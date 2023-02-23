營養師談「雌激素」：哪些營養素有助於平衡女性荷爾蒙？相關保健品該怎麼吃？
我們想讓你知道的是
無論男女，維持適當雌激素濃度的重要性皆不在話下。除了基因、環境、生活習慣、壓力會影響體內雌激素分泌與代謝外，飲食（營養素攝取）也是極重要的因素之一。大豆異黃酮、聖潔莓、紅花苜蓿以及十字花科萃取物（含硫配醣體）是影響雌激素平衡或代謝的營養素。
雌激素，也就是女性荷爾蒙，除了在生殖系統扮演重要角色外，更影響女性身體的生長、分化以及諸多的組織功能，例如：骨骼健康。許多人都知道，當女性停經後，骨密度流失速度急遽增加，原因就在於女性荷爾蒙分泌量快速降低。心血管系統以及情緒健康也都因雌激素變化受到莫大影響。
除此之外，雌激素過多或接觸過多環境荷爾蒙，會引起其他健康問題以及增加罹癌風險，像是子宮內膜異位、卵巢癌、乳癌、前列腺癌、男性女乳症等疾病。
雌激素不是只有女性才有，男性體內也含有少量的雌激素。男性雌激素代謝不良可能引起「亞當症候群」，也就是俗稱的「男性更年期」。
因此，無論男女，維持適當雌激素濃度的重要性皆不在話下。
除了基因、環境、生活習慣、壓力會影響體內雌激素分泌與代謝外，飲食（營養素攝取）也是極重要的因素之一。大豆異黃酮、聖潔莓、紅花苜蓿以及十字花科萃取物（含硫配醣體）是影響雌激素平衡或代謝的營養素，接著就來看看它們在體內是如何發揮作用的吧。
大豆異黃酮
提及雌激素，最常被提到的相關營養素必定是大豆異黃酮。它是一種存在於豆科植物中的異黃酮，又被普遍認為是植物雌激素的一種。我們一般從黃豆、豆漿、豆干、豆腐等豆類食物中獲得。大豆異黃酮在體內可發揮與雌激素類似的作用，因此部分學者提倡停經後婦女可補充含大豆異黃酮的相關營養品，避免因體內雌激素濃度變化劇烈引起身體不適。
大豆異黃酮的補充是相對安全的，但過量可能有增加乳癌或子宮癌的疑慮，想透過補充劑獲得大豆異黃酮，安全的攝取量大約落在40-100毫克內。
聖潔莓
聖潔莓是一種生於歐洲的天然果實，含有促進黃體酮分泌的植化素。本身並不是植物性雌激素，而是藉由其中的植化素影響腦下垂體功能來達到作用，包括促進黃體刺激素（LH）分泌，並同時抑制濾泡刺激素（FSH）分泌。黃體刺激素會刺激體內黃體酮分泌，濾泡刺激素則與黃體刺激素作用相反，兩者是相互拮抗的關係。
具有平衡雌激素和黃體酮作用的聖潔莓，被認為能夠緩解經前症候群（PMS）的不適症狀，例如：乳房脹痛、頭痛、長痘痘等。
在台灣，聖潔莓補充品的知名度也越來越高，安全劑量約落在300-1800毫克，通常建議須持續補充3個月以上才能根本改善體內黃體酮不足的現象。
紅花苜蓿
紅花苜蓿是一種豆科植物，與黃豆萃取之大豆異黃酮相似的是它也含有豐富的植物異黃酮，可在體內發揮與雌激素類似的功效，減緩因停經後荷爾蒙劇烈變化引起的不適症狀。
然而，相較於從黃豆萃取出的大豆異黃酮，紅花苜蓿所含的異黃酮種類更為豐富。可以單獨補充或與大豆異黃酮一同補充。相較於只使用單獨的植物異黃酮補充品，多種植物異黃酮更可在體內發揮協調的作用，以改善雌激素不足帶來的困擾。經研究證實，更年期婦女在每日補充紅花苜蓿80毫克三個月後，改善熱潮紅的效果非常好。
十字花科萃取物：含硫配醣體
十字花科是眾人稱頌的超強抗癌蔬菜，其中一個原因在於它含有豐富的含硫配醣體Glucoraphanin及Diindolylmethane，可以幫助雌激素在肝臟進行良好的代謝，避免雌激素轉變成會導致發炎的16α-hydroxyestrone代謝物，減少雌激素衍生的有害代謝物產生並於體內累積，同時促進良性代謝物自體外排出。這樣的益處除了能夠維持雌激素的代謝平衡外，似乎也顯示了其抗乳癌與其他生殖器官癌症的能力。
除了與雌激素分泌和代謝直接相關的營養素外，補充抗發炎的營養素也是關鍵。因為雌激素代謝不良最直接的便是引起發炎反應。抗發炎的營養素，例如：薑黃、胡椒鹼，可以預防雌激素相關代謝物引起的發炎反應，輔助雌激素的良好代謝。
與雌激素相關的保健品到底怎麼吃？
雖然都是雌激素惹的禍，每個人遇到的狀況仍然不盡相同。
像是更年期婦女想補充大豆異黃酮來預防或緩解更年期症狀，其實更好的是可以選擇含多種植物雌激素的配方，而非只單一的吃大豆異黃酮產品。如果可以使用綜合性較高的配方，比如含有大豆異黃酮＋紅花苜蓿，會更有益於補充體內雌激素。
若是想要調理雌激素不平衡的狀況，以及改善經前症候群症狀，則可以選擇含聖潔莓的保健品。另外，十字花科萃取物搭配抗發炎營養素的產品能夠有效的促進雌激素代謝並減緩因代謝不良引發的發炎反應。
最後，腸道是負責代謝雌激素的最後一道關卡，幫助排除不需要的雌激素代謝物，然而，腸道菌相失衡竟會影響β-glucuronidase的活性，進而影響荷爾蒙代謝，造成不平衡。
良好的飲食習慣＋特定營養素補充＋養腸道好菌是維持雌激素平衡和良好代謝的原則，女性朋友不能錯過。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。