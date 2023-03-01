AI人臉辨識可以用大量圖片來訓練準確率，為什麼「AI醫療影像判讀」這樣做卻成效不佳？
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在這場「肺癌自動診斷」的線上競賽中，最後至少有5組獲勝的演算法模組，對從影像中偵測出肺結節表現出超過90％的準確率。然而當科學家將10組表現最佳的演算法模組，以不同資料子集對其進行測試，卻發現判讀準確度下降到令人擔憂的60－70％。科學家還稱在某些影像上，這些演算法的表現甚至和擲硬幣的表現無異。
人工智慧（AI）的應用在近期成為一門顯學，不論繪圖、寫論文做研究、寫文章，都可以看見實際應用的例子。而在醫療領域上，AI於診斷與健康監測上的應用早已是許多科學家研究的方向，也已經有不少醫藥大廠推出自己的AI醫療影像判讀工具。然而一篇刊登於《自然》（Nature）期刊的文章，卻提出AI在協助診斷的影像判讀上，可能具有再現性（reproducibility）不佳的問題。
關於AI醫療影像判讀的應用，文章當中舉了美國肺癌篩檢的例子。
平均而言，美國每天有350人因肺癌而死亡，然而當中其實有許多死亡可以因為低劑量電腦斷層掃描（CT scan）的早期篩檢而避免。不過若對數百萬人進行掃描篩檢，及意味著有數百萬組電腦斷層掃描的影像需要判讀，但卻沒有足夠多具備專業的醫事放射師能夠判讀這些結果。即便有足夠的人力，對於部分難以判讀的影像是否代表患者出現癌症，不同的專家之間可能看法各異。
2017年，在人工智慧領域極具企圖心的競賽「Data Science Bowl」，出了一道題目：機器學習演算法是否能補上這之間的判讀缺口？
在這場「肺癌自動診斷」的線上競賽中，主辦方提供1397位患者的電腦斷層影像，讓上百組團隊測試他們的演算法。最後至少有五組獲勝的演算法模組，對從影像中偵測出肺結節（一小塊不正常組織，型態上可以是圓形或橢圓形，除了可能是癌症，也可能是因感染而引起），表現出超過90％的準確率。
這麼高的準確率看起來非常理想，但要真能應用於臨床上，這些演算法模組需要能在其他不同影像資料集（Dataset）上也具有這樣好的表現。於是其他資料科學家將10組表現最佳的演算法模組，以不同資料子集對其進行測試，卻發現判讀準確度下降到令人擔憂的60－70％。科學家還稱在某些影像上，這些演算法的表現甚至和擲硬幣的表現無異。
任職於國防醫學中心資料科學研究室的林嶔副教授表示，目前在醫療診斷上，AI技術可以用於輔助判斷，但最後都還是需要人類去做最後的判定。
「我對這個（AI於醫療應用的再現性）問題是有些自己的看法。」林嶔表示，目前AI這一波發展比較像是由電腦科學家去主導，但要放到醫學研究裡時，一些原本在醫學研究上會注意的點可能被忽略了。
林嶔舉例：「通常AI訓練時獲得的圖片素材都可以很大量，diversity也很高，被辨認的主要標的之外的背景變化度很大，這樣AI就能獲得比較好的訓練......但現在假如你要做一個COVID-19病人的肺炎胸部X光診斷，希望找一群有確診和另一群沒有確診的病人來進行研究訓練。但你很容易就會發現，你所找到的COVID-19病人經常年紀都是比較大的，而控制組的人則可能年紀都比較小。」
在這樣的情況下，研究學者在自己的data set裡面，AI的表現不錯，但其實你並不知道AI真正辨認的東西是我們要的，還是可能辨認到高齡者胸部X光片中可能經常會出現的背景？
若再以心臟衰竭影像辨識AI舉例，通常研究團隊進行研究時，會找一批健康的人（可能是從健檢中心招募）的影像資料，再找一批有心臟衰竭患者的影像資料，來給AI做訓練與學習。但這搬到臨床上醫生要使用時，卻會發現來掛心臟科的都是已經有不適狀況的人，那要再從中分辨誰是真正的心臟衰竭患者時，就可能和當初AI受到訓練的data set有極大的差異。
林嶔表示就自己的感覺，目前研究團隊在AI研究模型於本地運行時，經常都表現得不錯，到了其他地方運行不好。這可能比較不像是「造假」，通常表現出問題都發生在跨data set的時候。
「我覺得這次《自然》期刊提到的比較不像典型的『實驗結果複製不出來』的再現性問題，比較像是本地的模型沒有辦法外推到其他地方去的『外推性問題』。」
林嶔提及，目前影像AI的應用是比較複雜的，例如胸部X光在取得的過程中，有非常多影響的參數，是由當下那位放射師決定的，比如說，放射的強度。「每個人的身材不同，對於比較厚的人來說，可能就需要比較強的放射強度才有辦法成像。」另外還有像要看哪個範圍，更不用說機器成像上本來就有一些前處理的方式可能不一樣。而在這些規格沒有統一的情況下，AI影像判讀想要跨機構仍然維持高準確度，就沒那麼容易。
面對這樣的困境是否有辦法克服？林嶔舉了藥物試驗的例子。以藥物設計來說，就不會有跨機構、跨區域藥物就不能使用的情況，這是為什麼？「藥物試驗有統一的實驗規定，FDA甚至有寫出說做什麼樣的事情，就該用什麼樣的研究設計去做。因為大家都遵循一樣的標準，審核單位也一樣，效果就會很一致。」
回推到目前AI醫療的相關研究設計，林嶔認為似乎有點太自由了。而這也是因為這個領域才剛發展，也許還沒有標準的規範訂出來。若是標準訂出來之後，在研究設計方面的統一性至少就可以確定。
若要增進醫療影像判讀AI的能力，是否蒐集越多張圖片資料給它判讀越好？對於這個問題，曾任美國華府喬治城大學醫學中心放射科及腫瘤科的婁世鐘教授表示：「我一直跟這些電腦科學（computer science）的專家說，這個觀念在辨識人臉或ChatGPT的訓練時，這個觀念是對的。但在醫學影像判讀這塊，這觀念只對50％。」
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料