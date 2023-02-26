2023/02/26,
社會

丈夫意外過世才發現他有小三，妻子還可以提起侵害配偶權訴訟嗎？

丈夫意外過世才發現他有小三，妻子還可以提起侵害配偶權訴訟嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

有些人在外遇時也會為了避免被發現，極力隱藏自己的各種資訊，而外遇對象就莫名地受到欺騙，直到挨告才知道自己已經上當受害。萬一你遇到這種種況，記得最重要的一點：證明自己從頭到尾確實都是不知道對方已婚。

有位人妻因為丈夫意外車禍過世，在整理丈夫遺物時，意外在丈夫手機內發現丈夫與小三的親密合照，繼續調查後，更是發現丈夫竟然與保險業務員外遇，兩人已經交往數年，過程中皆成功隱瞞妻子，直到過世後才被妻子發現

妻子對於此事非常生氣，認為保險業務員與丈夫認識多年，並且也有簽署過保單，不可能對於丈夫已婚的情況不知情，因此對她提告求償，然而，保險業務員卻表示過程中男方皆表示自己未婚單身，簽署保單時也是以這樣的身分進行，因此真的對已婚這件事情不知道，最後法院也採信這樣的說法，判決不用賠償。

提出「侵害配偶權」的期限

首先，不少人會好奇說在丈夫已經過世的情況下，妻子還能夠去提起所謂的侵害配偶權訴訟嗎？

實際上是可以的，就連夫妻已經離婚了都還是能夠去求償，因為很多的情況是在婚姻關係中並未發現另一半出軌，直到離婚後才赫然發現，因此受害的一方只要在時效內，也就是在得知侵害事實的兩年內去提告，或是在侵權行為發生起的十年內去提告，基本上都是可以的。

因此，若是今天妻子在離婚後才發現前夫婚姻中有外遇，她就可以在兩年內對前夫及小三提告求償，換句話說，開頭案例中的丈夫雖然已經過世，但人妻是在丈夫過世後才知道丈夫有外遇的情況，因此只要是在兩年的期限內，她都是有權利去對小三提告求償的，並不會因為丈夫已經過世，就變成無權提告。

在不知情狀況下與有配偶的人交往，不算侵害配偶權

實際上，這種遭遇到對方配偶提告侵害配偶權的情況真的不少，像是很多人會透過網路來認識朋友甚至是交往對象，而網路除了可以匿名外，也不用公開自己所以的資訊，因此有時候就很難去發現對方的婚姻狀況為何。

又或者，有些人在外遇時也會為了避免被發現，因此就極力隱藏自己的各種資訊，而外遇對象就莫名地受到欺騙，直到挨告才知道自己已經上當受害。

萬一你不幸遇到這種情況而被告侵害配偶權求償時，不需要過度慌張，只需要記住最重要的一點，那就是你要去證明自己從頭到尾確實都是不知道對方已婚，或是自己自始自終都是遭到對方欺騙是單身，侵害配偶權的成立除了有發生破壞婚姻的行為外，侵害者本身主觀上也要有知情的情況，才會有侵害對方的情況產生。

假如你是不知情的情況下去與有配偶的人交往，在這種情況下就不會算是侵害配偶權。

在這種情況下，其實對於正宮及小三來說都是一種傷害，兩人同樣都是遭到背叛，這種情況的發生就是對於婚姻的不忠誠及對人的不誠實，假如只是為了滿足自己的慾望就不顧一切去傷害愛你的人，最終反噬給你自己的傷害恐怕會是你始料未及的。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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