救助敘利亞災民，國際是否該取消制裁？
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敘利亞國家媒體報導稱，在大馬士革政府控制的地區有近30萬人因嚴重地震災害而變得無家可歸。該國要求美國和歐盟解除制裁。德國聯邦政府表示，對敘利亞提供救援並不會受到制裁措施的影響。
文：德國之聲中文網（德新社等）
雖然在政治上被國際社會廣泛孤立，但是遭受嚴重地震災害的敘利亞政府仍然收到了來自海外的援助。據《阿曼通訊社》報導，為了提供救災物資，阿曼開啟了空中走廊。但是阿曼不願向敘利亞派遣救援人員。
阿聯總統穆罕默德・本・扎耶德・阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）表示，將向受災的敘利亞和土耳其各提供5000萬美元救援款。敘利亞外交部對外表示，阿聯還準備為敘利亞提供一座野戰醫院，並將派出救援隊。
除了一系列阿拉伯國家，伊朗、俄羅斯和中國也向敘利亞提供了援助。中國外交部發言人毛寧週三（2月8日）在記者會上表示，為表達中國政府和人民對敘利亞政府和人民的慰問和支持，中方決定向敘利亞方面提供3000萬元人民幣的緊急人道主義援助。中方相關的主管部門也將同敘利亞方面通力配合，確保援助盡快落實，幫助敘利亞方面抗震救災、救助災民。
印度也向敘利亞派出了載有包括藥品在內的救災物資的飛機。
敘利亞批評美國和歐盟沒有取消針對阿薩德（Bashar al-Assad）政府的制裁。大馬士革方面表示，制裁措施的存在令敘利亞災民難以獲得外界提供的援助。
敘利亞紅新月會也呼籲西方取消制裁。不過專家們懷疑解除制裁是否對救災真的能起到作用。已經有報導稱，大馬士革政府利用救災物資充實自己，而且在分派物資的時候故意繞過反對派佔據的地區。敘利亞北部受災地區被不同勢力控制，這同時也讓救災工作變得更加困難。
德國左翼黨呼籲聯邦政府敦促歐盟和美國解除對敘利亞的制裁。但是聯邦政府表示，對敘利亞提供救援並不會受到制裁措施的影響。德國外交部一名發言人說：「歐盟實施的制裁針對的不是敘利亞人民，而是阿薩德政權及其支持者、戰爭經濟的獲利者以及對最嚴重的侵犯人權行為負有責任的人。」這名發言人強調，制裁只禁止少數商品的進口。食品、用於挖掘的重型機械和其他人道主義援助都是被豁免的。
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）呼籲開放所有通向敘利亞的邊境，讓救援物資盡快送入該國。她說，包括俄羅斯內在的所有國際行動者都應該「利用他們對敘利亞的影響力，以便人道主義救援能達到災民手中。」
敘利亞向歐盟正式請求提供救災援助。歐盟執委會危機管理專員雷納西奇（Janez Lenarcic）說，敘利亞提交了一長串請求援助項目的清單，其中包括藥品、食品和醫療器材。雷納西奇說，他鼓勵歐盟國家對敘利亞的請求做出回應。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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