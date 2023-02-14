偏保守型的華人社會台灣，為何屢屢能夠在性別平權方面走在世界前列？

文：上官亂

前不久，台灣通過了性私密影像法（編按：較精確的說法為再行法部分條文中，增訂性影像定義及妨害性隱私及不實性影像罪），這意味著通過傳播私密影像來對女性蕩婦羞辱，讓女性「社死」（社會性死亡）的行為不再是普通的「吃瓜」，而將受到法律追究。其實，日本在2014年就立法通過「未得同意散布性私密影像被害防治法」，美國也在2016就有34個州加上華盛頓特區，制定刑法禁止「未得同意散布性私密影像」行為了。如今，台灣終於和主流民主國家站在了一起。這讓人突然感慨萬千，因為台灣這樣一個偏保守型的華人社會，為什麼卻屢屢能夠在性別平權方面走在世界前列呢？

一個保守的父權社會在婦女運動的推動下轉型

在性別平等方面，台灣到底是先進還是保守？我想大部分人的第一反應都是先進。作為亞洲民主燈塔，台灣擁有高度的言論出版自由；性別平等排名世界第六（根據聯合國的性別不平等指數），女性國會議員佔了四成以上，擁有華人世界第一位民選女總統，並且在2019年通過大法官釋憲，在亞洲率先實現了同性婚姻合法化。

但是另一方面，台灣又遺留了很多華人宗族社會和父權體制的傳統。在社會文化上，很多傳統家庭在財產分配上嚴格限制女性的權利，網路上的厭女言論依然盛行。在女性發展方面，仍有許多女性因為育兒被迫暫離工作崗位，與社會脱節；而據行政院主計總處公布，2020年，台灣女性年收入只有男性的六成半左右，而日本女性的年薪資收入是男性的74%，美國女性的年收入中值是男性的82%。在法律體系方面，很多民國時期的性別不平等條款至今還沒修訂完，直到1996年，台灣才取消妻從夫姓，同時廢除離婚女性半年內不能再婚等規定；而直到2020年，才由大法官釋憲，宣布通姦罪除罪化。

台灣社會為什麼會有這種矛盾的現象呢？

首先，台澎金馬雖然加起來只有3.6萬平方公里，但實施的卻是理論上覆蓋數千萬平方公里、制定了上百年的中華民國法律框架。而其中涉及到女性權益部分的主要法律，是1931年5月實施的《民法》親屬編。這部法律在90多年前其實有著相當的進步意義，法律剛剛頒布之後，最有影響力的一件事，就是實現了1931年底的「刀妃革命」——滿清遜帝溥儀被他的淑妃文秀起訴離婚。當時文秀能夠衝破阻力，完成離婚的最大原因，就是這部中國現代意義上的民法規定：女性受到夫家虐待，可以作為起訴離婚的理由。文秀便以虐待為由，成功打贏了皇家離婚官司。

但是，受限於當時的社會條件和強大的傳統慣性，這部民法親屬編裡保留了很重的「男尊女卑」、「父、夫權獨大」、「法不入家門」思想。比如，例如「妻冠夫姓」，「離婚子女之監護歸父親」，「妻之婚後所有財產均歸夫所有」，通姦罪入刑⋯⋯這部法律隨著1945年日本投降後，被國民黨政府帶到了台灣，導致了很多社會問題。從那之後的70年，台灣的婦運的一大成果，就是不斷修改這部百年民法，把女性解放出來。

其實台灣在日據時代就存在婦女運動，國民黨政府退台後，也有體制下的國民黨婦聯會、婦工會等「婦女組織」的角色。但是現代意義上的婦運，一般認為從1987年解嚴後「婦女新知基金會」的成立開始。前十年台灣婦運著重於街頭倡議與國會修法路線的結合，對法令制度之不足進行批判，也與跨黨派立委合作推動法制改革和女性參政。

經過婦運的發展，1995年民法親屬編開始修訂，至此以後，父權法制終於開始決堤，各種促進性別平等的修法行動開始突飛猛進。1997年通過《性侵害犯罪防治法》；1998 年通過《家庭暴力防治法》，打破「法不入家門」的觀念；2002年通過《兩性平等工作法》；2004年頒行《性別平等教育法》，這是全世界第一個這樣類型的法律；2005年通過《性騷擾防治法》。所以，台灣的性別平等法規前衛的一大原因，就是過去的法律太保守，因此一旦有了破口，便一潰千里。台灣婦運的這個階段，被現代女權主義研究歸結為「國家女性主義」的實踐階段，即透過「婦權會」等平台，或者其他制度框架，直接與民意代表和立法機構對話，以此建立新的機制。

而那些在制度內推動性別平等的女性菁英和民意代表們，不僅是推動台灣平權的先行者，也是推動台灣走上人權陣線前沿，提升國際能見度的功臣。

單槍匹馬救濟弱勢女孩的「先生嬤」

在台南市麻豆區的麻豆大排水溪畔，有一座佔地二甲的建築園區，叫「麻二甲之家」。這裡很安靜、偏僻，裡面長年生活著一群特殊的孩子。他們都是18歲以下的弱勢單親兒童，以及未婚生育的年輕媽媽。我第一次聽到這個地方的時候，驚異萬分，因為在中國，未婚懷孕的女孩（尤其是未成年），如果沒有強大的家庭後援，絕大部分只能偷偷流產，或者中斷學業、生下孩子、毀掉人生。要援助這樣的女孩，不僅極度挑戰華人父權傳統秩序，以及中國的計劃生育政策，而且很多時候，還要面臨小媽媽母子背後很多的法律問題，私力救濟都很難，更不用妄想任何政府或民間機構的制度性援助了。

可是在台南的麻二甲之家，就實現了這樣的「妄想」。這裡就是一個針對18歲以下的家庭失能的單親兒童和未婚媽媽的庇護所，透過社會局、法務部等政府機構轉介，先後安置輔導了超過70位單親媽媽、160位學童。這些未婚媽媽及單親兒童，許多是暴力的受害者，帶著先天或後天的創傷前來。但這座麻二甲之家，給他們提供安定生活、隱私庇護和未來就業發展的培養，讓單親兒童不至於失去照顧和讀書的機會，讓未婚媽媽們生產完還可以正常回歸社會，並且獨立扶養孩子。