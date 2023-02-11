【小說】《獸醫五年生》：臨床實習可不是好混的，多念這一年搞不好還畢不了業，不如就先去當兵

文：林俐馨

獸醫系的考試是一系列的耐力戰，每一科有筆試還有實習跑台。筆試是把腦子裡記得的東西挖出來填上答案紙，振筆直書、寫多寫少都是自己跟題目的對決，而實習跑台，還要加上倒數壓力，每一站一題，一分鐘到鈴響換下一站。

如珊多希望自己能更熟練一些，把「辨認出題目在問什麼、思考出答案、寫下來」的流程縮短在一分鐘之內完成，要是晚個幾秒，一旦聽到鈴聲響起，如珊就無法思考，原本會的也變成不會，連前往下一站都會緊張到跌倒。

家豪非常平靜，以不變應萬變，面對每一題都呵呵，會寫的寫、不會寫的就空著，只是有時候空太多格，難得要寫出一個有把握的答案，卻發現前面不知道從哪時候就開始填錯格，鈴聲催促著他向前走，連數算都沒有時間，一步錯，步步錯。

比外系早開始考，比外系晚考完，四年下來大家早就習慣了，只是這次期末考特別令人心慌。別人已經考完要畢業了，準備謝師宴、畢業典禮、可以念研究所或出社會去當兵了，整個校園瀰漫著一股節慶似的狂歡，就像在12月31日的最後幾秒鐘，不論你願不願意，世界各地都要放個煙火倒數著五、四、三、二、一，那樣地鋪天蓋地難以避免，可是，獸醫系還在考，他們的大四期末考不是倒數的終點，只是通往大五的一張門票。

家豪洗完澡經過宿舍走廊，是走著的速度，即使剩餘的體力僅堪爬行，已經是尾聲了，再衝刺一下吧，再振作一點吧，家豪想到明天的最後兩科考試，以及已經搞砸的那好幾科，只能呵呵兩聲，肩頸又緊了起來。

滿身汗臭的小奕從4016門口冒出來偷襲家豪，一把將他摟進寢室，「做什麼、做什麼！我洗完澡了！」家豪拿臉盆抵抗、小奕抓起衣架攻擊……打鬧間，家豪發現這間寢室前所未有地乾淨，難得看到桌面的書桌、衣櫥前的雜物淨空、關不上的櫃子裡沒有任何東西，怎麼……整理得像是要搬走一樣?!

「你要去哪？」小奕放開勒住家豪脖子的手，慎重地交給他一袋垃圾。

「這也要我幫你，自己拿去樓下丟就好了……」

小奕怕家豪真的直接拿去丟，解開垃圾袋，一一解釋裡面的珍寶：校門口漫畫店的會員卡密碼是○二○四、半疊還沒到期的游泳券、皮開肉綻但防守率全系第一名的一壘手手套、多年收藏一百多部來自古今中外的嚴選愛情動作片硬碟……家豪拿著這些託孤的物品，確定小奕不是開玩笑的，他是真的要離開這裡。

兩人淡如水的情誼，來自同是天涯重修人，每到學期末一起被老師約談，分據兩班倒數第一名的爐主，在期末考馬拉松的尾聲，小奕撤退了，不玩了。

「我爸說不要浪費這個時間，投資報酬率太低了，臨床實習可不是好混的，多念這一年搞不好還畢不了業，不如就先去當兵，再看是要考研究所還是出國念書什麼的……」

不知為何，這麼慎重的談話，最終還是以一番打鬧結束，家豪拍了拍小奕的肩作為告別，拒絕逃獄的邀約，祝福獄友此後海闊天空鵬程萬里，那自由的世界啊，一定是個解脫。

家豪回到自己寢室，桌上還是看不懂的原文書，以及被怡敏畫得五彩繽紛的筆記，認分地到書桌前坐下。

狹長形的獸醫教學醫院，不算短的走廊，午後有陽光斜斜地照在地板上，若不是候診的狗與人先後打了個呵欠，一切就此凝固。

就算外面颳風下雨下冰雹，醫院裡不分四季都是恆溫的空調，一旦面對生老病死，喜怒哀樂都失去重量。這條明亮、乾淨、每天要來回走不知多少趟的走廊，總醫師永潔走起來卻像個漆黑的長隧道，為了終點的那一線光明。

只有幼稚浮躁的實習生才會這樣嬉鬧，永潔不用看也知道，他們什麼都不懂，但還是回頭看了一眼，「你們不是每個人都能穿上白袍，但在主人眼裡你就是醫生，不要汙辱了這身制服！」永潔念到連掃地阿姨都會背了，一回頭笑鬧聲立刻消音，對著鏡頭比的誇張動作與鬼臉還來不及收，更顯荒謬怪異，永潔竟然笑了。

學生當這是允許與鼓勵，更卯起來作怪，還上前邀永潔合照，永潔收起笑容看了他們一眼：「你是認真的嗎？」禁不起這麼質問，實習生們識趣地摸摸鼻子，提起帳篷似的學士服、端著紙飛機一樣的方帽，往走廊另一端走去，輕聲悄步地，越走越快，越走越遠，遠遠地，又開始笑鬧起來。

又一年啊，永潔多看的那幾眼，不是打算再念這些實習生，而是羨慕。

只有現在才能放肆，夾縫中的短暫空檔，實習成績已經交出去，畢業證書到手了，而獸醫師考還沒有迫在眉睫，結束一年實習的他們像脫韁的野馬、像久旱逢甘霖、像永遠不會再回來。應該很近，卻又很遠，只不過隔了三年五個月又七天，閉上眼睛就像昨天，當時的自己也這麼青春洋溢、什麼都不懂嗎？

走廊已到盡頭，永潔關上門躲進總醫師辦公室裡，把握特地騰出的20分鐘空檔，發email。

閃動的游標對永潔的雙眼發問，妳要寫什麼？

挑一個學生丟問題，十秒鐘答不出來就換別人答，全組都答不出來就到走廊去罰站，這招是外科老黃教的，在走廊上站成一排，連畜主都忍不住側目，太羞辱人了，太有效了。

十分鐘過去，整封信還是空的，游標閃動像倒數，藥局已經廣播永潔第二次了，有兩個不長眼的住院醫師還沒開口講話就被趕出門外，只剩五分鐘。

不要問笨問題，你問的問題決定了你會得到什麼答案，決定了我要不要回答你。遇到問題，表示現況中有超出你已知的部分，找出那個部分，想辦法解決它，這樣你會的就更多了。解決問題是臨床醫學最吸引永潔的原因，以已知去克服未知，永潔喜歡成就感，但解決了一個問題揭開後面還有千千萬萬個問題，問題就這麼無性或有性地繁殖下去，沒完沒了，幸好，永潔也喜歡挑戰，且永遠正面迎戰。