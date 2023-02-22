2023/02/22,
歷史

《時間怪獸》：英國人借助新的歷史感，將暴力消滅某些人視為一種進步

《時間怪獸》：英國人借助新的歷史感，將暴力消滅某些人視為一種進步
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進化論主義史觀同樣建議人們，在面對新式機槍所帶來的大規模死亡時保持寬容，機槍結束了歐洲人和其他國家之間長期的技術邏輯上的平等，使歐洲人最終有可能征服非洲。

文：普莉亞・沙蒂婭（Priya Satia）

剷除印度強盜集團的努力為維多利亞時代後期的進化論史觀的影響提供了另一個有用的說明。自由主義者在一八三○年代以社會改革的名義發起了一場反對「暴徒」禍患的運動。

有關的盜竊集團通常是「非常雜亂」的群體——工人、類似吉普賽人的群體（gypsy-like groups,banjaras）、閒散士兵、流民等等——但英國人的描述集中在「迦梨（Kali）崇拜者」的邪惡形象上，以符合「神祕莫測的印度」主題。在叛亂之後，制伏流民群體在政治上變得更加緊迫了，暴徒的幽靈被誇大了。

為了與人種差異的新「科學」保持一致，一八七一年的《犯罪部落法》（Criminal Tribes Act）確定了某些群體在遺傳上具有犯罪傾向。關於「法治」和個人責任的自由主義觀念被拋在了一邊，因為犯罪的遺傳傾向意味著沒有必要去證明一個人犯了特定的罪行。只要能證明一個人是一個暴徒團體的成員就可以被定罪。

犯罪是一種集體行為，基於種姓關係，被理解為一種遺傳類別。當然，在英國也出現了關於犯罪行為的遺傳傾向的說法——相信有一種天生的「危險階層」——但慣犯的子女並不會被自動定罪。在印度，種族差異被等同於在道德發展上的不同潛力。

進化論主義史觀同樣建議人們，在面對新式機槍所帶來的大規模死亡時保持寬容，機槍結束了歐洲人和其他國家之間長期的技術邏輯上的平等，使歐洲人最終有可能征服非洲。

羅伯特・勞特利奇（Robert Routledge）在一八七六年的流行科學史中引用了亞當・斯密在一個世紀前為槍枝辯護的語言，向那些擔心機槍的破壞性的人保證，它們有利於「文明的擴展和長久」。它們的複雜性和昂貴——這本身就是歐洲人天才的證明——保證了它們只能由「富裕和聰明的國家」來使用。

但是，他在這句話中用「國家」代替了「種族」，這一做法值得注意，他幾乎是逐字逐句地重複了亞當・斯密的語言（沒有引用），認為槍炮給「富裕和文明的社區」，而不是「貧窮和野蠻的種族」帶來了必要的優勢，這些種族如今「在各地受到富裕和有教養的國家的擺布。」在這些言論中，我們看到了自由主義的歷史敘述被為更為殘酷的進化論主義歷史敘述取代了。

在亞當・斯密的時代，他提到的武器具有非常不同的能力，並且更多地從行為轉變的意義上設想進步；勞特利奇則是拿出亞當・斯密關於槍枝的文明化影響的言論來為種族競賽辯護，將其作為一種的進步手段，這裡的進步使用進化論的術語來下定義。十八世紀時的槍枝性能的不可靠曾經消除了意圖責任，使新的暴力類型成為可能。然而，新式機槍的性能則是強大、可靠的；英國人借助一種新的歷史感，為其蓄意暴力的目的開脫，在這種歷史感中，用暴力消滅某些類別的人類是進化的進步。

正是這個時期形塑了邱吉爾——一位歷史學家、行動之人、主宰二十世紀上半葉的英國政治圖景的政治人物。他時時刻刻意識到自己作為馬爾博羅公爵後裔的歷史命運，和英國基於其公認的實力所擁有的歷史命運。

早期在印度西北邊境的軍事冒險之後，他於一八九八年加入了赫伯特・基欽納（Herbert Kitchener）為了戈登之死而在蘇丹發動的復仇行動——就像對一八四二年喀布爾的陷落和一八五七年印度人的叛亂後一樣。在烏姆杜爾曼戰役（Battle of Omdurman，譯註：又譯恩圖曼戰役）中，邱吉爾親眼目睹了機槍威力的最可怕的展示。經過五個小時的戰鬥，有四十名英國人死亡，一萬一千名蘇丹人死亡。

我們將在後面的章節中聽到更多關於邱吉爾的故事，但他曾說願意考慮為了人類的進步而消滅大量的人命，這證明了以進化論為基礎的維多利亞後期歷史感的力量。在一九一○年時，擔任內政大臣的邱吉爾曾提出對十萬名「墮落的」英國人進行強制絕育，並將其他人送入勞改營，以挽救英國「種族」的衰落。

他在一九三○年代就巴勒斯坦問題發表的言論也清楚地表明，進化論的歷史觀念影響了他，使他相信「雅利安人必定會取得勝利」，且絲毫不感到愧疚而隨時願意為了帝國使用暴力。因此，他解釋說：「我不承認……美國的紅印第安人或澳大利亞的黑人受到了巨大的傷害。我不承認，由於一個更強大的種族、一個更高級的種族、一個更有世俗智慧的種族進來並取代了他們的位置，對這些人造成了什麼錯誤。」

在一九四三年，由於戰時糧食分配政策造成的饑荒，有三百萬孟加拉人在他的監督下死亡。在解釋他拒絕提供援助的原因時，他援引了「印度人像兔子一樣繁殖」的預設立場。

這種思想的影響從來不是絕對的。社會達爾文主義理論與一八七三年開始的全球經濟衰退所刺激出的新的貧困觀念相互競爭。英國的失業率驟然之間上升，使人們清楚地看到，貧困是系統性原因的結果。一個新的「社會性」概念稀釋了舊的自由主義觀念，即貧窮是個人道德失敗的反映。政府的工作越來越被人們理解為是阻止飢餓的介入。

美國人亨利・喬治（Henry George）訪問了印度，他在一八七九年出版的《進步與貧困》（Progress and Poverty）等作品對自由主義政治經濟學的智慧提出了質疑，詢問為什麼在經濟和技術進步的情況下貧困依然存在。這部作品深深影響了英國第一個社會主義政黨的創始人海德門（Henry Mayers Hyndman）。


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