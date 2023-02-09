初抵新加坡兩週患肺結核被遣送，NGO在移工登機前號召籌新台幣14萬替他還債

文：侯佩瑜

來自孟加拉的Mia Md Ahad（20歲）花了一年時間東湊西湊借了100萬孟加拉塔卡（約新台幣28萬2338元）仲介費和旅費，去年12月23日終於成功申請到前來新加坡當建築工人，希望能讓家鄉的家人過上更美好的生活。

無奈他在抵達新加坡的兩週後，被驗出患有肺結核（俗稱肺癆），隔天就必須被遣送回國。

Mia做夢都沒想過，期待已久的打工之旅就止步於此，還未開始就結束了。

根據新加坡人力部條例，移工必須在抵達新加坡的14天內由本地醫生進行身體檢查，證明他們沒有患上肺結核、愛滋病、梅毒和瘧疾這四種傳染性疾病。

為了保護新加坡人及其他移工，移工獲醫生開具健康證明後，人力部才會發出工作准證。如果體檢不合格，就必須被遣送回國。

如果移工是在工作准證批准後才被確診肺結核，則可以和本地居民一樣免費接受治療，只需付看診費和相關檢查費用。

丟了工作還是其次，最讓Mia擔心的是，從此背上一屁股債，接下來該如何面對家人。

Mia告訴媒體：「我當時真的想自殺，因為我不知道如何償還從叔叔、銀行和其他人那裡借來的錢。」在這筆仲介費和旅費中，三分之一來自他和他家人的儲蓄，其餘的是親戚和銀行的貸款。

像許多移工一樣，Mia打算用在本地建築業工作賺的錢來償還這些貸款，可是如今一切都打水漂了。而他的家人得知這個消息和即將要面對的巨額債款都被嚇壞了。

移工組織伸出援手

所幸的是，人間有溫情。他在新加坡宿舍內認識的一名同鄉兼室友，建議他向移工援助組織「Its Raining Raincoats」（簡稱IRR）尋求幫助。

他在室友的搭線下，認識了在IRR當志工的銀行家Tricia Hannah Teo。 Tricia為他支付了醫療費用，並將他的困境告知了IRR其他成員。

Tricia說，她帶Mia去看醫生是為了尋求多一個專業意見，希望他可以留在新加坡。

IRR的創辦人迪帕（Dipa Swaminathan，51歲）也說，Mia讓她想起自己年齡相仿的兒子，如果她的兒子在另一個國度遇上這樣的問題，她也希望會有好心人幫助他。

「憑良心說，我們不可能坐視不管，我們一定會盡我們所能幫助這個男孩。」

IRR在Mia登機的三小時前才獲知這件事，但短短的兩小時內卻發生了一個小小的奇蹟，IRR的志工和捐款人成功趕在1月4日他登上飛機回家之前，為他籌得了6200新元（約新台幣14萬681元）。IRR的志工更是搭計程車，趕在他出境的幾分鐘前把現金交到他的手上。

迪帕和IRR還非常細心與周到。他們先給Mia送上了2000新元現金（約新台幣4萬5384元.），其餘則通過轉賬方式送達。

他們解釋說，雖然銀行轉賬的兌換率會比較好，而且回國途中現金也不會有被沒收或有丟失的風險，但他們擔心Mia空手回國會想不開做傻事，所以才做出這樣特殊的安排。

手上拿到一些現金至少就等於握有一些希望，能讓Mia相信異鄉有陌生人願意幫助他償還債務。

Mia估計，他仍欠銀行約2400新元（約新台幣5萬4463元），但他表示，其中大部分已還清，大家的慷慨解囊給了他希望，也給他償還剩餘金額的力量。

「感激不盡，我將永遠感謝他們所做的一切。」

迪帕說，為Mia籌集資金不同於IRR全年所做的事情，例如在聖誕節、排燈節和農曆新年等節日期間為移工舉辦慶祝活動。

「所有這些都很棒，但它們並沒有改變一個人的生活，而這次（我們）改變了他的人生。」 「Tricia將這個事情告知我們後，真的改變了一個生命的走向，我想說的是，一個小舉動可以發出如此強大的力量。」

自從Mia回到孟加拉邁門辛市後，就開始出現肺結核症狀。他正在接受治療，醫生說他大約六個月不能工作，現在只能靠他的哥哥在磚廠打工養家糊口，因為他的父母和妹妹都不能工作，而二哥也失業了。

Mia擁有高中學歷，在前來新加坡打工前曾是一名司機。他依然希望康復後能再次回到新加坡打工。他表示一直夢想在發達國家工作，去年1月從一位遠房親戚那裡聽說新加坡後，就下定決心要到新加坡工作，而為他安排到新加坡工作的仲介機構聲稱，下次他再到新加坡打工時就無須再支付任何費用，不過他對此表示懷疑。

他說，在前往新加坡前曾在當地接受體檢，但對方沒有讓他看檢驗報告，只是向他保證所有檢查都沒問題，但他懷疑那時報告可能已顯示健康出了問題。

「我不希望其他人會遇到像我這麼不幸的事。」

他說，如果回不了新加坡，他應該會在孟加拉的服裝廠找工作或繼續當司機。

「如果我可以再次回到新加坡，對我來說會像是中了彩券一樣幸運。」

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒