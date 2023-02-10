TNL+ 2023/02/10,
影劇

去電影院浪費兩小時還不如去買刮刮樂：近年台灣賀歲片票房淒慘，到底發生了什麼事？

去電影院浪費兩小時還不如去買刮刮樂：近年台灣賀歲片票房淒慘，到底發生了什麼事？
Photo Credit: 威視提供

我們想讓你知道的是

《詐團圓》、《山中森林》、《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》為什麼會落到這種賣很爛的地步，因為賣相太差的貨品是要怎樣賣出去？你會去菜市場買品質不佳或是腐爛毀壞的肉類蔬菜水果嗎？賀歲片拍那麼爛，這些人有沒有想過，觀眾花幾百塊看電影，為什麼要看這麼差勁的東西？當爛口碑傳出去，自然沒人會捧場，雖然過年領了年終或紅包，手頭閒錢充裕了一點，但也沒蠢到這種地步吧。這些錢我還寧願去買刮刮樂，總比丟錢讓這些沒有成長的賀歲國片，持續胡亂製作拍片好吧。

每年總是稱霸整年度主要票房紀錄的賀歲檔國片，今（2023）年的表現極為不理想，《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《詐團圓》及《山中森林》三部電影票房加起來還不到一億，勉強破億的只有跨年度的《想見你》，遠遠不如同樣賣情懷的動畫片《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，國片整體成績實在有夠難看。

今年沒有出現漫威、DC超級英雄或好萊塢等強檔大片，春節檔票房冠軍不負眾望，就由日本動漫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》奪得第一名，雄霸過年檔期，目前全台票房累積已衝破三億，持續朝四億元邁進。

而跨年度的《阿凡達：水之道》則佔據亞軍，全台票房已飆破七億元。從從去年12月上映後就稱霸耶誕、跨年檔期到春節檔，年假10天仍然進帳近一億元。

擁有眾多粉絲的話題電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》自1月13日上映後馬上榮登冠軍寶座，不到一周票房就破億元，上映12天後成為台灣今年首部票房破兩億的電影，經過一個農曆新年假期，更晉升為今年首部突破三億元的電影，粗估年假10天就又賣了1.9億元，而國片僅有《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》勉強賣到3600萬台幣，相比之下成績非常慘澹。

今年賀歲檔電影從新年假期之前就已經展開，包括《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》、《窒友梅根》、《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《山中森林》等片都提早於年假前一週上映，《玩命特攻：武演行動》、《詐團圓》、《巴比倫》等電影在年假前一天或當天正式登場，《迫降危機》、《伊尼舍林的女妖》等片則選擇在初四及年假末期才上映，雖然已經刻意錯開檔期，但票房實在不佳。

三部賀歲檔國片目前由《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》表現最佳，目前全台累積票房破3000萬元，粗估年假期間進帳約2300萬；《山中森林》全台票房已破千萬，而《詐團圓》則是突破2200萬元。從去年耶誕檔上映先行場、12月底跨年檔正式上映的《想見你》，年假期間全台已經破億，目前累積票房約1.3億元。

「我的婆婆怎麼把OO搞丟了」預告發布記者會
Photo Credit: 威視提供
《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》劇組

賀歲電影已成為華語世界在農曆春節的傳統，趁著過年期間全家大小一起到電影院觀賞電影，更是許多人從小到大的美好回憶。其實最早開始賀歲片的起源，就是曾經稱霸亞洲影視圈數十年的香港。

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