《島讀臺灣》：中央書局——老台中人集體記憶，島中央優雅重生的文化地標
我們想讓你知道的是
跟著《名人書房》製作團隊、知名主播詹慶齡、攝影專家余尚彬深度走訪全臺，親赴為每一個獨特靈魂而存在的風格書店文化現場，見識網路熱搜、紅到海外的臺灣奇蹟、書店之光——讓很多人跌破眼鏡之後又默默豎起大拇指的文化界特有品種「獨立書店」！
文：詹慶齡
中央書局
島中央優雅重生的文化地標
「中央書局」是台中人的集體記憶。老一輩見證它樓起，風騷一時；中生代目睹它衰微，走向沒落；如今，我們終能迎來它的嶄新丰姿，在島中央再現傳奇。
多麼可喜！
二○一九年得知「中央書局」整修重啟，《名人書房》節目迫不及待開拔到中台灣「走書房」，捕捉老書局新風貌。縱使當時尚未正式開幕，定位為「重返」試營運，眼前所見已足以令我們驚豔！一九四七年落成的老洋樓，一貫氣派典雅，新技法保留舊元素，重現當年風華。室內空間也初步規畫落定，三個樓層功能各自確立，新設無障礙升降電梯，與時俱進。
我告知父親「中央書局」重新開幕了，華麗變身很漂亮，老人家驚呼「真的嗎？怎麼可能？」他以為，年少經常踏足的書店，早已消逝不復存在，瞬間，青春回憶湧現，難得聽他談起昔年台中一中求學時期的「正經事」，透過一間書店才曉得，原來，我爸爸不只會看武俠小說！
「才開門試營運，已經有很多長輩拄著拐杖來這裡找回憶。」一位書店員工這麼告訴我。七十年，歲月悠長，自成立於一九二七年的前身「中央俱樂部」起算，直到一九九八年歇業，歷經日治、戰後、當代，「中央書局」承載多少台灣歷史，凝聚了幾代人記憶。上世紀末，隨老城區蕭條冷清，華麗光彩逐漸褪色斑駁，書店停業後，原本人文薈萃的中台灣文化窗口，來到新世紀，一度淪為婚紗店、安全帽店，甚至面臨拆除命運，所幸有心人出手相救，古樓非但沒塌，歷經兩年整治修復，煥然新生，構築新時代的知識平台，「中央書局」續寫篇章，關鍵催生者，是信誼基金會董事長張杏如。
是機緣命定嗎？張杏如正好出生在「中央書局」現址落成的一九四七年，主持「中區再生基地」的東海大學蘇睿弼教授，憂心歷史建物可能被拆除，二○一五年偏偏就是找上了她，懇請接手。張董回想當時所見「一樓賣安全帽，二樓以上殘破不堪。」面對「急診」景象，她應允先承租下來「趕快施救」，初步保全自己的兒時回憶，然而，進來後發現老屋年久失修，安全結構大有問題，若要好好整治，勢必得投注可觀經費大興土木，經過年餘審慎思考，決定與業主洽談購買，由先生何壽川捐款給「上善人文基金會」，正式接手「中央書局」。
外傳「中央書局」是先生送給她的七十歲生日大禮，這種說法並不正確，張董澄清「七十歲並沒想要裝飾什麼，碰巧這件事撞出來，就當作留個記憶。」分兩年捐款給「上善人文基金會」的作法，已然說明「這個地方不是留給自己，它本來就是社會的。」
在七十之齡
掉入假文藝沙龍之名的
美麗陷阱，卻意外挖掘出
失落的一頁人生歷史
「把城市的記憶還給台中。」事實上，「中央書局」同樣珍藏著張杏如個人的成長記憶。她在台中度過快樂童年，兒時老家大書櫃裡豐富的日文、漢文藏書，皆來自「中央書局」，憶及父親的書櫃，她說「小時候看它，真的好大，裡面好多書，那是我仰望的殿堂。」彼時，除了漢和書籍雜誌，「中央書局」也賣文具、樂器、運動用品等，營業項目相當多元，張董回憶，從前讀書人家裡必備的地球儀、哥哥考上台中一中獲贈刻有名字的派克鋼筆、網球拍，都從「中央書局」買來，童年印記，無可取代，點頭接下「中央書局」，是情感驅動使命感的結果。
「浪漫就是不知死活才叫作浪漫。」張董自嘲地說。評估是否接手當時，身邊人勸進「去當沙龍的女主人。」心中既受情感驅策，又思及自身的文史背景，台大歷史系畢業的她，終於在七十之齡做出重大人生決定，外人拍手叫好，殊不知當事人即將面對複雜萬端的長期抗戰，浪漫文藝沙龍實則是個「美麗的陷阱」。新團隊花了兩年多時間設計、修復、強化結構，歷經艱難的施工過程，才回復洗石子圓柱陣的美麗原貌，及其所支撐的格子梁天花板。
過程儘管挑戰重重，然而，這份浪漫也帶來意料之外的發現，新主人用功爬梳「中央書局」相關史料，始得深刻理解那個年代創建者們胸懷天下的文化理想，更重要的是，這群台灣重要的知識菁英，竟曾那麼自然地出入家中，真實活在她的童年裡，最早提出「中央俱樂部」構想的莊垂勝先生，是她幼時喚作「遂性伯」的長輩；以述史為志的葉榮鐘先生一家就是隔壁鄰居，後來聽哥哥說，自己名字「杏如」還是葉先生取的；
林獻堂先生的次子林猶龍，與她父親為日本一橋大學的前後輩，他們尊稱對方「猶龍先」，以表敬重。大學就讀台大歷史系，台灣史課程只教到鄭成功，進駐「中央書局」的奇妙因緣，讓她補足一頁曾遭刻意忽略的空白歷史，更由此連結到自己的生命，「原來，我是活在這麼重要的這一群人當中長大的。」
我始終相信，世間種種偶然，皆為必然的鋪陳。人與人、人與事，以及信念的互通，搭建「中央書局」橫跨近百年的巨型舞台，新時代布幕開啟，後人接棒登場，啟發高尚生活興味的精神並無二致，重生的「中央書局」不以一間單純賣書的書店自居，積極朝推廣文化動能的平台邁進。
詹宏志接任董事長後，發揮擅長的文化創意，推出「閱讀島中央．週三讀書會」，如今已成周遭朋友汲取養分的重要來源，日前外地出差，適逢週三，我們分明工作勞頓整日了，同事怎麼都不願錯過讀書會線上課程，晚間回旅宿房間戴上耳機看直播，聽焦元溥「樂讀文學」，不時共鳴發出笑聲，她告訴我，聽焦元溥分析《包法利夫人》，突然覺得福樓拜的小說很好看，數位時代運用科技將經典文學帶回人生，中年人也能收穫新觀點，升級智識更上層樓。
心態決定動能，
任何年歲都無礙學習，
打開新書、重讀舊書
或者單純聆聽
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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