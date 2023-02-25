其實很多長輩並不是失智，而是罹患了「老年憂鬱症」

很多時候，我們對於長輩接觸到精神科，第一個反應幾乎都是失智症相關。但你知道嗎，其實很多長輩並不是失智，而是罹患了老年憂鬱症。以下幾個都是長輩可能罹患憂鬱症的危險因子：

容易緊張和焦慮 身體狀況不佳 喪偶獨居 社交孤獨

老年憂鬱症的症狀經常容易被誤認為是一般老化而被忽略，老年憂鬱不只是感到難過、疲累，更會牽涉到更嚴重的情況，甚至會有自殺的傾向。根據統計， 老年人的自殺率為年輕人的兩倍，而其中大部分都有老年憂鬱症的傾向。

老年憂鬱症除了有以身體症狀表現的「假性憂鬱」，而長輩變得比平常沒精神，開口閉口就是抱怨，或是缺乏食慾、睡眠斷斷續續，也經常會被當成身體不適的情況，或者是一般老化的症狀，沒有人發現他們其實已經罹患了憂鬱症。

不要忽視任何憂鬱症的症狀，以為僅僅是情緒低落，與失智症不同，憂鬱症是可以治癒的。針對可能得到憂鬱症的高危險群，給予適當的關懷與協助，配合藥物的治療，消滅可能的危險因子，或許能減少老年憂鬱症的發生。

以下3種為容易罹患老年憂鬱症的族群：

年輕時自我要求高，喜歡控制大局的人 家族病史中有憂鬱症 重視工作，退休後失去生活重心

由於老年人口的增加以及網路使得人際關係出現變化，長輩時常會有跟不上時代的想法，導致容易跟家人起衝突進而引起憂鬱的情緒。長輩心中有一些心理問題是年輕人所不能體會的，例如：喪偶、小孩離家、與社會的脫節感、以及各種因為老化所帶來的生理機能退化與疾病。

在此時家人更需要與長輩好好陪伴與溝通，若是發現家中長輩有憂鬱的傾向，我們需要更有耐心的與他們溝通，增加信心，加強他們生活的動力與動機，並協助長輩接受心理的失落感，站在他們的立場，傾聽長輩的心情。讓長輩心中能真正感受到關心與關懷，也可多抽空陪伴長輩聊天或出門散散步。

另外也建議讓長輩多多運動，在身體能承受的範圍內，可選擇伸展型體操或健走，或一些簡單的有氧運動，藉此轉移憂鬱的情緒，找到更多生活的重心，認為自己是被需要的。不管是陪伴或運動，其最終的目的在於減緩長輩心中的憂鬱傾向，減少復發機會。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航