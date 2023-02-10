金正恩偕妻女出席建軍節活動，提醒世界「北韓無意主動交出核武」
我們想讓你知道的是
北韓最高領導人金正恩2月7日攜女兒金朱愛視察軍方將領宿舍，慶祝北韓人民軍建軍75週年。這是金朱愛第四次公開亮相。據預測，北韓8日晚將在平壤金日成廣場舉行閱兵式。
文：德國之聲中文網（美聯社等）
據《朝中社》2月8日報導，北韓最高領導人金正恩7日攜女兒金朱愛（Kim Ju Ae）走訪、視察了北韓人民軍將領的宿舍，之後出席建軍節慶祝宴會並發表講話。講話中，金正恩讚揚北韓軍隊在「艱難的外部環境下」保持為「世界上最強大的軍隊」，並稱能夠成為這支軍隊的最高指揮官是他「最大的榮幸」。他在講話中未提及韓美。
官方媒體發布的照片顯示，軍方官員在宴會上鼓掌，金正恩和金朱愛手拉著手，與妻子李雪主一起走紅地毯。宴會地點似乎是平壤的羊角島國際飯店（Yanggakdo Hotel）。據信年齡9或10歲的金朱愛身穿黑色西裝和白色襯衫。《朝中社》在報導中稱她為「尊敬的女兒」。
金朱愛此次是第四次出現在公眾面前。去（2022）年11月，北韓官方公佈了金朱愛隨父親金正恩參加一次洲際彈道導彈飛行試驗的消息。之後，她曾陪同金正恩參加一次與軍事科學家的會面以及視察彈道導彈。
分析人士認為，金正恩決定帶著女兒參加與軍隊有關的公共活動，是為了提醒世界他無意主動交出核武器。金正恩顯然認為核武器是維護並延續金家王朝統治的最有力的保障。
加強戰備，核武器擴容
宴會前一天，金正恩主持了與北韓高級軍事官員的會議，並呼籲擴大旨在加強戰備狀態的作戰演習。在《朝中社》刊發的現場照片中，金正恩座位後方掛著的一面印有「北韓民主主義人民共和國導彈總局」字樣及徽標的旗幟。北韓今年1月初提出新核戰略，強調核武器「幾何級擴容」及戰術核武器「批量生產」。
據預測，北韓8日晚將在平壤金日成廣場舉行閱兵式，但北韓官方沒有確認閱兵的計劃。商業衛星圖像顯示，北韓幾週來明顯在進行相關的準備工作。這一活動通常旨在頌揚金正恩的統治和他鞏固北韓核大國地位的努力。
北韓面臨著日益加深的經濟孤立和糧食短缺問題。據《韓聯社》2月6日報導，受中央直接管理的開城近期傳出每天餓死數十人的消息。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。