《閨蜜的歷史》：性愛讓友誼變得複雜——當我們可以稱朋友是朋友時，為何要稱「純朋友」？
我們想讓你知道的是
本書收錄了許多女性友誼的偉大故事。女性主義史學家瑪莉蓮亞隆與史丹佛大學作家德雷莎布朗合作，從歷史、文學、哲學、宗教與流行文化等面向，爬梳並重建了男性書寫的大歷史架構中，隱形的女性情誼及演變。
文：瑪莉蓮．亞隆（Marilyn Yalom）、德雷莎．布朗（Theresa Donovan）
男女混校，也和男校沒什麼不一樣
二十一世紀的年輕女性從小就熟悉男女混隊，並且隨意出入大學男女生混合的宿舍，眼睛眨都不眨一下。對那些經歷過性革命的人來說，這個轉變並非是自然而然的。男女混合宿舍出現於一九七○年代初期，最初用樓層隔離，常駐舍監保持高度警戒並駐守在每條走廊。這個用樓層隔離的宿舍很快演變成共用樓層住宿，接著共用浴室。時至今日，許多校園甚至允許男女生共睡一間寢室。雖然不分性別的男女混合宿舍仍有爭議，多數年輕人一般認為這很正常。
大學舍監一直試圖圍堵的暴衝荷爾蒙，結果怎麼樣呢？暴衝荷爾蒙仍然瀰漫在空氣中，讓校園氛圍有時性能量嘶嘶作響。結果是，幾杯啤酒下肚，共騎一部腳踏車，或者聊天聊到天雷勾動地火，一發不可收拾時，許多女生或男生越過友誼的灰色地帶，使柏拉圖關係瞬間變成情欲關係。這類情境的結果並非不可避免。今天的年輕女人相當重視她們的友誼——與女性朋友和男性朋友的友誼。
因此，對時下年輕人而言，撇開恐怖的強暴可能性不談，當友誼談到床上時，有四個可能結果：（一）這個關係變成男女朋友關係；（二）年輕人彆扭地承認當時只是一時情不自禁，理智被蒙蔽了，事後雙方當作什麼事都沒發生，繼續當朋友；（三）他們覺得情況變得有點失控，後來就避不見面；或（四）他們可以決定變成炮友，繼續保持性關係，同時試圖避免牽扯感情。
炮友
「炮友」這個標籤的使用頻率愈來愈高，根據網路定義：「只有上床，哪有什麼複雜的？你所做的不過是固定跟某個你喜歡的人，一起做兩個人最愛做的事。不會有事的！」
顯然多數炮友是重友輕色。女生通常認為沒有感情的性不久便會失去樂趣。一位女大生描述她最要好的朋友——一個年輕男生，和她如何去試一段感情，但後來卻不了了之，於是他們又回到「純」朋友的關係。由於他們兩人都喜歡長距離共騎腳踏車，女生繼續珍惜這段友誼：「我很高興我們試過，因為現在我們不須懷疑，我們可以盡情玩在一起。」這個女生還說，她喜歡與男生的友誼勝過與女生的友誼，因為她不喜歡女生「打量我的方式，只想找我的缺點，她們根本是消極地攻擊」。
女人經常被指控做消極性攻擊——只想在對方身上雞蛋裡挑骨頭，但又佯裝不想那樣做。男人的攻擊則經常比較明顯、直接。不論這些性別刻板印象是否真是如此，這個年輕女人明顯覺得男人的競爭比較正大光明，女人則傾向暗地裡較勁。
從另一方面來說，某些男人天生就是喜歡和女人當好朋友。有一個這樣的男人決定要和他在一起八年的女友結婚時，他選擇兩個最要好的女性朋友來當伴郎和男儐相。這些「男儐相」的穿著與伴娘不同，但仍和新娘同色系。不過，她們在婚禮上是站在新郎這邊。
婚禮企劃人員發現有愈來愈多男人選擇女人作為「伴郎」；女人選男人當伴娘則很罕見。雖說許多女人很高興可以在婚禮上做她們哥兒們的伴郎，然而卻少有男人願意手捧束花擔任伴娘，不論新娘和他們感情有多要好。這個傳統的雙重標準在這方面顯然有相當的影響力：雖然對女人來說，擔綱男人的傳統角色是一大「進步」，但男人擔任女人的角色仍被許多人視為是文化沉淪。
職場上的跨性別友誼
現代年輕女生在學校念書時，跟男生交友已經是一件司空見慣的事，她們在男人稱霸的領域內也較以往更有競爭力。在許多公司中，和以前的男人比較起來，男性新進人員對女同事更有幫助。自女性主義革命以來，女人結婚後，她們的兒子在許多方面多會傾向將女人視為能力相當的人，與以往頗為不同。職場上的平等，則讓成年人更容易有跨性別友誼的產生。未來世代的年輕男女某天可能會極為驚訝地發現，這樣的友誼居然曾被視為不尋常。
我們注意到，職場上的友誼，尤其是以師徒關係和支援關係為名，在專業領域中比較吃得開。不過，即使已經來到二十一世紀，「性」還是會被牽扯進來，這個情況發生在比哈利思考更為廣泛的情境。近年來，許多媒體相當聚焦在與工作有關的性別議題上，有一個被熱烈討論的話題是：為何女人升到頂尖管理職務和她們的人數及能力不成正比？有人說這是由於所謂性陷阱，也就是資深男性主管（這些人此時占支援者的多數）會將較年輕的女人納入麾下。人才創新中心的席薇雅．惠烈說：
性緊張會一直存在於職場中。外遇總會發生。只要有上床的可能，就有八卦的存在……性——或性陰魂不散的鬼影——會糾纏著支援關係，使男人和女人避開達成職涯目標所需的專業夥伴關係，以免受到譴責、開除或被告。
隨著愈來愈多男孩和女孩生長在不分性別的環境中，他們對友誼的態度將會對未來職場造成影響。就像多數文化改變一樣，這個過程可能會是一個前進兩步、後退一步的蹣跚進程。
標籤之外的直男同與直女同等友誼關係
二十世紀最後數十年，直男同（fag hag）這個貶抑性的詞彙指通常喜歡與同性戀男人廝混，勝過喜歡與女人在一起的女孩或女人。這個詞彙的產生，反映這類友誼有愈來愈多的趨勢，至少從一般大眾的粗淺眼光來看是這樣。多數人無法理解的是，這類友誼並不是什麼新鮮事。長久以來，許多女人一直與男同是最要好的朋友，不論他們是否有意識認同他們朋友的性傾向。不過在一九七○年代及八○年代，有更多同性戀出櫃，向全世界宣告他們的性別認同。與這些男人走得較近的女人，現在可以更坦誠、更公開和他們來往。
到了一九九○年代，同性戀男人和他們的朋友反而張開雙臂接受這個標籤，拆解其貶抑的意涵。同樣地，女人友誼上也有一個性別平等轉折，直女同（Lesbros）光臨女同酒吧成為常客。這些男人喜歡和他們的女同朋友相處，後者也經常加入前者一起到通常以男性為主的場所。
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