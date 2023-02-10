「線民事件」宣布不再連任立委的黃國書，當心成為2024大選的藍營突破口
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近日，民進黨台中市黨部主委李天生當面向主席賴清德詢問黃國書的問題，並沒有得到明確的答覆，只要求先對該選區進行調查及了解，再做進一步評估。賴清德的不表態，某種意義上也證實了黃國書這件事情並不好處理，甚至對於現階段民進黨來說，陷入了進退維谷的窘境。
文：黎弘育（社會觀察家）
台中第六選區立委黃國書先前因為學生時代擔任線民，協助國民黨進行搜查工作，而遭到民進黨新潮流除名，黃國書更是因為此事提出三退：
- 退出民進黨及黨團運作
- 不再連任立委
- 將退出政壇
然而時至今日，退出民進黨的黃國書依然發揮其影響力，無論是協助立法院副院長蔡其昌的台中市長選戰，或是參加其他綠營議員的競選活動，甚至於2022年遭記者採訪時被問到「是否會再參選立委？」也並沒有給出肯定的答覆，如今「三退」立場鬆動的黃國書，對於現在接續要打下一仗的民進黨而言，反而激起了黨內矛盾，處理上不可不慎。
近日，民進黨台中市黨部主委李天生當面向主席賴清德詢問黃國書的問題，並沒有得到明確的答覆，只要求先對該選區進行調查及了解，再做進一步評估。賴清德的不表態，某種意義上也證實了黃國書這件事情並不好處理，甚至對於現階段民進黨來說，陷入了進退維谷的窘境。
若禮讓黃國書以無黨籍身分參選，對於民進黨而言並不見得會獲得民進黨基層的支持，因為台中第六選區並不乏可以接替黃國書的優秀人才，無論是市議員江肇國或是黃守達皆是一時之選，既然是這樣，民進黨根本無須禮讓黃國書；但是若在黃國書確認參選的狀況下，民進黨推出人選與其競爭，勢必會讓泛綠選票分裂，更加得不償失。
另有一種做法便是再度邀請黃國書入黨，這樣便沒有禮讓與否的問題，黃國書也重新受到民進黨黨紀的約束，而不是在外成為不可控的變數，不可謂不妙。但是對於無法接受線民身分的民進黨基層，以及原先有機會可以挑戰立委的民進黨潛在競爭者而言，是否能夠接受黃國書的回鍋？以及是否也會全力幫忙支持？皆為這場選戰再添變數。
筆者認為，無論對於黃國書個人而言又或者是民進黨選戰布局，黃國書主動放棄連任立委，完成當初承諾的「三退」才是最好的選擇，先不談及綠營內部的矛盾，是否會有人再度背後捅刀？以選戰的角度來說，黃國書的線民爭議以及「三退」的政治承諾都將成為自身軟肋，投入選戰這些爭議便會如影隨形跟著自己，成為敵營的突破口，甚至有無外擴效應影響到其他民進黨籍候選人？都未可知。
綜上所析，黃國書若能放下對於權力的執著，日後無論民進黨派誰參選來接替其位置，無不都要以禮相待，若民進黨在2024選戰當中再度成功衛冕台中第六選區，黃國書完成該選區的立委傳承更是一樁美談，可以說是贏了面子也贏了裡子，而面對自身線民爭議，當初以「三退」完結，如今履行承諾，也算是成功下了樁，避免了晚節不保的雷區，成就了黨，也成就了自己。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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