長崎、廣島一審連兩敗，日本「被爆二世」算不算核武受害者？

文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）

2023年2月7日，廣島地方法院駁回「被爆二世」原告們的請求，認為《被爆者援護法》的救濟範圍不含「被爆二世」，是立法機關可以裁量的範圍，不能因此說是不當的差別對待。

這已經是原告的「被爆二世」們，繼去年12月長崎地方法院判決後再一次敗訴。

無法領取手冊的「被爆二世」

1945年，美軍分別在廣島和長崎投下一顆原子彈的那兩天，被原子彈爆炸波及到的受害者叫做「被爆者」，當時還在媽媽肚子裡面、還沒被生出來的世代叫做「胎內被爆者」。

還有一群人叫做「被爆二世」，也就是父母其中一人是直接受到核武波及的「被爆者」的下一代。在廣島是指1946年6月1日以後出生的人，在長崎則是指1946年6月4日之後出生的下一代（如果是1945年8月到1946年6月之間出生的屬於「胎內被爆者」）。

（關於「胎內被爆者」，請參考舊文〈原子彈投下的那一天還在媽媽肚子裡：那群「最年輕」的核爆受害者〉。）

不過根據日本《被爆者援護法》，「被爆二世」無法領取「核爆受害者健康手冊」（被爆者健康手帳），也就無法和「被爆者」或「胎內被爆者」一樣，享有免費癌症健檢或醫療補助。截至去年底，共有11萬8935人持有核爆受害者健康手冊（目前符合資格的海外人士也可以領取，詳情請洽日本台灣交流協會）。

成立全國性組織為「被爆二世」權益奔走

為此，廣島的「被爆二世」們在1973年成立了「全電通廣島被爆二世協議會」，接著在1988年成立了全國性的「全國被爆二世團體聯絡協議會」（全国被爆二世団体連絡協議会），為「被爆二世」的權益奔走。

在「被爆二世」們的努力之下，本政府從1979年提供「被爆二世」們一年一次免費的健康檢查，但健檢項目不含癌症篩檢。日本參議院分別在1989年與1992年曾提議要將「被爆二世」納入救濟對象，成立《原子爆彈被爆者援護法案》，但都被眾議院否決而廢案。

1994年將既有的《原爆醫療法》與《原爆特別措置法》整合成俗稱「被爆者援護法」的《原子爆弾被害者に対する援護に関する法律》時，還是沒有將「被爆二世」納入救濟對象，只有維持既有的一般健康檢查，以及附帶決議表示會顧慮到「被爆二世」。

目前日本境內到底有多少「被爆二世」？也都沒有官方統計資料。根據前述「全國被爆二世團體聯絡協議會」的說法，日本全國應有30到50萬名「被爆二世」。

對此，有一群「被爆二世」當事人在2017年分別向廣島和長崎地方法院提訴，控告日本政府長期忽視「被爆二世」的權益，沒有立法保障「被爆二世」（立法不作為），向中央求償每人10萬日圓。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 廣島原子彈爆炸後的遺跡

長崎、廣島一審連兩敗

去年12月，長崎地方法院駁回原告團的請求，理由是《被爆者援護法》救濟範圍不含「被爆二世」，屬於立法機構的裁量範圍內，不能因此說是沒有合理理由的差別對待。但法官也強調，目前沒有證據可以否認「被爆二世」們主張輻射線會影響到遺傳這一點。

對於此一判決，原告團和日本政府各自有不同解讀。厚生勞動省認為，法院採用了政府的主張，認同目前沒有證據可以證明輻射線會影響到下一代。

根據2007年日美合作的研究機關「放射線影響研究所」的 報告，沒有證據顯示「被爆二世」的疾病和父母是輻射受害者有關。目前染色體調查也沒有發現「被爆二世」異常比例比較高，放射線影響研究所接下來才要著手準備基因定序研究。

至於原告團則認為，法院雖然駁回請求，但法院並沒有否認核武的輻射可能會影響到後代，考慮到 2021年「黑雨」訴訟的判決結果，只要無法否認核彈爆炸後的輻射會造成原告團健康上的危害，就應該適用《被爆者援護法》提供原告「核爆受害者健康手冊」。所以政府應該要積極面對「被爆二世」，擴大救濟範圍。長崎的原告團也已經確定上訴二審，繼續抗爭。

（關於黑雨訴訟請見舊文《1945年廣島、長崎原子彈爆炸後天降「黑雨」是什麼？》。）

2023年2月7日時，廣島地方法院也駁回「被爆二世」原告們的請求，理由和長崎地方法院相同：法院認為《被爆者援護法》的具體內容，是由國會進行判斷，沒有辦法以《被爆者援護法》救濟範圍不含「被爆二世」就是不當的差別對待。

「被爆二世」的處境誰能懂？

對於「被爆二世」來說，政府或是法院只是一直重複「沒有證據證明父母照到大量輻射會影響後代」，而沒有真正理解「被爆二世」的處境。

「被爆二世」們當然也和核彈受害者（被爆者）或黑雨受害者一樣面臨高齡化、人數急速減少、哪一天離開人世都不意外的問題，再來是日本政府長期以來沒有積極調查「被爆二世」的生活及健康狀況，只是一直說沒有資料、沒有證據來敷衍，才是讓「被爆二世」最失望的地方。

或許父母是核彈受害者，不一定會影響到後代的基因遺傳。「被爆二世」邁向高齡化（最老的現在已經76歲），身體難免也會出現比較多異狀。

但在情感上，「被爆二世」正是親眼看過自己的親人、父母為了輻射後遺症所苦的世代，長期以來對於「自己是不是比較容易發病」的不安，再加上高齡化後身體漸漸出現各種毛病，加劇他們的擔憂。「現在出現這個毛病，是不是和爸媽照過大量輻射有關？」、「我會不會把這個不良基因傳給下一代？」

早年不願領手冊的父親