2023「東南亞態勢報告」：中國影響力大減，若被迫選邊站將選美國

（中央社）新加坡智庫的調查報告顯示，隨著中美競爭加劇，東南亞國家的擔憂也在加重，對兩國領導力的信心正下滑，並認為中國在東南亞的影響力明顯下降，而美國則不再被視為全球自由貿易的倡導者。

據新加坡聯合早報網，新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS）東協研究中心今天發表2023年「東南亞態勢報告」，調查了東協10國1300多名各領域受訪者。結果顯示，東南亞國家人士認為，中美在東南亞的影響力差距比2022年縮小。

The State of Southeast Asia: 2023 Survey Report is now out! #SSEA2023 highlights the prevailing attitudes of Southeast Asian observers on regional political, economic and social issues. #SSEA

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報告說，中國依然是東南亞最具經濟、政治和戰略影響力的國家，但程度在北京3年嚴格防疫下大幅減弱。相對之下，隨著美國加大關注亞太，美方經濟影響力繼續小幅上揚。

經濟方面，認為中國對東南亞影響力最大的受訪者比例由從去年的76.7%大跌至59.9%；認為美國影響力最大的則由9.8%微升至10.5%。

政治和戰略方面，中國相關比例由54.4%降至41.5%，美國則由29.7%增至31.9%。

對於美國拜登政府「印太經濟框架」（IPEF），46.5%人雖然正面評價，但也有41.8%人認為目前還無法判斷成效，須等具體談判結果出爐；11.7%人負面評價，擔心IPEF會加劇中美競爭。

多達87.5%受訪者相信，台海衝突不利東南亞，會破壞區域穩定和經濟合作。至於如何應對，45.6%受訪者認為本國政府應該透過外交途徑反對動武，33.5%認為應保持中立，只有11.9%人支持制裁挑釁的一方；6.3%支持軍事援助台灣；2.7%認為應聲援中國。

另與過去調查相同，絕大部分受訪者認為，東協應加強韌性和凝聚力，抵禦中美兩大國施壓（45.5%），或堅守不站隊立場（30.5%）；認為東協難以保持中立、必須選邊站的受訪者比例從去年的11.1%降至6%；認為東協應透過第三方擴展戰略空間的比例則從16.2%升至18.1%。

若東南亞國家被迫選邊站，61.1%受訪者傾向選擇美國，較去年的57%上升了4.1個百分點；傾向選擇中國的受訪者比例則從去年的43%減少至38.9%，兩國受青睞百分比差距進一步擴大；而汶萊、馬來西亞及印尼受訪者更傾向選擇中國。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範