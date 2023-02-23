《孤獨英國》：最後會落得孤伶伶的到底是「英國」還是「英格蘭」？只有天曉得
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本書作者為英國資深政治記者，以數十年來對重要政治人物與外交官員的採訪紀錄，解碼蘇伊士運河至今英國的政治決策與重要轉折。同時也在描繪一個驕傲的國家如何承認自己不再強大。他認為，不論是過去或是未來，英國要往哪裡去都和他們如何定義自身有關。
文：菲利浦・史蒂芬（Philip Stephens）
後記 恢復探尋
從蘇伊士運河撤軍兩個月後，艾登爵士寫下了對這次潰敗的一些私人反省。他在結論裡說︰這次不幸遭遇的意義並不完全在於它改變了未來的道路，而在於它揭示了現在的嚴酷現實。英國不能以既有的方式繼續走下。消化這個不討喜真相的工作將留待艾登的幾位繼任者去做。負責打頭陣的是麥克米倫對英國國力的重新評估。最終，他們的結論將會導致英國加入歐洲經濟共同體。
脫歐就像遠征蘇伊士運河一樣，是想要透過回望歷史中的美好日子而為未來繪製地圖。一如艾登曾經希望後帝國時代的英國可以保有她的強權地位，脫歐派的核心主張是此舉可以讓英國恢復她在加入歐盟前曾享有的行動自由。他們不把麥克米倫的「相互依賴」的觀念或集體行動的利益當一回事。
這一次英國大概需要花更長時間才能重新適應現實。蘇伊士運河危機只是單一的震撼性事件，反觀脫歐的衝擊性卻會持續多年。不過，英國可以憑一己的喜好而行事的錯覺卻是注定會再次被粉碎。這個國家在世界上的地位總是由她的歷史所形塑，但她卻不可能像脫歐派所樂見的那樣始終凍結在歷史裡。
二○二○年的英國仍然擁有很多天生的實力，也是一些極高檔國際俱樂部的成員。然而就像蘇伊士運河危機之後的那樣，她迷失了方向。在結束她和歐洲鄰國四十多年的緊密勾連之後，她重新打開了艾奇遜對她在世界上的地位的疑問。大部分人一直以為這個問題已經因為希斯簽署《羅馬條約》而塵埃落定。加入歐洲共同體這個決定緊接在英軍撤出蘇伊士運河以東之後出現，讓英國成為一個歐洲大國，儘管這個英國就像法國一樣有著全球視野和利益。但拔起歐洲的錨錠之後，英國失去了角色。
國際氣候也沒有麥克米倫在艾登離開唐寧街時面對的那樣溫和。最顯而易見的是，因為世界權力的再洗牌，英國的相對經濟實力和軍事實力在這幾十年間進一步減弱。蘇伊士運河危機之後的頭號世界政治大事是美蘇的冷戰對抗，以及英國的歐洲共同體夥伴們從大戰的復甦，麥克米倫和他的繼任者所害怕的是英國被排除在這些權力集團之外。但六十年之後的世界要變得不穩定得多。「美國治世」——二戰後西方和英國的安全保證——正在崩解。來臨的時代——有人稱為「國際新失序」——看來將由中美的大國角力所形塑，也是由普亭俄國的軍事冒險主義所形塑。
中東大片土地是一片火海，敘利亞和利比亞飽受內戰蹂躪，黎巴嫩處於懸崖邊緣，伊朗和美國進入永久對峙狀態。崛起中的民族主義成為了「自由國際主義」的一大挑戰，後者本來一直被視為西方在冷戰勝利後的遺產。在脫歐公投以前，卡麥隆政府曾經幻想英國可以成為中國在西方的「最好朋友」。到了二○二○年，北京的擴張主義外交政策和不理會國際規則的態度對西方民主制度構成廣泛挑戰。
在美國方面，她已經轉為閉鎖，採行川普的好鬥孤立主義。簡言之，在二十世紀的下半葉，穩定和講規則的國際體系——這體系保障了一段長時期的相對和平——被大國之間的競爭所取代，很像是回到了十九世紀的權力平衡體系。現在，英國必須在一九四五年以來最凶險的環境中尋找新的定位。
除了吹噓主權的失而復得以外，脫歐的鼓吹者從未能就英國應該扮演何種新角色達成共識。有些人想像擺脫歐洲的規範之後，英國可以轉型為歐陸邊緣一個活力充沛的經濟轉口港，就像一個較大的和歐洲版的新加坡那樣。和這些自由貿易鼓吹者形成對比的是英國民族主義者，他們巴望對移民甩上大門和架設貿易藩籬以保護本國產業。
還有些人幻想恢復讓柴契爾夫人深受吸引的英語圈，即把英美的「特殊關係」擴大至包含澳洲、紐西蘭和加拿大。另一些人繼續指望大英帝國協可以取代帝國，另外到中國和其他新興國家尋找經濟契機。最後還有一些人相信，即使英國收回轉移給歐盟的主權，一樣可以保存和歐盟的所有經濟聯繫。在標榜所謂的「全球性英國」時，強森只是把一件披風披套在一些駁雜和常常自相矛盾的觀念上。
他是一個沒有指南針的首相。用一個每天和他一起在政府裡工作的官員的話來說，他不把尋找穩定施政路線的事放在心上。他對不討喜的事實真相和戰略選擇有一種熱情的罔顧。政治諸神沒有眷顧這種狂妄自負。新冠病毒在二○二○年二月底橫掃歐洲，直撲英國。這種類似「嚴重急性呼吸道症候群」（Sars）的傳染病是幾個月前首先在幾千公里外的中國武漢省爆發。歐陸各國開始鎖國，但強森的最初反應和他的為人如出一轍。
他對其他國家的慌慌張張不以為然，勸國民放一百二十個心，因為英國擁有「冠絕群倫」的流行病學家和大藥廠，一定很快就會消滅病毒。他的言下之意就像脫歐已經給英國打了對抗災殃的疫苗。他話還沒說完，「二○一九冠狀病毒」就在英國全國各地肆虐，甚至連首相本人也病倒，讓政府不得不對經濟作出空前未有的圍封。強森後來是康復了，但他的過度自信卻奪走了數以千計的生命。脫歐本來是為了重新樹立國界，但病原體可不理會這種分別。
強森在日記裡指出，二○二○年五月是英國例外主義一個值得大肆慶祝的日子，因為這一天是英國打敗納粹德國七十五週年紀念。不過這一天全國國民卻是躲在家裡，唯恐會感染冠狀病毒。政府對這種病毒的反應是猶豫和混亂的。英國的死亡率要高於四鄰國家。現在英國的特殊主義變成了是國家失敗的象徵而不是如強森所以為的，代表了英國的先天優越性。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料