2023/02/19,
科學

《【最易懂圖解版】相對論，愛因斯坦教會我們什麼？》：理解物體運動不可或缺的東西是？

《【最易懂圖解版】相對論，愛因斯坦教會我們什麼？》：理解物體運動不可或缺的東西是？
Photo Credit: Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

「這本書把困難科學變簡單了！」什麼是相對論？什麼又是牛頓力學？想理解這些專有名詞，卻總是有看沒有懂？透過漫畫淺顯解析，讓你不再一見到物理就如臨大敵。

文：松井シノブ
繪者：新米（Kyata）

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書籍介紹

本文摘錄自《【最易懂圖解版】相對論 愛因斯坦教會我們什麼？：看漫畫理解20世紀最偉大的科學經典 探索空間與時間之謎》，美藝學苑出版

作者：松井シノブ
譯者：李佳褞
繪者：新米（Kyata）

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「這本書把困難科學變簡單了！」最狂的科學老師 瘋狂理查GTO、科學X博士 蕭俊傑，熱烈推薦給看到理論就頭昏、遇到公式就想逃的科學苦手們！

不需要會繁複的數學公式，僅以國高中的物理知識為基礎。運用生動的漫畫插圖、深入淺出的文字對話，從牛頓力學、光速不變原理、能量守恆定律到E = mc²的證明，讓你不用死記硬背，就能逐步明白「相對論是個什麼樣的科學理論」。這是一本「即使是文組生也能讀懂」，讓人從「害怕」到「引發探究興趣」的相對論入門書！

◎漫畫式圖解20世紀最偉大的科學理論，打造大人小孩都能看懂的科普讀物！

本書故事架構從一個高中女生夢想成為太空人，卻因為讀不懂「相對論」而感到挫敗開始……就讓我們隨著她向傳奇飛行員學習的腳步，逐步認識相對論「誕生的時空背景」、「最基礎且核心的概念」，以及「對科學界的貢獻」、「為現代生活帶來的意義」。

◎打破你對科學理論書的刻板印象，讓你不禁大喊──「終於認識相對論了！」

從GPS定位、臉書打卡，到發電機、核能發電……人類百年來的科技發明及科學發想，其背後的基礎理論都與「相對論」脫離不了關係。本書打破相對論給人艱澀困難的印象，不著重於理論分析、數學公式，而是搭配生活案例，並以圖解方式呈現，讓大家更輕易親近科學。

本書適合對象：

剛開始接觸相對論的「國高中生」──全書以插圖呈現、文字淺白易懂，閱讀無壓力！
想了解科普知識的「文組生社會人士」──沒有複雜的數學公式，理解觀念就足夠！
愛因斯坦迷或「科學知識愛好者」──從相對論誕生的背景回溯，複習相關的科學理論！

【最易懂圖解版】相對論，愛因斯坦教會我們什麼？_封面
Photo Credit: 美藝學苑

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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