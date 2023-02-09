迪士尼公布財報：Disney+訂戶首度下滑將裁員7000人，《玩具總動員》《冰雪奇緣》《動物方城市》續集開發中

美國娛樂巨獸迪士尼於台灣時間9日公布了財報，外界關心的串流平台Disney+訂閱人數，確實下探，在去（2022）年的最後三個月淨流失了240萬訂戶——標誌了Disney+自2020年底推出以來首次出現下滑。

不過，由於迪士尼主題樂園的收入激增，迪士尼的季度收益超過了華爾街的預期，很大程度歸功於迪士尼主題樂園在後疫情時代的需求攀升，民眾對迪士尼樂園已從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的低迷中猛烈反彈。

然而，重新回歸迪士尼擔任執行長的鮑伯艾格（Bob Iger）也宣布，為了省下55億美元成本，試圖讓旗下串流媒體獲利，將裁員7000人，於此同時，迪士尼也宣布未來的一系列計畫，包含全新的《玩具總動員》、《冰雪奇緣》系列，以及《阿凡達》將進入加州迪士尼樂園。

Photo Credit: GettyImages 鮑伯艾格

季度財報

攤開數字來看， 迪士尼今日公布了截至2022年12月31日止季度（迪士尼2023第一季財報）的收入，為235.1億美元（增長 8%），調整後的EPS為99美分。總營收的235.1億美元以及EPS為99美分，皆高於外界預期，原先分析師普遍預期爲233.7億美元以及78美分。 也由於業績好於預期，迪士尼股價在盤後交易中上漲超過3%。

對此， 鮑伯艾格 表示：「在第一季度表現強勁之後，我們正在著手進行重大轉型，這將最大程度地發揮我們的世界級創意，以及我們無與倫比的品牌潛力。我們相信，我們正在圍繞創造力重塑公司，同時減少支出，這將導致我們的串流媒體業務持續增長和盈利，使我們能夠更好地應對未來的混亂和全球經濟挑戰，並為我們的股東創造價值。」

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串流平台

至於迪士尼近年重點運營的項目，串流平台Disney+上季則流失1%訂戶，全球訂戶數降至1.618億，這是自2020年推出以來的首度下跌，推測主因是迪士尼在這些國家失去印度板球超級聯賽（IPL）的串流版權，這促使了印度以及東南亞等地的用戶流失，降低了原先的預期增長。

而在北美地區 ，Disney+獲得了約20萬訂戶，達到4660萬訂戶。其餘迪士尼旗下重點串流，包含Hulu在本季度則是增加了80萬訂戶，達到4800訂戶，ESPN+則是增加了60萬訂戶，達到2490萬訂戶。

Disney+於去年確立了廣告訂閱方案，去年12月8日推出 帶有廣告計劃的收費方案「Disney+ Basic」，價格為每月7.99美元， 價格低於無廣告的方案，至於 Disney+無廣告版本的價格，屆時將上漲至每月10.99 美元，漲幅為38%，並將被稱為「Disney+ Premium」。

「Disney+ Basic」將以每小時約4分鐘的方式投放廣告。當時，迪士尼廣告銷售總裁莉塔費蘿（Rita Ferro）表示，此方案 將從15秒和30秒的廣告開始，但隨著時間的推移，將擴展到「全套廣告產品」。 至於Disney+不會接受政治或酒精廣告，也不會在孩子的個人資料中投放廣告或反對學前教育節目。

迪士尼預計，大多數Disney+的訂戶將選擇有廣告的便宜方案。當時 外界分析， 「Disney+ Basic」 策略旨在減輕Disney+訂戶對無廣告計劃價格上漲的憤怒，以及不可避免的退訂潮。

財務長克莉絲蒂娜麥卡錫（ Christine McCarthy ）則於今日表示，迪士尼對帶有廣告的Disney+的初步反應「感到滿意」， 鮑伯艾格則說，「儘管 無廣告版本 的Disney+在12月上漲價格，但我們只遭受了微不足道的訂閱損失。」

而串流平台的發展未來仍是迪士尼的重點計畫，但迪士尼也宣布，未來不再提供長期訂閱人數預測，鮑伯艾格指出，這是更加強調超越短期季度的指標。

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大幅度裁員

在迪士尼公布財報的今日，最受外界關注的消息，就屬鮑伯艾格宣布迪士尼將裁員7000人以削減成本，截至去年10月1日，迪士尼旗下聘有22萬名員工，裁掉7000人，也代表裁員3.2%左右的人力支出，而這也是迪士尼努力達成省下55億美元成本的一部份。

對此，鮑伯艾格表示，在預計省下的55億美元之中，30億美元來自內容（不含體育），其餘25億美元代表「非內容成本」（包括勞動力成本）， 克莉絲蒂娜麥卡錫也指出 ，迪士尼的目標是每年減少30億美元的「非體育內容」成本，預計將在未來幾年內實現，至於10億美元的目標成本削減已經在進行中。

而在這25億美元的非內容支出中，約 50%是營銷支出、30%則是人工成本；克莉絲蒂娜麥卡錫也說，20%代表技術、採購和其他費用。 迪士尼預計這些成本節約將在2024年末「完全實現」。

鮑伯艾格也補充，他 並沒有輕易做出裁員的決定，「我非常尊重和讚賞我們全球員工的奉獻精神。」，另一方面，在節目內容的狀況， 鮑伯艾格說：「時代變了， 我們將認真審視我們（在一般娛樂領域）製作的所有內容，因為在競爭更加激烈的世界中，內容變得更加昂貴， 而且從宏觀經濟的角度來看，某些事情在後疫情時代變得更加艱難。 」

而為了 降低成本並將權力交還創意高層，迪士尼將重組為3個部門，分別為負責電影電視和串流的娛樂部門、運動頻道ESPN部門，以及負責迪士尼樂園、體驗與產品的部門。艾格表示：「這次重組將為我們的營運帶來更具成本效益、更協調的方法。」

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未來內容計畫