷的家庭已經抗議要求追加賠償。
學者羅晶晶（Jing Jing Luo）和Kheang Un去年在《當代東南亞》撰文說，中國的投資和援助對柬埔寨人民黨是把雙刃劍。
他們寫道，「中國接觸既能加強也能破壞柬埔寨人民黨的合法性。它在加強經濟增長時，一些中國投資能夠對柬埔寨公眾帶來負面的社會經濟後果，對柬埔寨人民黨產生不利影響。」
但如果洪森對此擔心，他並沒有顯露。
過去10年，柬埔寨利用中國貸款和投資在各地農村建造了數十個大型基建項目，大規模的中國投資並流入城市和沿海地區的房地產。
洪森1月早些時候說，他還計劃在訪問中籤署「金邊巴韋快速路」協議，估計費用額為16億3千萬美元（約新台幣492億元）。
中國和柬埔寨都拒絕存在外交交換條件的說辭，但洪森被認為是中國全球利益的可靠支持者。
中國外長王毅去年8月訪問金邊時，洪森強調，柬埔寨堅定致力於一中原則，堅持台灣是中國領土不可分割的一部分。
中國政府的新聞稿說，柬埔寨堅決反對任何侵犯中國主權和領土完整的言詞和行動，將會繼續堅定支持中國維護其核心利益，與14億中國人民堅定站在一起。
王毅說，中國和柬埔寨的合作快速發展，產生了果實，顯示了發展的廣泛前景。
中國駐金邊使館沒有回複評論的要求。
呼籲透明
柬埔寨皇家學院政治學教授速萬那列（Em Sovannara）說，柬埔寨政府應該對債務透明，確保貸款「真正服務於柬埔寨人民的需求。」
他說柬埔寨政府應該考慮從別國獲得貸款來平衡外債。
他說，「我希望看到從韓國和日本以及其他西方國家等獲得平衡的債務。」
柬埔寨人民黨發言人速恩山（Sok Eysan）說，洪森政府對從其他國家的借貸有「明確的原則。」
他說，「（批評人士）說這太多了，但這目前只佔柬埔寨GDP的36%，柬埔寨政府因此能夠控制國際債務，我們有能力支付貸款。根本不應擔憂。」
洪森稱讚中國「不設條件的」外交。柬埔寨與西方的關係因洪森鎮壓異議，對政治反對派發動法律攻擊而惡化。
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