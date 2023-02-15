廉政署研議修法：公務員申報財產須納入虛擬貨幣，故意隱匿最重罰400萬

近年來，虛擬貨幣成為國際洗錢工具，法務部廉政署今（15）日表示，廉政署已研議修法，將虛擬幣納入《公職人員財產申報法》應申報財產範圍，依法若政府高官、民代、縣市首長故意隱匿申報虛擬幣，最重可罰400萬元，若是故意不實申報虛擬幣，最重可罰120萬元。

公職人員財產申報納入虛擬貨幣

依《公職人員財產申報法》規定，「一定金額以上之現金、存款、有價證券、珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」應予申報，所稱「其他具有相當價值之財產」，包括礦產權、漁業權、專利權、商標專用權、著作權、黃金條塊、黃金存摺、衍生性金融商品、結構性（型）商品（包括連動債）、保險、高爾夫球及會員證、植栽等具有財產價值之權利或財物。

法務部廉政署署長莊榮松說，近年來虛擬通貨蓬勃發展，我國考量洗錢風險已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇，有鑒於虛擬通貨具有相當財產價值，法務部近期研議將虛擬通貨納入《公職人員財產申報法》應申報財產之範圍，對內不僅提升民眾對公職人員操守的信賴，以符合《公職人員財產申報法》公開透明立法目的，對外也更能向國際社會刻劃我國政府清廉執政的印象。

依《公職人員財產申報法》規定，若申報人故意隱匿申報財產，可開罰20萬元至400萬元，若是故意不實申報，可開罰6萬元至120萬元。因此若修法將虛擬貨幣列入申請財產範圍，將比照相關罰責規定。

唐鳳曾在申報財產時自承有帳戶但沒持有比特幣

根據去年3月監察院發行的82期《廉政專刊》，數位發展部部長唐鳳也在申報財產時，提出了關於虛擬貨幣的說明，雖然當時並未規定虛擬貨幣需要申報，不過在備註欄，唐鳳特別提及自己並未持有比特幣，或其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬產品，並表示自己擬於去（2022）年開設虛擬通貨帳戶，用作開發運算系統，而非理財之用。

不過當時就引發熱議，大塊文化董事長郝明義指出，比特幣等加密貨幣的數位資產，因為本來就是去中心化，不但隱密又難以追查，也是為什麼會成為現今新興洗錢工具之一的原因。他認為，唐鳳是位深入了解數位貨幣的人，擔心加密貨幣會成為公職人員財報申報法的黑洞，期待他能夠以身作則立下標竿。

他表示，唐鳳說明自己是否曾持有過比特幣或其他任何型態的數位虛擬貨幣（不只是中央銀行認定的高度投機式數位虛擬產品），「若沒有，那如何解釋新聞報導說他在從政前擔任蘋果顧問時，即以比特幣計薪？在就職之前曾經做過什麼樣的處理，使他在就職日起就不再持有？」

郝明義也認為，應該關注唐鳳就任數位發展部部長，準備如何針對數位資產、數位貨幣洗錢等課題，進行《公職人員財產申報法》的修法，或增加數位監察廉政新法。

法務部長蔡清祥今天表示，要查核公務員是否如實申報虛擬貨幣，有其難度，但可以從其他案件資料或證據上來作查核，不過，修法目的是為了讓公務員落實誠實申報義務，而非以處罰為主要目的。

廉政署今天也表示，為了貫徹廉能政府，深化鏈結國際，廉政署以《國家廉政建設行動方案》為藍圖，在地化實踐《聯合國反貪腐公約》，攜手公私部門協力推動「機關採購廉政平台」及試辦「企業服務廉政平臺」，同時辦理「透明晶質獎」，激勵廉能治理正向循環，並擬具《揭弊者保護法》草案、研修《公職人員財產申報法》，以完備廉政法制體系，落實透明政府理念。

其中，「機關採購廉政平台」是以金額100億元以上的重大公共工程為主，目前平台已有中央及地方工程53案、總金額逾1兆2000多萬元。

虛擬貨幣目前無主管機關，如何被認定為「財產」仍待討論

由於國內虛擬資產主管機關尚未明朗，《中央社》報導，幣圈人士不諱言，靠加密貨幣買賣賺錢的投資者，報稅時根本不會申報這方面獲利，既然損失了，也不一定會申報，因為擔心政府反向溯源查稅。

賦稅署於去年5月首度委外研究新興數位商品交易課稅可行方案，報告彙整各國「誰在監管」，並釐清各國主管機關對加密貨幣、NFT等虛擬資產的性質認定、分類為何；再者，國際上如何課稅、查核面臨的困難。另外也研究台灣現行加值型及非加值型營業稅法與所得稅法，涉及新興數位交易相關法規的檢討；最後則是依照所搜集到的資料，考量台灣國情與稅法，研擬較適合、可行的法規調適方向與建議，供財政部參考。

KPMG安侯建業稅務部執業會計師游雅絜當時受訪，制定加密資產課稅規範之前，首先應釐清加密資產的定位，才能決定其所得的屬性。

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核稿編輯：翁世航