去電影院浪費兩小時還不如去買刮刮樂：近年台灣賀歲片票房淒慘，到底發生了什麼事？
我們想讓你知道的是
《詐團圓》、《山中森林》、《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》為什麼會落到這種賣很爛的地步，因為賣相太差的貨品是要怎樣賣出去？你會去菜市場買品質不佳或是腐爛毀壞的肉類蔬菜水果嗎？賀歲片拍那麼爛，這些人有沒有想過，觀眾花幾百塊看電影，為什麼要看這麼差勁的東西？當爛口碑傳出去，自然沒人會捧場，雖然過年領了年終或紅包，手頭閒錢充裕了一點，但也沒蠢到這種地步吧。這些錢我還寧願去買刮刮樂，總比丟錢讓這些沒有成長的賀歲國片，持續胡亂製作拍片好吧。
每年總是稱霸整年度主要票房紀錄的賀歲檔國片，今（2023）年的表現極為不理想，《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《詐團圓》及《山中森林》三部電影票房加起來還不到一億，勉強破億的只有跨年度的《想見你》，遠遠不如同樣賣情懷的動畫片《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，國片整體成績實在有夠難看。
今年沒有出現漫威、DC超級英雄或好萊塢等強檔大片，春節檔票房冠軍不負眾望，就由日本動漫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》奪得第一名，雄霸過年檔期，目前全台票房累積已衝破三億，持續朝四億元邁進。
而跨年度的《阿凡達：水之道》則佔據亞軍，全台票房已飆破七億元。從從去年12月上映後就稱霸耶誕、跨年檔期到春節檔，年假10天仍然進帳近一億元。
擁有眾多粉絲的話題電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》自1月13日上映後馬上榮登冠軍寶座，不到一周票房就破億元，上映12天後成為台灣今年首部票房破兩億的電影，經過一個農曆新年假期，更晉升為今年首部突破三億元的電影，粗估年假10天就又賣了1.9億元，而國片僅有《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》勉強賣到3600萬台幣，相比之下成績非常慘澹。
今年賀歲檔電影從新年假期之前就已經展開，包括《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》、《窒友梅根》、《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《山中森林》等片都提早於年假前一週上映，《玩命特攻：武演行動》、《詐團圓》、《巴比倫》等電影在年假前一天或當天正式登場，《迫降危機》、《伊尼舍林的女妖》等片則選擇在初四及年假末期才上映，雖然已經刻意錯開檔期，但票房實在不佳。
三部賀歲檔國片目前由《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》表現最佳，目前全台累積票房破3000萬元，粗估年假期間進帳約2300萬；《山中森林》全台票房已破千萬，而《詐團圓》則是突破2200萬元。從去年耶誕檔上映先行場、12月底跨年檔正式上映的《想見你》，年假期間全台已經破億，目前累積票房約1.3億元。
賀歲電影已成為華語世界在農曆春節的傳統，趁著過年期間全家大小一起到電影院觀賞電影，更是許多人從小到大的美好回憶。其實最早開始賀歲片的起源，就是曾經稱霸亞洲影視圈數十年的香港。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
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居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
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恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。