行銷科技須知：是否覺得CDP跟傳統的CRM、DMP功能有些類似？這三個工具有何差別？
我們想讓你知道的是
你可能會覺得：有註冊會員的顧客我們用CRM管理，沒有註冊會員的陌生造訪者用DMP數據追蹤、下廣告接觸，這樣還需要CDP嗎？以上的理解看似沒有問題，但事實上，CDP能補足CRM和DMP的不足之處，甚至幫助行銷人員節省成本。讓我們一起看看CDP的優勢：
MarTech行銷科技，在近年來蔚為風潮，隨著隱私政策逐漸收緊、數位廣告成本升高，以第一方數據為本，運用資料實踐精準行銷、舊客留存的CDP（Customer Data Platform，顧客資料平台）成為MarTech領域的耀眼新星。
對CDP有基礎認識後，是否覺得CDP跟傳統的CRM、DMP功能有些類似？究竟這三個工具之間的差別在哪裡呢？我們將在這裡為大家解答這個問題。
在介紹差異之前，讓我們簡單了解CRM與DMP的特色吧！
一、什麼是CRM？
CRM（Customer Relationship Management，顧客關係管理）搜集「實名」的資料，幫助品牌統整現有顧客的會員數據與銷售紀錄。CRM的功能可簡單歸納為下列三點：
1. 儲存線上、線下的第一方數據
CRM的資料由品牌「主動」向顧客搜集而來，包含：官網註冊會員、實體店面加入會員、問卷調查、POS機、Line綁定會員等。所搜集到的數據通常屬於傳統的顧客資訊，例如：姓名、性別、年齡、電話、住址、Email及交易紀錄等。
2. 依據會員資訊進行客製化行銷，提升顧客滿意度及忠誠度
利用上述顧客資訊，品牌方便可以依此進行分眾，規劃各種行銷活動，並且針對不同類型的會員制定客製化的行銷策略。例如：針對常購買洋裝的女性顧客發送新款裙裝DM、推測常購買襯衫及西裝褲的男性顧客為上班族，進而寄送皮鞋促銷優惠訊息等。這些服務使會員得以接收到符合其喜好的產品資訊，提高對品牌的好感度和回購率。
3. 協助行銷人員維繫會員關係
除了儲存顧客資料、進行客製化行銷，CRM系統也可以幫助行銷人員維繫長期且牢固的會員關係，找出高互動、高貢獻度的會員，進行更緊密的聯繫；並針對互動率、回購率低的會員做分析，改變行銷方式，如：由寄送Email改為寄送簡訊、發送問卷了解回購率低的原因、改變推薦產品組合等。
讀到這邊，你也許會注意到，CRM似乎只能維繫「既有會員」的關係，那造訪品牌官網的訪客呢？這些非會員的網頁瀏覽者該怎麼接觸？不存在CRM系統內的訪客，對於品牌方來說都是「匿名」的，說到匿名的消費者數據，聰明的你，心中是不是已經有答案呢？沒錯！就是很多行銷人員可能接觸過的DMP。
二、什麼是DMP？
DMP（Data Management Platform，數據管理平台）搜集「匿名」的「線上」資料，進而了解匿名使用者的瀏覽行為、推測興趣，主要用於更精準的廣告投放。DMP的功能可簡單歸納為下列三點：
1. 搜集線上的匿名數據
在尚未註冊或登入會員之前，網站的造訪者對品牌方來說都是匿名的，這時候，DMP可利用廣告ID、cookie及ClientID等工具搜集這些網路使用者在App、社群軟體或網站上的瀏覽、點擊等行為數據，並藉此分析使用者輪廓。
2. 利用數據分析使用者輪廓，進行貼標與分眾
承上，DMP可依據使用者的網路行為，對其進行貼標及分眾，例如：推測常瀏覽汽車介紹影片、點擊幼兒用品廣告的使用者為新手爸爸，進而對其貼上汽車興趣、家長、25-35歲男性等標籤。
3. 協助行銷人員進行精準廣告投放
行銷人員可以根據DMP數據的分眾、標籤，選擇合適的受眾進行廣告投放，例如：針對被標籤為25至35歲女性、具有美妝興趣的受眾，投放抗老保養品廣告，吸引其點擊後進入網站完成註冊、購買，成為品牌的會員。
有別於CRM管理已知的客戶關係，DMP接觸到的都是未知的網頁瀏覽者，從DMP的數據中，我們可以知道特定用戶常瀏覽的網頁、商品，進而對他投放廣告，卻無法得知他的真實姓名、聯絡方式等線下資訊。
三、公司已經有CRM和DMP數據了，我還需要CDP嗎？
回顧完CRM及DMP，你也許會這樣理解：「有註冊會員的顧客我們用CRM管理，沒有註冊會員的陌生造訪者用DMP數據追蹤、下廣告接觸，這樣還需要CDP嗎？」以上的理解看似沒有問題，但事實上，CDP能補足CRM和DMP的不足之處，甚至幫助行銷人員節省成本。讓我們一起看看以下兩個優勢：
1. 行銷成本零浪費！以最有效率、不重複的方式接觸顧客
CRM中的顧客，和網頁上的匿名瀏覽者可能會是重複的：當一位會員在沒有登入帳號的情況下瀏覽網頁，若沒有CDP，這個會員會被視為一個匿名的造訪者，因此這名會員除了會收到品牌方在調閱CRM後，傳遞的Email或是簡訊訊息，也會在瀏覽網頁、社群的時候看到為了接觸匿名網頁造訪者而投遞的廣告。由於Email和簡訊的成本相對廣告來說較低，若有已知的會員被納入廣告受眾，則會造成不必要的預算浪費。
簡單來說，使用CDP可以藉由資料匹配技術，迅速辨認網頁造訪者是否為會員，若為已有聯絡方式的會員，即可優先使用既有的資訊去聯繫；若不是會員則使用廣告接觸，減少重複行銷所花費的額外成本。
2. 雙效夾擊！整合CRM&DMP之線上、線下資料，掌握360度顧客視圖
另一方面，CDP最大的價值在於識別及整合CRM和DMP的數據，藉由CDP，我們可以整理CRM不同來源的會員資料、統合會員資訊，也可以辨識DMP的匿名數據是否屬於某個CRM資料中的會員並匹配兩個平台的數據，充分整合線下的會員資料及線上的網站瀏覽行為，進而對單一會員有360度的全面了解。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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