在台德商年度商業信心調查報告：超過5成視兩岸緊張關係為挑戰，96.7%將續留台灣不會轉移到其他市場
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過去兩年，在台德商對兩岸局勢緊張的不安感也明顯增加，2022年有超過半數的在台德商對兩岸關係感到不安；幾天前美國商會公布的商業景氣調查報告也指出，兩岸關係方面，有近5成（47%）的公司已經或計劃調整業務，對應新地緣政治的持續營運計劃。
德國經濟辦事處今（9）日發布「2022/2023年在台德商年度商業信心調查報告」，顯示在過去一年台德雙邊貿易額超過230億美元、再創新高紀錄；但2022年兩岸的緊張關係也讓在台德商不安感升高，有超過5成的在台德商視兩岸關係為未來的商業挑戰，兩岸關係發展的不確定性，也讓受訪者與過去幾年相較，更不願意進行計劃之外的投資。
德國經濟辦事處今日於遠東香格里拉飯店舉辦「2023年台灣經濟展望會」，發布在台德商年度商業信心調查報告。此報告調查時間為2022年12月9日到2023年1月10日，調查對象為在台251家德商，根據36%的回覆率做出報告結果。
德國經濟辦事處長林百科表示，縱使在疫情的影響、地緣政治的改變，加上供應鏈受到衝擊，2022年台德商業關係仍再創新高紀錄，雙邊貿易額超過230億美元，比2021年增加23億美元，增加了11.4%，主要受益於機械、電子、化工和汽車產業。
林百科指出，在今年度在台德商「商業信心指數調查」結果中，有73.3%的在台德商對2022年的業務表現感到滿意，創下歷史新高紀錄，超過81%的受訪者表示，已經達到或超越他們預期的業務目標。有六成的在台德商表示，預計疫情對其在台灣未來的業務不會有重大影響，可以說「德國公司相對毫髮無傷地擺脫了COVID-19的影響」。
但另一方面，德國也受到全球經濟、供應鏈的衝擊。報告指出，有超過六成（66.7%）的企業表示，他們在台灣的業務運營，受到全球供應鏈中斷的負面影響。針對2022年兩岸關係緊張帶來的影響，有四分之一（24.5%）的企業表示，他們的供應鏈明顯受到牽連。
而過去兩年，在台德商對兩岸局勢緊張的不安感也明顯增加，2020年僅有41%的在台德商將兩岸關係視為未來潛在的商業挑戰，2021年為45%，2022年有超過半數的在台德商對兩岸關係感到不安（54%）。
另外與過去幾年相較，受訪者也更不願意進行計劃之外的投資。受訪者認為，此一決策的主因是市場預期低（44%）和兩岸關係進一步發展的不確定性（33%）。尤其是兩岸關係的不確定性，從2020年到2022年，關注比例增加18個百分點。
針對2023年的商業發展，在台德商擔心可能影響商業營運的三個主要因素，分別為美中貿易的影響（36%）、能源轉型（33%）與數位化（28%）。
另外缺乏雙邊貿易和投資保護協議，也讓在台德商擔憂日益升高，從2020年的14%，增加到2022年的21%。
儘管未來的商業發展前景略為不明朗，但台灣市場對德國企業來說仍然相當有吸引力。調查顯示，96.7%德商將續留台灣，不會將投資轉移到其他市場；93.3%受訪者表示，如果他們必須再次選擇跨國事業據點，他們願意重啟在台灣的業務。
美國商會本月7日也公布2023年商業景氣調查報告，兩岸關係方面，儘管67%受訪者表示，2022下半年台海緊張局勢加劇並未對企業造成重大干擾，仍有47%的公司已經或計劃調整業務，對應新地緣政治的持續營運計劃。
經濟部長王美花今日也出席德國經濟辦事處活動，王美花感謝德國辦事處每年提供具有洞見的報告，顯示德國在台企業的投資環境能如何改善；王美花說，德國在台灣的電動車、半導體、再生能源與離岸風電等領域都有重要投資。王美花強調，經濟部樂於協助德國事業在台發展，重視外商的建議，歡迎對投資有疑問的德國企業與經濟部聯繫，為打造更友善的投資環境付出努力。
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核稿編輯：翁世航
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