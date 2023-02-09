國內接連爆發重大個資外洩事件，行政院將由3名政委成立資安平台獨立監督機制

行政院今（9）日院會討論近期國內爆發的資安問題，發言人陳宗彥在會後記者會上表示，未來會由3名政務委員的資訊安全平台，來討論出獨立的審議、監督機制。至於先前已經發生的iRent、格上租車、華航個資外洩案，也會加速處理，公路總局更在今日宣布對iRent開罰20萬元。

台灣近期接連發生大型個資外洩事件，從政府的戶政資料、健保資料外洩，到和泰集團的租車服務iRent 2月有超過40萬用戶的個資外洩，以及格上租車的訂單資料曝險，外界關注政府針對《個人資料保護法》的實施，以及各主管機關的處理流程，是否會做出進一步的因應。

各部會今日在行政院會中，討論外界關心的資安防護措施，陳宗彥在會後記者會上指出，行政院副院長鄭文燦召集相關的幾位政委與2個部會一起做討論，提出幾項短、中、長期施作的作為。

第一個是維持「行政院國家資通安全會報」、「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」這2個會議進行，其中，資安會報會視情況將個人保護的個別議題納入討論，會中也提出一個資安保護短期強化方案，後續將提報到聯繫會議。

另外，陳宗彥指出，國發會依照新機制來制定《行政院及所屬各機關落實個資保護聯繫作業要點》，於外洩的案件已經涉及犯罪等適當情況，主管機關在做行政檢查時，可以由司法警察機關包括刑事局、調查局予以協助，且各部會應配合修正安全維護計畫。

將成立獨立審議監督機制，由3位政委負責

在院會上討論的短期措施，要求現在各機關及主管相關目的事業，如果發生重大矚目的事件，要立即通報，讓個人資料的行政檢查小組協同數位發展部、國家資通安全研究所，於3日內進行行政檢查、10日內完成檢查報告、2週內提報到政委所主持的專案會議做報告。

回應先前立委的呼籲，未來是否要成立獨立的審議、監督機制，陳宗彥表示，行政院長陳建仁已經指示由羅秉成、龔明鑫、吳政忠等3位政務委員成立資安處理的平台來研議。

回應媒體提問時，陳宗彥提及，外部獨立監督機制是因應憲法法庭、國家人權委員會的建議建立，會往「獨立監督審議」的機制來進行。其面向可能很廣，如何展現獨立性、化解社會疑慮，以及實施的時間，就交由3位政委的資安平台討論過後再來決定。

iRent遭罰20萬，承諾未來落實改善

陳宗彥補充，最近發生由交通部主管的iRent、格上租車、華航等案件一定要加速處理，目前交通部依照《個人資料保護法》第27條處罰iRent共20萬元，其他的部分也請交通部加速處理。

交通部公路總局今日指出，在iRent用戶個資外洩一案中，和雲行動服務公司未依照《個資法》與《汽車運輸業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法》採行適當的安全措施，導致個人資料洩露，又沒有訂定完整的個資維護計畫。且因該公司屆期未改正，造成40萬筆個資外洩，情節重大，因此依法開罰。

除開罰外，公路總局要求該公司落實《個資法》相關規定，於2月28日前提送完整改正的佐證資料，如果後續有違法情事，會按次處以罰鍰。

和雲回應，2月1日收到公路總局來函，要求2日內提出消費者個資安全維護改善計畫，並於4日接受公路總局現地稽查，儘管和雲已經儘速處理，並於6日完成改善提交資料，只是無法符合改善期限的要求。收到公總的開罰通知後，和雲表示會落實改善，並更致力加速改善效率。

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核稿編輯：翁世航