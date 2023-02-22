《島讀臺灣》：中央書局——​​​​​​​老台中人集體記憶，島中央優雅重生的文化地標

文：詹慶齡

中央書局

島中央優雅重生的文化地標

「中央書局」是台中人的集體記憶。老一輩見證它樓起，風騷一時；中生代目睹它衰微，走向沒落；如今，我們終能迎來它的嶄新丰姿，在島中央再現傳奇。

多麼可喜！

二○一九年得知「中央書局」整修重啟，《名人書房》節目迫不及待開拔到中台灣「走書房」，捕捉老書局新風貌。縱使當時尚未正式開幕，定位為「重返」試營運，眼前所見已足以令我們驚豔！一九四七年落成的老洋樓，一貫氣派典雅，新技法保留舊元素，重現當年風華。室內空間也初步規畫落定，三個樓層功能各自確立，新設無障礙升降電梯，與時俱進。

我告知父親「中央書局」重新開幕了，華麗變身很漂亮，老人家驚呼「真的嗎？怎麼可能？」他以為，年少經常踏足的書店，早已消逝不復存在，瞬間，青春回憶湧現，難得聽他談起昔年台中一中求學時期的「正經事」，透過一間書店才曉得，原來，我爸爸不只會看武俠小說！

「才開門試營運，已經有很多長輩拄著拐杖來這裡找回憶。」一位書店員工這麼告訴我。七十年，歲月悠長，自成立於一九二七年的前身「中央俱樂部」起算，直到一九九八年歇業，歷經日治、戰後、當代，「中央書局」承載多少台灣歷史，凝聚了幾代人記憶。上世紀末，隨老城區蕭條冷清，華麗光彩逐漸褪色斑駁，書店停業後，原本人文薈萃的中台灣文化窗口，來到新世紀，一度淪為婚紗店、安全帽店，甚至面臨拆除命運，所幸有心人出手相救，古樓非但沒塌，歷經兩年整治修復，煥然新生，構築新時代的知識平台，「中央書局」續寫篇章，關鍵催生者，是信誼基金會董事長張杏如。

是機緣命定嗎？張杏如正好出生在「中央書局」現址落成的一九四七年，主持「中區再生基地」的東海大學蘇睿弼教授，憂心歷史建物可能被拆除，二○一五年偏偏就是找上了她，懇請接手。張董回想當時所見「一樓賣安全帽，二樓以上殘破不堪。」面對「急診」景象，她應允先承租下來「趕快施救」，初步保全自己的兒時回憶，然而，進來後發現老屋年久失修，安全結構大有問題，若要好好整治，勢必得投注可觀經費大興土木，經過年餘審慎思考，決定與業主洽談購買，由先生何壽川捐款給「上善人文基金會」，正式接手「中央書局」。

外傳「中央書局」是先生送給她的七十歲生日大禮，這種說法並不正確，張董澄清「七十歲並沒想要裝飾什麼，碰巧這件事撞出來，就當作留個記憶。」分兩年捐款給「上善人文基金會」的作法，已然說明「這個地方不是留給自己，它本來就是社會的。」

在七十之齡

掉入假文藝沙龍之名的

美麗陷阱，卻意外挖掘出

失落的一頁人生歷史

「把城市的記憶還給台中。」事實上，「中央書局」同樣珍藏著張杏如個人的成長記憶。她在台中度過快樂童年，兒時老家大書櫃裡豐富的日文、漢文藏書，皆來自「中央書局」，憶及父親的書櫃，她說「小時候看它，真的好大，裡面好多書，那是我仰望的殿堂。」彼時，除了漢和書籍雜誌，「中央書局」也賣文具、樂器、運動用品等，營業項目相當多元，張董回憶，從前讀書人家裡必備的地球儀、哥哥考上台中一中獲贈刻有名字的派克鋼筆、網球拍，都從「中央書局」買來，童年印記，無可取代，點頭接下「中央書局」，是情感驅動使命感的結果。

「浪漫就是不知死活才叫作浪漫。」張董自嘲地說。評估是否接手當時，身邊人勸進「去當沙龍的女主人。」心中既受情感驅策，又思及自身的文史背景，台大歷史系畢業的她，終於在七十之齡做出重大人生決定，外人拍手叫好，殊不知當事人即將面對複雜萬端的長期抗戰，浪漫文藝沙龍實則是個「美麗的陷阱」。新團隊花了兩年多時間設計、修復、強化結構，歷經艱難的施工過程，才回復洗石子圓柱陣的美麗原貌，及其所支撐的格子梁天花板。

過程儘管挑戰重重，然而，這份浪漫也帶來意料之外的發現，新主人用功爬梳「中央書局」相關史料，始得深刻理解那個年代創建者們胸懷天下的文化理想，更重要的是，這群台灣重要的知識菁英，竟曾那麼自然地出入家中，真實活在她的童年裡，最早提出「中央俱樂部」構想的莊垂勝先生，是她幼時喚作「遂性伯」的長輩；以述史為志的葉榮鐘先生一家就是隔壁鄰居，後來聽哥哥說，自己名字「杏如」還是葉先生取的；

林獻堂先生的次子林猶龍，與她父親為日本一橋大學的前後輩，他們尊稱對方「猶龍先」，以表敬重。大學就讀台大歷史系，台灣史課程只教到鄭成功，進駐「中央書局」的奇妙因緣，讓她補足一頁曾遭刻意忽略的空白歷史，更由此連結到自己的生命，「原來，我是活在這麼重要的這一群人當中長大的。」

我始終相信，世間種種偶然，皆為必然的鋪陳。人與人、人與事，以及信念的互通，搭建「中央書局」橫跨近百年的巨型舞台，新時代布幕開啟，後人接棒登場，啟發高尚生活興味的精神並無二致，重生的「中央書局」不以一間單純賣書的書店自居，積極朝推廣文化動能的平台邁進。

詹宏志接任董事長後，發揮擅長的文化創意，推出「閱讀島中央．週三讀書會」，如今已成周遭朋友汲取養分的重要來源，日前外地出差，適逢週三，我們分明工作勞頓整日了，同事怎麼都不願錯過讀書會線上課程，晚間回旅宿房間戴上耳機看直播，聽焦元溥「樂讀文學」，不時共鳴發出笑聲，她告訴我，聽焦元溥分析《包法利夫人》，突然覺得福樓拜的小說很好看，數位時代運用科技將經典文學帶回人生，中年人也能收穫新觀點，升級智識更上層樓。