今日本土新增2萬572例、死亡45例：除了醫療機構與公共運輸，2/20起放寬室內免戴口罩

中央流行疫情指揮中心於今（9）日公布國內新增2萬920例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬572例本土個案及348例境外移入。另外，確診個案中新增45例死亡。

初步分析6個月至少接種1劑追加劑有效降低感染率

疫情監測組組長周志浩表示，由於死亡病例數持續下降，因此研判年後的病例數增加，比較有可能是因為醫院將過年期間的病例數延後通報所致。而醫療應變組副組長羅一鈞也補充，今日45例的死亡個案年齡都在50歲以上，沒有兒少或重症的死亡個案，這點要跟大家特別說明。

住宿式機構的陽性率在1月30日至2月5日期間有一波上升，工作人員是0.9%、住民是1.5%，是去（2022）年12月份第三波疫情以來的一個高點，指揮中心會持續追蹤住宿式機構的疫苗接種及定期篩檢至2月28日，月底之前會再做檢討。

不過確診住民的投藥率都在9成以上，代表機構內的確診治療狀況理想。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

針對疫苗追加劑及感染率之間的關係，發言人莊人祥在記者會上特別說明，指揮中心將Y軸設為全國各年齡層感染率，X軸為全國各年齡層近6個月至少接種1劑追加劑的比例，再帶入年齡層後，可以得出一條直線，以其初步分析追加劑跟次世代疫苗的效益，發現感染率的變異性約8成2可以用接種追加劑的比例來解釋，因此如果半年內有接種至少1劑追加劑，可以降低感染率。

希望民眾可以加強追加劑的接種，指揮中心之後也會針對疫苗效益再做更深入的評估。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

中國入境來台唾液採檢階段性結案報告

中國入境來台唾液採檢從1月1日開始至2月6日，檢查了超過5萬名自中國入境旅客，整體陽性率為7.8%，沒有發現新的變異株，因此於7日起停止採檢措施。

室內戴口罩規定放寬

經綜合評估後，如疫情持續穩定可控，自2月20日實施室內戴口罩放寬之通案性規定，相關說明如下：

一、於以下指定場所之室內空間須按規定全程戴口罩。包括：

醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構。 公共運輸及特定運具：車廂、船舶、航空器等運具及場站。

而民眾於上列指定場所若有飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動等需求，得不戴口罩。

二、下列特殊情境建議要戴口罩：

有發燒或呼吸道症狀。 年長者或免疫低下者外出時。 人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。 與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。

三、其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

四、上述放寬措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

指揮中心另外指出，有關各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等教育單位，則依教育部及衛福部規劃，自3月6日起依上述通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬。

至於何時才可以完全不必戴口罩？防疫顧問張上淳表示，目前的疫情發展推估符合預想，且國內抗病毒藥物充分，取得也相當方便，因此現在放鬆室內口罩禁令是合理的。雖然如此，也不建議直接完全走向第三階段全面解禁，應該先採「分眾式」防疫，例如年長者、免疫力低下者等脆弱族群及他們的照顧者，還是要盡量戴口罩。但一般民眾就可以回歸自主決定。

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核稿編輯：翁世航