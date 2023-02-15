廉政署研議修法：公務員申報財產須納入虛擬貨幣，故意隱匿最重罰400萬
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唐鳳曾在申報財產時，提出了關於虛擬貨幣的說明，雖然當時並未規定虛擬貨幣要申報，不過唐鳳特別在備註欄提及自己未持有比特幣，或其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬產品，並表示自己於2022年開設虛擬通貨帳戶，用作開發運算系統，而非理財。
近年來，虛擬貨幣成為國際洗錢工具，法務部廉政署今（15）日表示，廉政署已研議修法，將虛擬幣納入《公職人員財產申報法》應申報財產範圍，依法若政府高官、民代、縣市首長故意隱匿申報虛擬幣，最重可罰400萬元，若是故意不實申報虛擬幣，最重可罰120萬元。
公職人員財產申報納入虛擬貨幣
依《公職人員財產申報法》規定，「一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」應予申報，所稱「其他具有相當價值之財產」，包括礦產權、漁業權、專利權、商標專用權、著作權、黃金條塊、黃金存摺、衍生性金融商品、結構性（型）商品（包括連動債）、保險、高爾夫球及會員證、植栽等具有財產價值之權利或財物。
法務部廉政署署長莊榮松說，近年來虛擬通貨蓬勃發展，我國考量洗錢風險已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇，有鑒於虛擬通貨具有相當財產價值，法務部近期研議將虛擬通貨納入《公職人員財產申報法》應申報財產之範圍，對內不僅提升民眾對公職人員操守的信賴，以符合《公職人員財產申報法》公開透明立法目的，對外也更能向國際社會刻劃我國政府清廉執政的印象。
依《公職人員財產申報法》規定，若申報人故意隱匿申報財產，可開罰20萬元至400萬元，若是故意不實申報，可開罰6萬元至120萬元。因此若修法將虛擬貨幣列入申請財產範圍，將比照相關罰責規定。
唐鳳曾在申報財產時自承有帳戶但沒持有比特幣
根據去年3月監察院發行的82期《廉政專刊》，數位發展部部長唐鳳也在申報財產時，提出了關於虛擬貨幣的說明，雖然當時並未規定虛擬貨幣需要申報，不過在備註欄，唐鳳特別提及自己並未持有比特幣，或其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬產品，並表示自己擬於去（2022）年開設虛擬通貨帳戶，用作開發運算系統，而非理財之用。
不過當時就引發熱議，大塊文化董事長郝明義指出，比特幣等加密貨幣的數位資產，因為本來就是去中心化，不但隱密又難以追查，也是為什麼會成為現今新興洗錢工具之一的原因。他認為，唐鳳是位深入了解數位貨幣的人，擔心加密貨幣會成為公職人員財報申報法的黑洞，期待他能夠以身作則立下標竿。
他表示，唐鳳說明自己是否曾持有過比特幣或其他任何型態的數位虛擬貨幣（不只是中央銀行認定的高度投機式數位虛擬產品），「若沒有，那如何解釋新聞報導說他在從政前擔任蘋果顧問時，即以比特幣計薪？在就職之前曾經做過什麼樣的處理，使他在就職日起就不再持有？」
郝明義也認為，應該關注唐鳳就任數位發展部部長，準備如何針對數位資產、數位貨幣洗錢等課題，進行《公職人員財產申報法》的修法，或增加數位監察廉政新法。
法務部長蔡清祥今天表示，要查核公務員是否如實申報虛擬貨幣，有其難度，但可以從其他案件資料或證據上來作查核，不過，修法目的是為了讓公務員落實誠實申報義務，而非以處罰為主要目的。
廉政署今天也表示，為了貫徹廉能政府，深化鏈結國際，廉政署以《國家廉政建設行動方案》為藍圖，在地化實踐《聯合國反貪腐公約》，攜手公私部門協力推動「機關採購廉政平台」及試辦「企業服務廉政平臺」，同時辦理「透明晶質獎」，激勵廉能治理正向循環，並擬具《揭弊者保護法》草案、研修《公職人員財產申報法》，以完備廉政法制體系，落實透明政府理念。
其中，「機關採購廉政平台」是以金額100億元以上的重大公共工程為主，目前平台已有中央及地方工程53案、總金額逾1兆2000多萬元。
虛擬貨幣目前無主管機關，如何被認定為「財產」仍待討論
由於國內虛擬資產主管機關尚未明朗，《中央社》報導，幣圈人士不諱言，靠加密貨幣買賣賺錢的投資者，報稅時根本不會申報這方面獲利，既然損失了，也不一定會申報，因為擔心政府反向溯源查稅。
賦稅署於去年5月首度委外研究新興數位商品交易課稅可行方案，報告彙整各國「誰在監管」，並釐清各國主管機關對加密貨幣、NFT等虛擬資產的性質認定、分類為何；再者，國際上如何課稅、查核面臨的困難。另外也研究台灣現行加值型及非加值型營業稅法與所得稅法，涉及新興數位交易相關法規的檢討；最後則是依照所搜集到的資料，考量台灣國情與稅法，研擬較適合、可行的法規調適方向與建議，供財政部參考。
KPMG安侯建業稅務部執業會計師游雅絜當時受訪，制定加密資產課稅規範之前，首先應釐清加密資產的定位，才能決定其所得的屬性。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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