《時間怪獸》：大英帝國主義的出發點是良善的，但是卻具有破壞性
我們想讓你知道的是
一九二五年的《勛章的另一面》（The Other Sideof the Medal）試圖推翻英國人長久以來的論述（說印度人對於英國人完全慈愛的存在展開了惡魔般的攻擊），確認了叛亂者所表達出的真實的政治抗議，以及英國人自己挑起的暴力行為。
文：普莉亞・沙蒂婭（Priya Satia）
大英帝國並不是在「心不在焉（不知不覺）」的情況下建立起來的，它是由致力於某些文化概念和歷史理論的人所建立的。現代時期的一個決定性內涵，是對良知自覺地、世俗地理解，它是由歷史感受所塑造。
我們在這裡反思的是歷史思想的形上學，反思一種特定的歷史理論如何藉著影響我們對塑造周圍世界的能動性和責任感，進而影響我們的行為。十八世紀抵制糖產品的人們的行為是出於這樣一種意識，認為他們作為消費者的動機促成了糖生產中的奴隸制。
大英帝國主義的出現，出自對英國在世界範圍內的天賜歷史角色的信仰，這種信仰的出發點是良善的，但是卻具有破壞性。如果你相信無產階級創造了歷史，你的行為就會與那些相信行星和恆星的排列決定人類行動的人有所不同。現代時期是一個男人們（是的，男人們）越來越意識到自己作為歷史演員的作用，並試圖按照某些歷史劇本塑造世界上各種事件的時期，無論這些男人是作為革命者、征服者、工業家還是定居者。
推動工業資本主義、帝國主義和民族主義傳播的「進步」概念，取決於通過訴諸關於種族、宗教和文化的假設來壓制良知的能力；對烏托邦目的的夢想一次又一次地為可怕的手段辯護。
現代歷史是一個大規模的邊緣化和連根拔起的歷史；在南亞，以及德國、巴爾幹半島、塞普勒斯、巴勒斯坦／以色列、愛爾蘭、越南、韓國、美國（包括杜波依斯〔W. E. B. Du Bois〕所說的「雙重意識」）和其他地方，分裂的自我身分認同是典型的，其中大部分可以追溯到殖民統治中。然而，這些事件也關鍵性地重塑了歷史學科及其背後的想像力，為替代性的行動和存在方式留下了時間上的可能性。
在二十世紀初，印度人、阿拉伯人和其他人對殖民主義的歷史感進行了反擊。有些人藉著對它加以調整來達到反殖民主義的目的。英國在一九○七年時慶祝了鎮壓一八五七年叛亂的五十週年紀念，當時的孟加拉正處於激進的叛亂之中，這使得這一事件在關於帝國歷史的辯論中變得更加關鍵。
在一九○九年，印度歷史學家、全印度印度教徒大會的領導人薩瓦爾卡（V. D.Savarkar），發表了一篇關於一八五七年叛亂的修正主義論述，認為這是一場民族起義，特別是為了給英國鎮壓叛亂的五十週年紀念予以回應。他在解釋中輸入了一個不同的歷史劇本，在倫敦寫這本書時，他沉浸在法國和美國革命的歷史中。面對英國強烈的禁書行動，薩瓦爾卡在荷蘭印刷了他的著作。這本書在印度成為了一本被廣泛傳閱的禁書。它的印刷和流通是戰時反殖民主義革命活動的一部分。
一八五七年的叛亂困擾著該學科自己的歷史——莫勒維・穆罕默德・巴卡爾的兒子，穆罕默德・胡塞因・阿札德（Mohammed Husain Azad）成為了烏爾都語的第一位現代歷史學家。賽義德・阿赫邁德・汗爵士在一八五九年寫下了印度第一部關於衝突的描述，成為一名穆斯林改革者。約翰・威廉・凱伊也將這場叛亂作為文學創作的對象，持續了十多年。
許多英國人對叛亂的描述中都有自相矛盾的痕跡，這為未來更多的批評性修正主義留下了缺口。因此，當一位英國一戰老兵對關於帝國的公認歷史智慧產生了懷疑時，他首先轉向了一八五七年的叛亂。
這個人就是伊克巴爾的朋友愛德華・約翰・湯普森，他是前往印度的一名傳教士，在英國入侵伊拉克時作為隨軍牧師與英國軍隊一起服役，他對自己的經歷深感失望，在給母親的信中，他下定決心，如果他能活下來，他將「最終毫無疑問地站在叛軍一邊」，因為西方文明已經破產了。
他首先成為了一名詩人，在一九一九年出版了《美索不達米亞的詩篇》（Mesopotamian Verses）。他的下一部重要的文學作品是一九二四年的戲劇《贖罪》（Atonement），劇中講述了一位英國英雄放棄了對印度人的惡行，做出了自我犧牲。
然後，他的第一部重要的歷史作品——他第一次嘗試自己進行贖罪，是從印度人的角度對一八五七年的關鍵叛亂進行了修正（以家長式的做法做出了假設：「印度人不是歷史學家，他們很少表現出任何批判能力」）。他告訴他的另一位反殖民主義的詩人朋友泰戈爾，這本書是「一個英國個人的贖罪行為」。
一九二五年的《勛章的另一面》（The Other Sideof the Medal）試圖推翻英國人長久以來的論述（說印度人對於英國人完全慈愛的存在展開了惡魔般的攻擊），確認了叛亂者所表達出的真實的政治抗議，以及英國人自己挑起的暴力行為。他認識到，英國關於這一事件的迷思在維持帝國存在和事後嚴厲的秋後算帳行動中的力量——這本書使他在牛津大學的教職面臨了風險。《新政治家》（New Statesman）雜誌則稱讚該書揭露了叛亂背後的「恐怖政策」。
這本書是二戰後在英國流行的「自下而上的歷史」寫作趨勢的一個重要的反殖民主義先驅。這是對歷史學科的一種激進干預，而湯普森對自己作為歷史行為者的責任感使之成為了可能。他的朋友包括了印度反殖民運動中的兩位詩人領袖，伊克巴爾和泰戈爾。
在牛津，正如他所寫的，他的鄰居是退伍軍人、詩人和古典主義者羅伯特・格雷夫斯——勞倫斯的朋友和他的傳記作者。湯普森認識了勞倫斯本人。不出所料的，鑑於他與這些人物的親密接觸，他對拜倫式的人物產生了迷戀，他們是以心愛的被奴役人民的名義做出了犧牲的詩意英雄，同時為英帝國主義的罪孽贖罪。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。