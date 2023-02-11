2023日本關西自由行必讀攻略：JR PASS在哪買有差！
我們想讓你知道的是
自己規劃旅程，大概是認識一地的各種方式中，最幸福的一種。當初為了決定在哪裡買關西廣域周遊券，爬了超多文，決定就網路上較少人說明的官網購買一途分享個人經驗，希望對大家有幫助！
JR Pass主打購買票券者可以在一定時間區間、特定區域範圍內無限次搭乘JR列車（可能還擴及其他鐵路線）。想用JR Pass玩遍關西嗎？是否需要購買、在哪裡買、如何使用……一篇看懂！
需要買JR West Pass嗎？
以關西廣域周遊券為例，一張成人票在官網買是10,800日圓，也是一筆花費。如預計旅途中會多次使用鐵路，可以先到Japan Transit Planner網站，查查想去的地點搭JR是否方便（該網站也可以查到其他鐵道路線）、概算一下JR交通費，就能輕鬆判斷是否需要購買。
記得確認一下想搭的列車是否包含在JR Pass使用範圍，以免買了才發現要另外購票。以關西廣域周遊券為例，可跳到「如何使用」的段落查看！
Japan Transit Planner網站可設定使用語言，特別的是可以設定副語言。
如不懂日文，建議將「主語言設定為繁中、副語言設定為英文」，方便對照。
因有時要知道車站名/列車名的英文拼法較方便，比如使用JR官網預約指定席時。
JR West Pass在哪買？
以西日本JR PASS為例，販售通路有三種：JR West車站售票處、JR West官網JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION、其他非官方通路。
這三種通路主要差異在於價格，以及對於容易焦慮的計畫狂如我而言更重要的：「能否在入境日本前預約列車指定席（即對號座）」！
三種通路其實各有優勢。因個人並非「說走就走、到時候再說」的瀟灑之徒，加上這次安排要搭2-3小時車程到城崎溫泉、天橋立，很擔心沒有位置影響到行程，因此選擇花多點錢在網路上較少人分享的JR West官網上購買。最後也成功預約到想要的列車指定席！
官網購票時，必須輸入使用日期區間。以關西廣域周遊券為例就是五天，無其他方案。這五天必須連續使用，且一天是從0:00開始算（非從最初啟用時間算滿24小時），即便23:00才啟用，到了當天24:00也是算用掉一天。因此，我是在交通規劃大抵成形、較確定哪幾天要用JR時，才在官網購買周遊券。
在日本待超過五天、又需要關西廣域周遊券，可把搭JR的行程集中安排在連續的五天！
如何使用JR West Pass？
- 兌換JR West Pass
除了在JR West車站售票處購買之外，其他兩種販售通路買到的都是JR West Pass兌換券，須至指定車站兌票。兌換時要攜帶的東西，官網上都有載明，個人覺得要特別記得的是：官網購買JR West Pass時用的結帳信用卡！
官網購票時，須輸入在哪個車站兌票。我本來預計出關後搭巴士直奔環球影城，再到JR環球影城站取票，赫然發現該站並非兌票指定車站，大家千萬不要到現場才發現！
看到網路上許多人分享，在關西機場站兌換JR West Pass要排很久。
於是決定從關西機場先搭利木津巴士直達大阪下塌處，到大阪站兌票後再開始搭乘JR。
- 使用範圍
不論在哪個通路購買JR West Pass，可使用的列車種類及指定席乘坐次數皆相同。以關西廣域周遊券為例，官網上清楚記載使用範圍如下：
初次關西自由行如我，乍看上圖實在霧煞煞。其實可到Japan Transit Planner網站查一下自己預計搭乘的列車種類，再對一下是否在使用範圍即可！
線上預約指定席
接著就是本人在官網購買JR West Pass的主因！步驟很簡單：
- 購買後，到JR-WEST ONLINE TRAIN RESERVATION頁面，點選「查詢、變更預定、退款」。
※注意：該網站有開放時間5:30～23:30（日本時間）之限制。
- 輸入購買後傳送至信箱的「預訂編號」等資訊，即可登入開始預訂指定席。
※注意：一次購買數張JR West Pass，預訂指定席時就會綁在一起（相同區間、相同列車）。但可以選擇「一起的座位」或是「可接受分開的座位」。
- 輸入出發站及抵達站之車站名稱拼音、搭乘日期、出發／抵達時間，即可查詢符合條件而尚有空位的列車。
※注意：系統無法查詢到的列車，即無法使用該系統預訂指定席。例如往返天橋立的「橋立號列車」，雖在關西廣域周遊券使用範圍，但福知山－天橋立這段只能在綠色售票機／售票處預訂指定席。
- 完成預訂的列車，會顯示在「查詢、變更預定、退款」登入後的頁面。也可以透過此頁面改訂其他列車。
※注意：一張Pass只能預訂六個指定席。舉例來說，從京都→福知山→城崎溫泉，因需在福知山轉乘，須分兩次預訂指定席，就用掉了二個指定席額度。
當初為了決定在哪裡買關西廣域周遊券，爬了超多文，若非個人認為規劃也是旅程一部份，應該會覺得「也太花時間了吧」！既受惠於前人，心想還是就網路上較少人說明的官網購買一途分享個人經驗，希望對大家有幫助！
自己規劃旅程，大概是認識一地的各種方式中，最幸福的一種。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
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作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
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