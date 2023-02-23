《孤獨英國》：最後會落得孤伶伶的到底是「英國」還是「英格蘭」？只有天曉得

文：菲利浦・史蒂芬（Philip Stephens）

後記 恢復探尋

從蘇伊士運河撤軍兩個月後，艾登爵士寫下了對這次潰敗的一些私人反省。他在結論裡說︰這次不幸遭遇的意義並不完全在於它改變了未來的道路，而在於它揭示了現在的嚴酷現實。英國不能以既有的方式繼續走下。消化這個不討喜真相的工作將留待艾登的幾位繼任者去做。負責打頭陣的是麥克米倫對英國國力的重新評估。最終，他們的結論將會導致英國加入歐洲經濟共同體。

脫歐就像遠征蘇伊士運河一樣，是想要透過回望歷史中的美好日子而為未來繪製地圖。一如艾登曾經希望後帝國時代的英國可以保有她的強權地位，脫歐派的核心主張是此舉可以讓英國恢復她在加入歐盟前曾享有的行動自由。他們不把麥克米倫的「相互依賴」的觀念或集體行動的利益當一回事。

這一次英國大概需要花更長時間才能重新適應現實。蘇伊士運河危機只是單一的震撼性事件，反觀脫歐的衝擊性卻會持續多年。不過，英國可以憑一己的喜好而行事的錯覺卻是注定會再次被粉碎。這個國家在世界上的地位總是由她的歷史所形塑，但她卻不可能像脫歐派所樂見的那樣始終凍結在歷史裡。

二○二○年的英國仍然擁有很多天生的實力，也是一些極高檔國際俱樂部的成員。然而就像蘇伊士運河危機之後的那樣，她迷失了方向。在結束她和歐洲鄰國四十多年的緊密勾連之後，她重新打開了艾奇遜對她在世界上的地位的疑問。大部分人一直以為這個問題已經因為希斯簽署《羅馬條約》而塵埃落定。加入歐洲共同體這個決定緊接在英軍撤出蘇伊士運河以東之後出現，讓英國成為一個歐洲大國，儘管這個英國就像法國一樣有著全球視野和利益。但拔起歐洲的錨錠之後，英國失去了角色。

國際氣候也沒有麥克米倫在艾登離開唐寧街時面對的那樣溫和。最顯而易見的是，因為世界權力的再洗牌，英國的相對經濟實力和軍事實力在這幾十年間進一步減弱。蘇伊士運河危機之後的頭號世界政治大事是美蘇的冷戰對抗，以及英國的歐洲共同體夥伴們從大戰的復甦，麥克米倫和他的繼任者所害怕的是英國被排除在這些權力集團之外。但六十年之後的世界要變得不穩定得多。「美國治世」——二戰後西方和英國的安全保證——正在崩解。來臨的時代——有人稱為「國際新失序」——看來將由中美的大國角力所形塑，也是由普亭俄國的軍事冒險主義所形塑。

中東大片土地是一片火海，敘利亞和利比亞飽受內戰蹂躪，黎巴嫩處於懸崖邊緣，伊朗和美國進入永久對峙狀態。崛起中的民族主義成為了「自由國際主義」的一大挑戰，後者本來一直被視為西方在冷戰勝利後的遺產。在脫歐公投以前，卡麥隆政府曾經幻想英國可以成為中國在西方的「最好朋友」。到了二○二○年，北京的擴張主義外交政策和不理會國際規則的態度對西方民主制度構成廣泛挑戰。

在美國方面，她已經轉為閉鎖，採行川普的好鬥孤立主義。簡言之，在二十世紀的下半葉，穩定和講規則的國際體系——這體系保障了一段長時期的相對和平——被大國之間的競爭所取代，很像是回到了十九世紀的權力平衡體系。現在，英國必須在一九四五年以來最凶險的環境中尋找新的定位。

除了吹噓主權的失而復得以外，脫歐的鼓吹者從未能就英國應該扮演何種新角色達成共識。有些人想像擺脫歐洲的規範之後，英國可以轉型為歐陸邊緣一個活力充沛的經濟轉口港，就像一個較大的和歐洲版的新加坡那樣。和這些自由貿易鼓吹者形成對比的是英國民族主義者，他們巴望對移民甩上大門和架設貿易藩籬以保護本國產業。

還有些人幻想恢復讓柴契爾夫人深受吸引的英語圈，即把英美的「特殊關係」擴大至包含澳洲、紐西蘭和加拿大。另一些人繼續指望大英帝國協可以取代帝國，另外到中國和其他新興國家尋找經濟契機。最後還有一些人相信，即使英國收回轉移給歐盟的主權，一樣可以保存和歐盟的所有經濟聯繫。在標榜所謂的「全球性英國」時，強森只是把一件披風披套在一些駁雜和常常自相矛盾的觀念上。

他是一個沒有指南針的首相。用一個每天和他一起在政府裡工作的官員的話來說，他不把尋找穩定施政路線的事放在心上。他對不討喜的事實真相和戰略選擇有一種熱情的罔顧。政治諸神沒有眷顧這種狂妄自負。新冠病毒在二○二○年二月底橫掃歐洲，直撲英國。這種類似「嚴重急性呼吸道症候群」（Sars）的傳染病是幾個月前首先在幾千公里外的中國武漢省爆發。歐陸各國開始鎖國，但強森的最初反應和他的為人如出一轍。

他對其他國家的慌慌張張不以為然，勸國民放一百二十個心，因為英國擁有「冠絕群倫」的流行病學家和大藥廠，一定很快就會消滅病毒。他的言下之意就像脫歐已經給英國打了對抗災殃的疫苗。他話還沒說完，「二○一九冠狀病毒」就在英國全國各地肆虐，甚至連首相本人也病倒，讓政府不得不對經濟作出空前未有的圍封。強森後來是康復了，但他的過度自信卻奪走了數以千計的生命。脫歐本來是為了重新樹立國界，但病原體可不理會這種分別。

強森在日記裡指出，二○二○年五月是英國例外主義一個值得大肆慶祝的日子，因為這一天是英國打敗納粹德國七十五週年紀念。不過這一天全國國民卻是躲在家裡，唯恐會感染冠狀病毒。政府對這種病毒的反應是猶豫和混亂的。英國的死亡率要高於四鄰國家。現在英國的特殊主義變成了是國家失敗的象徵而不是如強森所以為的，代表了英國的先天優越性。