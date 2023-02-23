2023/02/23,
健康

營養師談「雌激素」：哪些營養素有助於平衡女性荷爾蒙？相關保健品該怎麼吃？

營養師談「雌激素」：哪些營養素有助於平衡女性荷爾蒙？相關保健品該怎麼吃？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

無論男女，維持適當雌激素濃度的重要性皆不在話下。除了基因、環境、生活習慣、壓力會影響體內雌激素分泌與代謝外，飲食（營養素攝取）也是極重要的因素之一。大豆異黃酮、聖潔莓、紅花苜蓿以及十字花科萃取物（含硫配醣體）是影響雌激素平衡或代謝的營養素。

雌激素，也就是女性荷爾蒙，除了在生殖系統扮演重要角色外，更影響女性身體的生長、分化以及諸多的組織功能，例如：骨骼健康。許多人都知道，當女性停經後，骨密度流失速度急遽增加，原因就在於女性荷爾蒙分泌量快速降低。心血管系統以及情緒健康也都因雌激素變化受到莫大影響。

除此之外，雌激素過多或接觸過多環境荷爾蒙，會引起其他健康問題以及增加罹癌風險，像是子宮內膜異位、卵巢癌、乳癌、前列腺癌、男性女乳症等疾病。

雌激素不是只有女性才有，男性體內也含有少量的雌激素。男性雌激素代謝不良可能引起「亞當症候群」，也就是俗稱的「男性更年期」。

因此，無論男女，維持適當雌激素濃度的重要性皆不在話下。

除了基因、環境、生活習慣、壓力會影響體內雌激素分泌與代謝外，飲食（營養素攝取）也是極重要的因素之一。大豆異黃酮、聖潔莓、紅花苜蓿以及十字花科萃取物（含硫配醣體）是影響雌激素平衡或代謝的營養素，接著就來看看它們在體內是如何發揮作用的吧。

大豆異黃酮

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Photo Credit: 中央社

提及雌激素，最常被提到的相關營養素必定是大豆異黃酮。它是一種存在於豆科植物中的異黃酮，又被普遍認為是植物雌激素的一種。我們一般從黃豆、豆漿、豆干、豆腐等豆類食物中獲得。大豆異黃酮在體內可發揮與雌激素類似的作用，因此部分學者提倡停經後婦女可補充含大豆異黃酮的相關營養品，避免因體內雌激素濃度變化劇烈引起身體不適。

大豆異黃酮的補充是相對安全的，但過量可能有增加乳癌或子宮癌的疑慮，想透過補充劑獲得大豆異黃酮，安全的攝取量大約落在40-100毫克內。

聖潔莓

聖潔莓是一種生於歐洲的天然果實，含有促進黃體酮分泌的植化素。本身並不是植物性雌激素，而是藉由其中的植化素影響腦下垂體功能來達到作用，包括促進黃體刺激素（LH）分泌，並同時抑制濾泡刺激素（FSH）分泌。黃體刺激素會刺激體內黃體酮分泌，濾泡刺激素則與黃體刺激素作用相反，兩者是相互拮抗的關係。

具有平衡雌激素和黃體酮作用的聖潔莓，被認為能夠緩解經前症候群（PMS）的不適症狀，例如：乳房脹痛、頭痛、長痘痘等。

在台灣，聖潔莓補充品的知名度也越來越高，安全劑量約落在300-1800毫克，通常建議須持續補充3個月以上才能根本改善體內黃體酮不足的現象。

紅花苜蓿

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由 Sanja565658 - 自己的作品, CC BY-SA 3.0
紅花苜蓿

紅花苜蓿是一種豆科植物，與黃豆萃取之大豆異黃酮相似的是它也含有豐富的植物異黃酮，可在體內發揮與雌激素類似的功效，減緩因停經後荷爾蒙劇烈變化引起的不適症狀。

然而，相較於從黃豆萃取出的大豆異黃酮，紅花苜蓿所含的異黃酮種類更為豐富。可以單獨補充或與大豆異黃酮一同補充。相較於只使用單獨的植物異黃酮補充品，多種植物異黃酮更可在體內發揮協調的作用，以改善雌激素不足帶來的困擾。經研究證實，更年期婦女在每日補充紅花苜蓿80毫克三個月後，改善熱潮紅的效果非常好。

十字花科萃取物：含硫配醣體

十字花科是眾人稱頌的超強抗癌蔬菜，其中一個原因在於它含有豐富的含硫配醣體Glucoraphanin及Diindolylmethane，可以幫助雌激素在肝臟進行良好的代謝，避免雌激素轉變成會導致發炎的16α-hydroxyestrone代謝物，減少雌激素衍生的有害代謝物產生並於體內累積，同時促進良性代謝物自體外排出。這樣的益處除了能夠維持雌激素的代謝平衡外，似乎也顯示了其抗乳癌與其他生殖器官癌症的能力。

除了與雌激素分泌和代謝直接相關的營養素外，補充抗發炎的營養素也是關鍵。因為雌激素代謝不良最直接的便是引起發炎反應。抗發炎的營養素，例如：薑黃、胡椒鹼，可以預防雌激素相關代謝物引起的發炎反應，輔助雌激素的良好代謝。

與雌激素相關的保健品到底怎麼吃？

雖然都是雌激素惹的禍，每個人遇到的狀況仍然不盡相同。

像是更年期婦女想補充大豆異黃酮來預防或緩解更年期症狀，其實更好的是可以選擇含多種植物雌激素的配方，而非只單一的吃大豆異黃酮產品。如果可以使用綜合性較高的配方，比如含有大豆異黃酮＋紅花苜蓿，會更有益於補充體內雌激素。

若是想要調理雌激素不平衡的狀況，以及改善經前症候群症狀，則可以選擇含聖潔莓的保健品。另外，十字花科萃取物搭配抗發炎營養素的產品能夠有效的促進雌激素代謝並減緩因代謝不良引發的發炎反應。

最後，腸道是負責代謝雌激素的最後一道關卡，幫助排除不需要的雌激素代謝物，然而，腸道菌相失衡竟會影響β-glucuronidase的活性，進而影響荷爾蒙代謝，造成不平衡。

良好的飲食習慣＋特定營養素補充＋養腸道好菌是維持雌激素平衡和良好代謝的原則，女性朋友不能錯過。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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