2023/02/10,
印太

金正恩偕妻女出席建軍節活動，提醒世界「北韓無意主動交出核武」

金正恩偕妻女出席建軍節活動，提醒世界「北韓無意主動交出核武」
Photo Credit: GettyImages

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北韓最高領導人金正恩2月7日攜女兒金朱愛視察軍方將領宿舍，慶祝北韓人民軍建軍75週年。這是金朱愛第四次公開亮相。據預測，北韓8日晚將在平壤金日成廣場舉行閱兵式。

文：德國之聲中文網（美聯社等）

據《朝中社》2月8日報導，北韓最高領導人金正恩7日攜女兒金朱愛（Kim Ju Ae）走訪、視察了北韓人民軍將領的宿舍，之後出席建軍節慶祝宴會並發表講話。講話中，金正恩讚揚北韓軍隊在「艱難的外部環境下」保持為「世界上最強大的軍隊」，並稱能夠成為這支軍隊的最高指揮官是他「最大的榮幸」。他在講話中未提及韓美。

官方媒體發布的照片顯示，軍方官員在宴會上鼓掌，金正恩和金朱愛手拉著手，與妻子李雪主一起走紅地毯。宴會地點似乎是平壤的羊角島國際飯店（Yanggakdo Hotel）。據信年齡9或10歲的金朱愛身穿黑色西裝和白色襯衫。《朝中社》在報導中稱她為「尊敬的女兒」。

金朱愛此次是第四次出現在公眾面前。去（2022）年11月，北韓官方公佈了金朱愛隨父親金正恩參加一次洲際彈道導彈飛行試驗的消息。之後，她曾陪同金正恩參加一次與軍事科學家的會面以及視察彈道導彈。

分析人士認為，金正恩決定帶著女兒參加與軍隊有關的公共活動，是為了提醒世界他無意主動交出核武器。金正恩顯然認為核武器是維護並延續金家王朝統治的最有力的保障。

加強戰備，核武器擴容

宴會前一天，金正恩主持了與北韓高級軍事官員的會議，並呼籲擴大旨在加強戰備狀態的作戰演習。在《朝中社》刊發的現場照片中，金正恩座位後方掛著的一面印有「北韓民主主義人民共和國導彈總局」字樣及徽標的旗幟。北韓今年1月初提出新核戰略，強調核武器「幾何級擴容」及戰術核武器「批量生產」。

據預測，北韓8日晚將在平壤金日成廣場舉行閱兵式，但北韓官方沒有確認閱兵的計劃。商業衛星圖像顯示，北韓幾週來明顯在進行相關的準備工作。這一活動通常旨在頌揚金正恩的統治和他鞏固北韓核大國地位的努力。

北韓面臨著日益加深的經濟孤立和糧食短缺問題。據《韓聯社》2月6日報導，受中央直接管理的開城近期傳出每天餓死數十人的消息。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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