心理師談「自我覺察」：兩小無猜領悟到情竇初開，就是這種心智能力
我們想讓你知道的是
不懂情緒也就不懂社交，誤判訊息，結果被說「白目」或「木頭」，很多情竇初開的男生會這樣，因為沒接觸過、無法分辨，鬧了很多笑話。還好，自我覺察是可以訓練的，即使失敗也沒關係，在「每次經驗中檢討」就是學習，發現原來如此。
大家有聽過歡喜冤家之類的故事吧。
志明與春嬌是一對打打鬧鬧的青梅竹馬，性格不同、喜好相異，國中後各讀不同學校，只因住得近，他們常述說心裡秘密，就像哥兒們或姊妹淘，他們不可能在一起。然高中畢業他們生活即將變動前，在房間裡那次過於靠近的碰觸，情不自禁緊緊相擁，他們才意識到彼此在心中的重要性，覺察這段關係早已不只是友情，而是未曾明說的愛情......
不要誤會，我不是要談偶像劇，志明與春嬌最後那段領悟便稱「自我覺察」，他們突破了表面的社交，確認彼此真正的心意。
「自我覺察」是一種心智能力
「自我覺察」是一種心智能力，它需要以下幾種機制同時作用：
- 覺：從情緒面內發的感覺、感受，並成為個人主觀的價值判斷。例如發覺自己情不自禁的喜歡一個人、深深地被吸引、一直想著對方。
- 察：從行為面確認自己真正的意圖，人們往往實際行動後，才從作為中回看自己真正的心意和接受度。例如當他離開後，晚上在空蕩蕩的房子裡不知所措，才知道自己不能沒有對方，原來他真的很重要。
- 自我（解釋）：從認知面結合「覺」與「察」的所有資訊做一種解釋。例如原來我這麼愛她，才會這麼思念她。
「自我覺察」是統合個人所得到的內外在資訊：情緒、行為（由身體執行）、認知，做一個「我經歷了什麼，領悟了什麼」的解釋，並據此展開新的作為。有時不會馬上覺察，也需要「時間累積」才會發酵。
在房間獨處的志明春嬌覺察過去種種（彼此相處、對方反應、自己的思念）最終解釋（認定）彼此是愛情關係，成為歡喜冤家，而不是短暫的性衝動，確認後再此開展「戀人」的新關係和新作為。
「自我覺察」是一種心智能力，每個人或多或少都在運作，這是人們天生的能力。
白目和木頭？還好「自我覺察」可以練習
自我覺察由心智的「情緒、認知及身體」面共同構成，只要少了其中一項，就無法統合生出自我覺察。
例如少了「情緒面」時會怎麼樣呢？
志明看著春嬌，他感到身體突然心跳加快、呼吸急促，若少了情緒因果，志明的認知面只有生理資訊，就會把「快喘不過氣」解釋成「這是恐慌發作！快，快幫我叫救護車！」。他歸因「身體有問題要看醫生」，而不會覺察那是「愛上春嬌，小鹿亂撞，所以緊張、興奮、期待的心理因素」。
不懂情緒也就不懂社交，誤判訊息，結果被說「白目」或「木頭」，很多情竇初開的男生會這樣，因為沒接觸過、無法分辨，鬧了很多笑話。還好，自我覺察是可以訓練的，即使失敗也沒關係，在「每次經驗中檢討」就是學習，發現原來如此。
「這人根本沒有自我覺察」又是什麼狀況？要注意此警訊
自我覺察是天生的心智能力，練習能增強等級，但不會完全不能用。若發現這能力當機，我們能要留意它所帶來的警訊：
1. 因負荷過大而防衛否認
指一下子發生太多事，遭受太大打擊，如相信的倫理被顛覆、陷入意亂情迷的渴望、重大意外過於震驚……當情緒太多太複雜，負荷過大時就會當機，理智也失去作用，無法解釋自己怎麼了，不知道、不清楚自己怎麼了，處在無所從的混亂。
人們為了逃避不能處理的事，會以防衛機制保護自己，否認不能接受的一切，類似「缺乏病識感」那樣。若長期壓抑，過多的負面能量也會進一步轉成身心症狀，無意識地傷害自己或傷害他人。
因此「這人根本沒有自我覺察」，或許是他正身處危機中的警訊。
2. 可能有「發展障礙」：ASD、ADHD
「發展障礙」是先天性神經模組某些缺損，導致情緒面或注意力上無法統整內在資訊，也就無法自我覺察，並影響日後所有的人際互動，在社交上格格不入。
最常見的有ASD（泛自閉族群）與ADHD（注意力不足）。例如ASD有情緒盲點，無法辨識情緒種類及範圍，僅有固定幾組負面情緒（生氣、焦慮、煩躁）代表所有狀態，並只有0或100的兩極（沒有中間值或一點點這種說法）。ASD因缺乏情感交流，什麼事都用理性分析，情緒被理性解釋到不相干的地方，無法調適過去的被誤解和未來的不確定性，也會卡住無所適從。
「自我覺察」是情緒、身體、認知三方面內在訊息統合為一的高等心理功能，讓一個人在遇到某種經驗後，他能迅速知曉「自己怎麼了？」然後「領悟到什麼」，對自己說「啊！原來如此。那之後我可以怎麼選擇」。越熟悉此技能者越能在短時間內組成對自己有用的描述和歸因，而不會只有反射動作。諮商心理師所受的訓練即為這一塊，才能在心理諮商時迅速回應。
「自我覺察」可以在意識上刻意訓練，每個人都可以，自我概念（Self）是一座持續建造的寶庫，而「自我覺察」則輸送經驗累積往上疊材料，最終才得以回答「我是誰，我在這裡，我想做什麼」等問題，決定自己的生活怎麼選擇、怎麼有樂趣、怎麼有意義。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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