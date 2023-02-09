郭台銘選不選總統「現在不好講」，2019年已退黨恐趕不上國民黨初選

總統蔡英文任期剩不到一年，各黨有意願角逐2024年大選初選的相關人士頻頻開始動作，其中，國民黨呼聲較高的除了新北市長侯友宜、黨主席朱立倫，另外還有鴻海創辦人郭台銘。對此，郭表示要等國民黨提名辦法出來，要不要選現在不好講；但有黨內人士指出，2019年退黨的他，照現有制度來看，將趕不上黨內總統候選人提名。

郭台銘過年期間前往美國度假，7日返台後隔日就前往佛光山弔唁星雲大師。根據《聯合報》報導，被媒體問到會不會參加2024年總統大選時，郭台銘回應，要服務人民有很多種方式，他不計較任何形式，不過還沒做最後的決定。

郭台銘也指出，宗教力量可以解決精神層面的事，不能解決的就需要政府單位，而為什麼老百姓沒有希望、不方便、不快樂，政府應該要負責任。他指出，如果政府沒決心做到，那真正要做決定的人，是台灣需要希望、未來的2300萬人民的選擇。

郭台銘稱，不一定要拘泥任何形式，但希望人民能看清楚，「你的選擇你的希望，是誰能帶來選擇、希望，你就往那個地方去想」。

不過，據郭台銘過去透露，2019年要參選總統時，妻子曾馨瑩曾因不諒解而離家出走。如果2024年又要出來參選，妻子會同意嗎？郭台銘在台北車站接受媒體聯訪時坦言，家人不太同意參選，妻子不贊成，目前問題還沒解決，當時在他一旁的曾馨瑩，也對著鏡頭微笑、頻頻搖頭。

郭台銘坦言，現在不好講任何事情，因為在等國民黨的「一套辦法」。他剛從美國回來，昨（8）天忙一天、隔天趕快趕去弔唁，還沒有把心裡的想法沈澱清楚，等國民黨的辦法出來，會找個時間跟大家報告。

黨內人士：照現有制度郭趕不上提名

郭台銘於2019年原本欲參選總統，但在國民黨內和韓國瑜分裂，最終於同年9月12日宣布退黨、27日被註銷黨籍。不過，根據《國民黨黨員入（退）黨辦法》第7條，如果黨員自願退黨、公開聲明退黨，從退黨聲明日起4年內不得申請恢復黨籍，照此規定看來，郭得在今（2023）年9月27日後才能申請入黨。

另外，《國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》又明文規定申請提名登記的資格，包含具備公職人員候選人資格、入黨或回復黨籍滿4個月、黨籍完備、依規定繳納黨費，具有黨權。根據《中央社》報導，黨內人士指出，從這兩項辦法看來。郭台銘確定趕不上爭取黨內總統候選人提名。

黨內人士表示，要讓郭台銘提前回國民黨，除非黨中央再啟「同舟計畫」，讓他提早回黨，並透過中常會通過特別提名辦法放寬提名，讓郭台銘具備資格，才有機會角逐國民黨總統候選人提名。

根據《壹蘋新聞網》報導，國民黨發言人林家興回應，現在全黨上下團結一心，專注在3月4日的南投立委補選，選後才會進入下個階段。對於具體的處理辦法，黨一定會團結所有不滿民進黨傲慢、濫權的力量，共同促成政黨輪替，成功下架民進黨。

據《央廣》報導，國民黨立委李貴敏對此表示，雖然黨中央在補選後才會啟動提名機制，但只要有好的人選，不論是在野大聯盟，還是「同舟計畫2.0」，都不能排除。立委洪孟楷則認為，應該要找所有表態及民調高的總統潛在候選人，坐下來面對面開個會，討論一個讓大家心服口服、不會傷害彼此的機制。

國民黨立委曾銘宗指出，國民黨內任何公職候選人的甄選，都有一套公開、透明的機制，到時歡迎所有非綠人士一起合作。

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核稿編輯：翁世航