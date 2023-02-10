TNL+ 2023/02/10,
中國

在中共邏輯裡「左傾激進總是比右傾保守好」，間諜氣球事件再次印證這一點

在中共邏輯裡「左傾激進總是比右傾保守好」，間諜氣球事件再次印證這一點
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

臺灣很多人是希望和中共緩和關係的，但他們往往一次又一次的失望，為什麼？就是因為中共的「左比右好」，中共歷屆官員在處理臺灣問題上，只會越來越激進，因為這樣才安全。如果這個主管臺灣的官員被認為親台，立場不堅定，甚至通敵，那他的官運就基本完蛋了，而且還可能被關起來。

誰也沒想到，一個球，竟然在全球引起如此的軒然大波，而且不同於一般的熱點新聞幾天後就無影無蹤，這個球的影響十分深遠。根據《美國之音》最新報導，美國情報機構認定：被美軍擊落的這個球是由解放軍操控的間諜氣球，屬於海南省軍事機構掌握的無人飛艇艦隊。

我在上篇文章中已經談到過，這個球就是中共向美國徹底撕破臉皮、從暗鬥變成明爭的信號。在這裡我只是想進一步論述這個球事件的起因、並指出根據中共的「左比右好」的邏輯，以後中共類似危險挑釁事件會越來越頻繁的發生。理解這一點，對於台灣非常重要。

對中國共產黨來說，間諜氣球事件發生的時機再糟不過了。

美中關係已經跌到了低谷，美國政府和私營部門的許多人要求與中國經濟脫鉤。一提到脫鉤，中共就表現出強烈的反對。它給美國貼上了冷戰思維的標籤，並表示脫鉤對中美兩國都是雙輸的局面，等等。

當然，中共這麼說也有它的理由。中國是一個製造業大國，在中共的現行體制下，中國利用其低下的人權優勢和人為的低匯率，向世界出口廉價商品並從中獲利，同時中共還可以從其他國家攫取技術。這就是中共最喜歡的「全球化」模式。

如果美國和中國實現了高度脫鉤，就意味著中共將無法從民主陣營中獲得尖端技術和大量利潤，而中共主要依靠俄羅斯和北韓等國家，在經濟上也將難以為繼。所以，高度脫鉤將意味著中共將被迫自力更生。而這樣的獨裁政權一旦關閉，內部矛盾就會激化，這一點在文化大革命期間就有所體現。所以，中共最擔心的是脫鉤。

因此，從邏輯上講，中共現在應該放低姿態，向美國揮動橄欖枝。中共最近任命看起來很鴿派的秦剛為外交部長，就是這樣做的。現在，間諜氣球使得這一努力白費了。

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