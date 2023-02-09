口罩鬆綁：各級學校配合連假與全國不同步，3/6起原則僅保健中心、校車須戴口罩

室內口罩令從2020年起已經實施801天，如今指揮中心宣布，將從2月20日起放寬規定，只有醫療、公共運輸場所一定要戴口罩。不過，考量連假及校園環境準備工作，各級學校室內口罩放寬將延至3月6日開始，屆時除了健康中心、校車等等特定場所外，原則上跟進鬆綁新制，或是由學校自行決定。

隨著國內疫情逐漸可控，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝宣布，從2月20日開始實施口罩鬆綁新制，醫療照護、公共運輸等指定場所一定要戴，在特殊情境之下，例如有相關症狀、年長、免疫低下，或人潮聚集，都建議要戴口罩，其他的各種場所、情境，就由民眾自主決定戴口罩。

配合指揮中心宣布鬆綁室內口罩政策，教育部從3月6日起，配合放寬各級學校校園市內戴口罩的規定。

不過，教育部主任秘書廖興國指出，教育部考量各級學校開學前歷經春節及寒假，且在開學後還有228連假，期間學生、老師會出入人潮壅擠的觀光地點或是旅遊行程，為了觀察學生健康狀況及進行校園環境準備工作，規劃在開學後2到3週加強體溫監測、校園清潔消毒，並從3月6日起於各級學校、幼兒園、課後輔導中心、補習班，實施室內空間「自主配戴口罩」措施。

根據新制，在醫療照護機構及公共運輸等指定場所還是要戴口罩，因此各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車場所仍應戴口罩。此外，考量學校的教學需求，各級學校和師生充分溝通並取得共識後，可以在具有特殊性的場域，或是有授課的需求時，自行決定配戴口罩措施。

老師能否硬性規定？主秘：應與學生充分討論

指揮中心記者會後，廖興國前往教育部接受媒體訪問，他進一步解釋，本次各級學校的口罩放寬規定，就跟指揮中心宣布的通案原則是一樣的，經盤點並和高教司、技職司、國教署對過，校園內指定場所如保健中心、校車、接駁車、娃娃車，還是把它定位在公共運輸，比照指揮中心指定場所佩戴口罩，其餘回到自主。

廖興國表示，有些學校場域比較特殊，像是餐飲科系在煮飯時本來就有衛生安全需要，要配戴口罩，那就一定要配戴。醫護系所就比照醫療院所，不用特別規定。

有媒體提問，老師是否可以硬性規定班上學生要配戴口罩，廖興國表示，老師應與班上學生進行充分溝通，不要因為口罩規定而發生爭議。

其他防疫規定的部分，廖興國表示，除了口罩以外，如吃飯使用的隔板，在去（2022）年年底就已經讓學校依照需求做判斷。快篩試劑的部分，現行是班上一人確診、同學一人一劑，這幾天會找國教署、技職司、高教司討論，希望朝向機場管理的方式，有需要再領取快篩試劑的方向來討論。

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核稿編輯：翁世航