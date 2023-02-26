連假3起墜谷山難：夫妻單攻北大武山、遊客走錐麓古道皆滑落山谷身亡，能高越嶺女山友搜救中
我們想讓你知道的是
3起山難皆為墜谷，其中北大武山的夫妻是丈夫轉頭和妻子說話時不慎滑落，而錐麓古道的男性遊客已被尋獲；兩人被發現時皆無生命跡象。至於前幾天才發生意外事故的能高越嶺古道，1名女性山友仍在搜救當中。
228連假山難頻傳，一對夫妻單攻屏東北大武山回程時，其中丈夫不慎滑落邊坡，屏東警消昨天晚間前往救援，直至今天上午在80公尺深的懸崖發現身影，但已無生命跡象。另外花蓮今天也發生2起山難，秀林鄉錐麓古道一名58歲方姓男子不慎滑落約100公尺邊坡，現場沒有呼吸心跳，搜救人員嘗試救援。而2天前才剛發生意外的秀林鄉能高越嶺，也有一名49歲嚴姓女子墜落山谷，同行山友呼喊沒有回應，目前正在救援中。
回頭和妻子說話滑落邊坡墜谷80公尺身亡
北大武資訊站站主、檜谷山莊管理員吳德發「大武野夫」發布貼文指出，這對夫妻第一次來北大武山，也是第一次單登（此指當日來回不過夜的登山行程），早上4點50分新登山口啟登，下午1點30分抵達三角點，晚間7點在1.75k處，當先生回頭要跟太太說話時跌落；先生在上面已經摔倒過1次，1.75k是第二次。
電話中案主的太太求救表示，人在步道邊而已，結果到了現場下切才發現誤判，步道邊5公尺是頭燈，10公尺是水壺，人已不知到那裏去。吳德發將步道邊的輔助繩拆掉綁在自己身上，連續下切2次都沒找到人。泰武消防分隊及來義消防分隊隨後也帶著50米的救難繩抵達現場，又再次下切，更下去到最後懸崖邊依然找不到人。
第二梯次剛從土耳其支援回來的特搜隊員也到達現場，包含小隊長及隊員2名下去仔細搜索，搜尋到案主背包，但人還是沒看到。最後再下去就是好幾百米垂直落差的懸崖。根據《聯合報》報導，今清晨6點半再度展開搜救，清晨7點10分，在下切約80公尺處發現詹男，現場呼叫沒有反應，展開救援中。
錐麓古道男性遊客墜谷
《TVBS》報導，花蓮縣消防局今日中午接獲報案，指稱一行5人的登山客，在尋訪秀林鄉太魯閣國家公園內的錐麓古道時，其中58歲的方男不慎跌落邊坡，警消在獲報後立即派遣警義消11人，並出動空拍機到現場救援，由於現場地勢崎嶇，警消抵達墜落現場後下切開始營救，並從台八線使用空拍機空偵。
《自由時報》報導，消防局指出，約在下午3點左右，消防人員已接觸患者，已無生命跡象狀態，目前包覆後，架設繩索系統上拉到步道，目前出動12警4義消處理中，預計晚間將患者搬出登山口。
《中央社》報導，錐麓古道步道狹窄，沿著陡峭的大理石河谷懸崖建成，風光絕美壯麗，是熱門登山路線；由於路線環境特殊，有承載量管制，山友須申請入園許可，平日96人、例假日增加至156人。
能高越嶺段2天前才有人身亡，今又有山友墜谷
《聯合報》報導，另外在能高越嶺南段28.5公里處，發生嚴姓女子墜落山谷意外。花蓮縣消防局說明，先是接獲新北市消防局轉報，隨後該團領隊也報案。領隊李姓男子稱一行15人登山團於24日從南投屯原入山，預計今天要從花蓮銅門下山，團員嚴姓女子卻不慎摔落山谷。
消防局第二大隊指出，團員有先下切山谷，看到嚴女的登山杖，呼叫卻沒有回應，現在搜救人員還在前往的路上。
《中央社》報導，消防局第二大隊也組搜救小組入山救援，由於山路遙遠，同時申請空勤直升機協助，但因天候不佳、雲層太厚，直升機無功而返。
值得注意的是就在兩天之前，也有一名45歲林姓領隊行經五甲崩壁與檜林保線所路段時，疑失足墜落約150公尺深的邊坡，其中一名游姓隊員嘗試下切救援，發現林姓領隊已失去呼吸心跳，隨即報案請求支援。
花蓮縣消防局第二大隊獲報後，立即派遣6名警消，同時通知支援單位出動2名林務局巡山員及1名義消，搜救隊伍共9名人員於壽豐分隊完成集結。此事故路段險峻且鄰近懸崖峭壁，其坡度甚至高達75度，地形險惡增加救援困難度。
救援隊伍抵達事故地點時，患者當時已呈現明顯死亡，由於遺體位於步道下方約100多公尺，搜救人員現場利用架設繩索方式以及SKED，將遺體運送到寬廣平台，23日清晨交由空勤總隊出動直升機，協助吊掛下山。本次搜救結合警消、義消、林務局、空勤總隊人員共同努力，並善用繩索拖拉技術，不畏天候寒冷、路途險峻，順利將患者成功吊掛下山。
據《TVBS》報導，這名林姓男子是前立委林豐喜的兒子，實際致電林豐喜查證，他表示兒子今年45歲，是家中獨子也是自由車好手，曾代表國家跟世界各國好手競賽，父子倆都是海龍蛙兵退伍，出意外前致力推廣自由車。國外網站曾貼出照片，林豐喜的兒子在國內各大自由車賽事，負責接待外國選手，外文能力佳加上喜歡戶外活動，有導遊證在旅行社上班帶團，但這次跟3位朋友爬能高越嶺過程中，墜落150公尺邊坡不幸罹難。
《自由時報》報導，能高越嶺古道西起南投縣仁愛鄉屯原登山口，沿著塔羅溪上行、越過南投縣與花蓮縣交界的中央山脈能高鞍部，而後下木瓜溪抵達花蓮縣銅門，步行路段約27公里，通常需要4到5天的時間，為日治時期的警備交通要道，目前為台電東西向高壓輸電保線路，是熱門登山縱走路線之一，路程除五甲崩山路段崩毀外，其餘路段良好。
新聞來源
- 花蓮錐麓古道登山客墜谷 已無生命跡象（自由時報）
- 前立委林豐喜兒 登山途中墜150公尺邊坡身亡（TVBS）
- 夫妻首單登北大武 下山時夫回頭跟妻說話跌落懸崖80米（聯合報）
- 能高越嶺東段又傳墜谷意外 花蓮消防局救援尚未接觸登山客（自由時報）
- 228連假驚傳2起山難 能高越嶺南段、錐麓古道登山客墜山谷救援中（聯合報）
- 攀錐麓古道男滑落山谷身亡 能高越嶺女墜谷待援（中央社）
- 男爬太魯閣錐麓古道「墜百米深谷」 被救起無生命跡象（TVBS）
延伸閱讀
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
Tags：
跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21