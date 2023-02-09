2023「東南亞態勢報告」：中國影響力大減，若被迫選邊站將選美國
我們想讓你知道的是
根據新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS）東協研究中心發表的2023年「東南亞態勢報告」，經濟方面，認為中國對東南亞影響力最大的受訪者比例由從去年的76.7%大跌至59.9%；認為美國影響力最大的則由9.8%微升至10.5%。若東南亞國家被迫選邊站，61.1%受訪者傾向選擇美國，較去年的57%上升了4.1個百分點；傾向選擇中國的受訪者比例則從去年的43%減少至38.9%
（中央社）新加坡智庫的調查報告顯示，隨著中美競爭加劇，東南亞國家的擔憂也在加重，對兩國領導力的信心正下滑，並認為中國在東南亞的影響力明顯下降，而美國則不再被視為全球自由貿易的倡導者。
據新加坡聯合早報網，新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS）東協研究中心今天發表2023年「東南亞態勢報告」，調查了東協10國1300多名各領域受訪者。結果顯示，東南亞國家人士認為，中美在東南亞的影響力差距比2022年縮小。
報告說，中國依然是東南亞最具經濟、政治和戰略影響力的國家，但程度在北京3年嚴格防疫下大幅減弱。相對之下，隨著美國加大關注亞太，美方經濟影響力繼續小幅上揚。
經濟方面，認為中國對東南亞影響力最大的受訪者比例由從去年的76.7%大跌至59.9%；認為美國影響力最大的則由9.8%微升至10.5%。
政治和戰略方面，中國相關比例由54.4%降至41.5%，美國則由29.7%增至31.9%。
對於美國拜登政府「印太經濟框架」（IPEF），46.5%人雖然正面評價，但也有41.8%人認為目前還無法判斷成效，須等具體談判結果出爐；11.7%人負面評價，擔心IPEF會加劇中美競爭。
多達87.5%受訪者相信，台海衝突不利東南亞，會破壞區域穩定和經濟合作。至於如何應對，45.6%受訪者認為本國政府應該透過外交途徑反對動武，33.5%認為應保持中立，只有11.9%人支持制裁挑釁的一方；6.3%支持軍事援助台灣；2.7%認為應聲援中國。
另與過去調查相同，絕大部分受訪者認為，東協應加強韌性和凝聚力，抵禦中美兩大國施壓（45.5%），或堅守不站隊立場（30.5%）；認為東協難以保持中立、必須選邊站的受訪者比例從去年的11.1%降至6%；認為東協應透過第三方擴展戰略空間的比例則從16.2%升至18.1%。
若東南亞國家被迫選邊站，61.1%受訪者傾向選擇美國，較去年的57%上升了4.1個百分點；傾向選擇中國的受訪者比例則從去年的43%減少至38.9%，兩國受青睞百分比差距進一步擴大；而汶萊、馬來西亞及印尼受訪者更傾向選擇中國。
新聞來源：
- 調查：中國在東南亞影響力大減（中央社）
延伸閱讀：
- 為何印尼不譴責中共維族政策？學者：中國展開「穆斯林外交」壓制印尼對新疆批評
- 柬埔寨駁斥高鐵項目非中國貸款，洪森將訪中將尋求BOT投資合作
- 印尼接任東協輪值主席國成中共加強大外宣對象，專家憂印尼民主遭北京侵蝕
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。