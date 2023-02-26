連假3起墜谷山難：夫妻單攻北大武山、遊客走錐麓古道皆滑落山谷身亡，能高越嶺女山友搜救中

228連假山難頻傳，一對夫妻單攻屏東北大武山回程時，其中丈夫不慎滑落邊坡，屏東警消昨天晚間前往救援，直至今天上午在80公尺深的懸崖發現身影，但已無生命跡象。另外花蓮今天也發生2起山難，秀林鄉錐麓古道一名58歲方姓男子不慎滑落約100公尺邊坡，現場沒有呼吸心跳，搜救人員嘗試救援。而2天前才剛發生意外的秀林鄉能高越嶺，也有一名49歲嚴姓女子墜落山谷，同行山友呼喊沒有回應，目前正在救援中。

回頭和妻子說話滑落邊坡墜谷80公尺身亡

北大武資訊站站主、檜谷山莊管理員吳德發「大武野夫」發布貼文指出，這對夫妻第一次來北大武山，也是第一次單登（此指當日來回不過夜的登山行程），早上4點50分新登山口啟登，下午1點30分抵達三角點，晚間7點在1.75k處，當先生回頭要跟太太說話時跌落；先生在上面已經摔倒過1次，1.75k是第二次。

電話中案主的太太求救表示，人在步道邊而已，結果到了現場下切才發現誤判，步道邊5公尺是頭燈，10公尺是水壺，人已不知到那裏去。吳德發將步道邊的輔助繩拆掉綁在自己身上，連續下切2次都沒找到人。泰武消防分隊及來義消防分隊隨後也帶著50米的救難繩抵達現場，又再次下切，更下去到最後懸崖邊依然找不到人。

第二梯次剛從土耳其支援回來的特搜隊員也到達現場，包含小隊長及隊員2名下去仔細搜索，搜尋到案主背包，但人還是沒看到。最後再下去就是好幾百米垂直落差的懸崖。根據《聯合報》報導，今清晨6點半再度展開搜救，清晨7點10分，在下切約80公尺處發現詹男，現場呼叫沒有反應，展開救援中。

錐麓古道男性遊客墜谷

《TVBS》報導，花蓮縣消防局今日中午接獲報案，指稱一行5人的登山客，在尋訪秀林鄉太魯閣國家公園內的錐麓古道時，其中58歲的方男不慎跌落邊坡，警消在獲報後立即派遣警義消11人，並出動空拍機到現場救援，由於現場地勢崎嶇，警消抵達墜落現場後下切開始營救，並從台八線使用空拍機空偵。

《自由時報》報導，消防局指出，約在下午3點左右，消防人員已接觸患者，已無生命跡象狀態，目前包覆後，架設繩索系統上拉到步道，目前出動12警4義消處理中，預計晚間將患者搬出登山口。

《中央社》報導，錐麓古道步道狹窄，沿著陡峭的大理石河谷懸崖建成，風光絕美壯麗，是熱門登山路線；由於路線環境特殊，有承載量管制，山友須申請入園許可，平日96人、例假日增加至156人。

能高越嶺段2天前才有人身亡，今又有山友墜谷

《聯合報》報導，另外在能高越嶺南段28.5公里處，發生嚴姓女子墜落山谷意外。花蓮縣消防局說明，先是接獲新北市消防局轉報，隨後該團領隊也報案。領隊李姓男子稱一行15人登山團於24日從南投屯原入山，預計今天要從花蓮銅門下山，團員嚴姓女子卻不慎摔落山谷。

消防局第二大隊指出，團員有先下切山谷，看到嚴女的登山杖，呼叫卻沒有回應，現在搜救人員還在前往的路上。

《中央社》報導，消防局第二大隊也組搜救小組入山救援，由於山路遙遠，同時申請空勤直升機協助，但因天候不佳、雲層太厚，直升機無功而返。

值得注意的是就在兩天之前，也有一名45歲林姓領隊行經五甲崩壁與檜林保線所路段時，疑失足墜落約150公尺深的邊坡，其中一名游姓隊員嘗試下切救援，發現林姓領隊已失去呼吸心跳，隨即報案請求支援。

花蓮縣消防局第二大隊獲報後，立即派遣6名警消，同時通知支援單位出動2名林務局巡山員及1名義消，搜救隊伍共9名人員於壽豐分隊完成集結。此事故路段險峻且鄰近懸崖峭壁，其坡度甚至高達75度，地形險惡增加救援困難度。



救援隊伍抵達事故地點時，患者當時已呈現明顯死亡，由於遺體位於步道下方約100多公尺，搜救人員現場利用架設繩索方式以及SKED，將遺體運送到寬廣平台，23日清晨交由空勤總隊出動直升機，協助吊掛下山。本次搜救結合警消、義消、林務局、空勤總隊人員共同努力，並善用繩索拖拉技術，不畏天候寒冷、路途險峻，順利將患者成功吊掛下山。

據《TVBS》報導，這名林姓男子是前立委林豐喜的兒子，實際致電林豐喜查證，他表示兒子今年45歲，是家中獨子也是自由車好手，曾代表國家跟世界各國好手競賽，父子倆都是海龍蛙兵退伍，出意外前致力推廣自由車。國外網站曾貼出照片，林豐喜的兒子在國內各大自由車賽事，負責接待外國選手，外文能力佳加上喜歡戶外活動，有導遊證在旅行社上班帶團，但這次跟3位朋友爬能高越嶺過程中，墜落150公尺邊坡不幸罹難。

《自由時報》報導，能高越嶺古道西起南投縣仁愛鄉屯原登山口，沿著塔羅溪上行、越過南投縣與花蓮縣交界的中央山脈能高鞍部，而後下木瓜溪抵達花蓮縣銅門，步行路段約27公里，通常需要4到5天的時間，為日治時期的警備交通要道，目前為台電東西向高壓輸電保線路，是熱門登山縱走路線之一，路程除五甲崩山路段崩毀外，其餘路段良好。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範