第41屆香港金像獎提名公布：《正義迴廊》獲16項提名最多、《給十九歲的我》退出「最佳電影」遴選
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第41屆香港金像獎今日公布提名名單，其中《正義迴廊》獲得16項提名成為本屆之冠。而近日備受爭議的紀錄片《給十九歲的我》，也獲得3項提名，但英華女學校已決定退出「最佳電影」的遴選，而導演張婉婷則表示不會現身於頒獎禮。
第41屆香港金像獎今日（9日）公布提名名單，其中《正義迴廊》獲得最多的16項提名，而《神探大戰》、《飯戲攻心》及《明日戰記》亦分別各有11項提名，《窄路微塵》亦有10項提名。而近日備受爭議的紀錄片《給十九歲的我》，也獲得3項提名，但英華女學校已決定退出「最佳電影」的遴選，而導演張婉婷則表示不會現身於頒獎禮。
2023年「第41屆香港電影金像獎」典禮將於4月16日重返尖沙咀文化中心舉行。香港電影金像獎協會今日舉行招待會，協會主席爾冬陞於記者會上致辭時，表示上屆頒獎禮在疫情下幾經波折才成功舉辦：「隨着疫情漸卻，香港社會逐步復常，今年可望以連串盛大活動重現『香港電影金像獎』的璀璨盛況。」
紀錄片《給十九歲的我》拍攝英華女學校學生成長紀錄，近日有被拍攝的學生指控拍攝團隊一直無視學生不同意將紀錄片公映的意願，導演張婉婷最終致歉，亦決定暫停電影公映。
今日公布的提名名單，《給十九歲的我》入圍「最佳電影」、「最佳剪接」，張婉婷與郭偉倫憑該片入圍「最佳導演」。不過，英華女學校宣布，《給十九歲的我》近日引起社會關注，校方經過審慎考慮，並與導演張婉婷商議後，決定退出本屆香港電影金像獎「最佳電影」的遴選。
而《給十九歲的我》聯合導演郭偉倫則表示，會繼續接受提名，並說：「《給十九歲的我》這套紀錄片銀幕展現出來的人生精彩動人，這10年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴。電影和人一樣，擁有其生命，作為導演，我們的工作已完成，但作品的生命依然繼續。感謝香港電影金像獎及電影業各界選民的支持，令攝製隊這10年的努力得到肯定！」張婉婷則表示，尊重及配合郭偉倫的決定，但她不會現身於頒獎禮。
而改編自2013年「大角咀肢解父母案」的三級電影《正義迴廊》一共獲得最多的16項提名，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」、麥沛東與楊偉倫入圍「最佳男主角」、蘇玉華入圍「最佳女主角」、林海峰入圍「最佳男配角」、楊詩敏入圍「最佳女配角」，另再提名「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳原創電影音樂」、「最佳原創電影歌曲」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」及「新晉導演」獎項。
最佳男主角獎項方面，《窄路微塵》的張繼聰、《正義迴廊》的麥沛東、楊偉倫都是首次入圍，而黃秋生及劉青雲分別以《白日青春》及《神探大戰》挑戰再成影帝。
最佳女主角獎項方面，《正義迴廊》蘇玉華、《窄路微塵》袁澧林都是首次入圍，而曾6次提名都未獲獎的鄭秀文，今年再以《流水落花》挑戰首奪影后。而影后級人馬毛舜筠（《阿媽有咗第二個》）及張艾嘉（《燈火闌珊》）都有入圍。
「第41屆香港電影金像獎」提名名單：
最佳電影：
- 《正義迴廊》
- 《明日戰記》
- 《神探大戰》
- 《窄路微塵》
- 《給十九歲的我》
最佳導演：
- 何爵天《正義迴廊》
- 韋家輝《神探大戰》
- 林森《窄路微塵》
- 張婉婷、郭偉倫《給十九歲的我》
- 陳詠燊《飯戲攻心》
最佳編劇：
- 譚廣源、葉偉平、梁永豪《正義迴廊》
- 劉國瑞《白日青春》
- 韋家輝《神探大戰》
- 韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》
- 鍾柱鋒《窄路微塵》
- 陳詠燊《飯戲攻心》
最佳男主角：
- 麥沛東《正義迴廊》
- 楊偉倫《正義迴廊》
- 黃秋生《白日青春》
- 劉青雲《神探大戰》
- 張繼聰《窄路微塵》
最佳女主角：
- 蘇玉華《正義迴廊》
- 毛舜筠《阿媽有咗第二個》
- 鄭秀文《流水落花》
- 袁澧林《窄路微塵》
- 張艾嘉《燈火闌珊》
最佳男配角：
- 林海峰《正義迴廊》
- 羅永昌《阿媽有咗第二個》
- 許冠文《風再起時》
- 張繼聰《飯戲攻心》
- 陳湛文《飯戲攻心》
最佳女配角：
- 楊詩敏《正義迴廊》
- 區嘉雯《窄路微塵》
- 王菀之《飯戲攻心》
- 林明禎《飯戲攻心》
- 余香凝《緣路山旮旯》
最佳攝影：
- 梁祐暢《正義迴廊》
- 伍啟銘《明日戰記》
- 秦鼎昌、蒙青、徐少江《風再起時》
- 鄭兆強《神探大戰》
- 流星《窄路微塵》
最佳剪接：
- 李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》
- 黃海、陸志灝《明日戰記》
- 大衛‧李察森、梁展綸《神探大戰》
- 郭偉倫、陳序慶《給十九歳的我》
- 張嘉輝、鄭偉麟《飯戲攻心》
最佳美術指導：
- 麥芷筠《正義迴廊》
- 莫少宗、林偉健《明日戰記》
- 雷楚雄、黃敏軒《風再起時》
- 蔡慧妍《神探大戰》
- 張蚊、梁子賢《飯戲攻心》
最佳服裝造型設計：
- 張兆康《明日戰記》
- 文念中、郭妍慧《流水落花》
- 吳里璐《風再起時》
- 張世傑、鄧汝好《神探大戰》
- 何沛芝《窄路微塵》
最佳動作設計：
- 洪金寶、洪天祥、袁和平《七人樂隊》
- 黃偉亮《明日戰記》
- 林峰、董瑋《長津湖之水門橋》
- 王志文《風再起時》
- 黃偉亮《神探大戰》
最佳創電影音樂：
- 馮之行《正義迴廊》
- 陳光榮《明日戰記》
- 丁可、馮之行《風再起時》
- 黃衍仁《窄路微塵》
- 黃艾倫、翁瑋盈《飯戲攻心》
最佳原創電影歌曲：
- 活誰的命《正義迴廊》
作曲：馮之行、黃力勤 填詞：冬誠𤍤 主唱：洪嘉豪
- 明日之明日《明日戰記》
作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：Ansonbean、Winka@Collar
- 風雨不改《阿媽有咗第二個》
作曲：黃艾倫、翁瑋盈 填詞：陳詠謙 主唱：姜濤
- 我這樣活了一天《流水落花》
作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文
- 狠愛狠愛你《飯戲攻心》
作曲及主唱：王菀之 填詞：陳詠燊
最佳音響效果：
- 杜篤之、江宜真《正義迴廊》
- Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》
- Steve Burgess、王丹戎、尹杰《長津湖之水門橋》
- 杜篤之，吳書瑤《風再起時》
- 鄭名輝、譚景華、楊智超《神探大戰》
最佳視覺效果：
- 王重治《正義迴廊》
- 鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》
- 徐克、楊文傑、王磊《長津湖之水門橋》
- 王重治《風再起時》
- 馬永安、陳華、王耀昌、鍾偉新《神探大戰》
新晉導演：
- 何爵天《正義迴廊》
- 劉國瑞《白日青春》
- 吳炫輝《明日戰記》
- 林森《窄路微塵》
- 陳詠燊《飯戲攻心》
最佳亞洲華語電影：
- 《海的盡頭是草原》
- 《獨行月球》
- 《該死的阿修羅》
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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我們想讓你知道的是
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