《鄂圖曼帝國的殞落》：一戰對於塑造現代中東樣貌上，有著極大的影響力
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鄂圖曼帝國亡國至今百年，此後中東陷入分裂與混亂，至今無解。從20世紀的以阿戰爭、美蘇冷戰、石油危機到21世紀依舊有恐怖攻擊、無數代理人戰爭，每次的衝突都牽動著世界政治經濟局勢甚深。為了了解衝突背後的根源，本書作者將帶領讀者重回第一次世界大戰東線戰場，探索鄂圖曼帝國的崩解與現代中東世界的形成。
文：尤金・羅根（Eugene Rogan）
埃及與阿拉伯從世界大戰中浴火重生，對於獨立新時代的來臨懷抱極高的期待。伍德羅．威爾遜在十四點原則中的第十二點中，保證讓阿拉伯人與其他鄂圖曼帝國統治下的臣民「生命安全無虞，自治發展的機會絕對不受干擾」。脫離鄂圖曼帝國長久以來政治壓迫後，一些激進人士在敘利亞與美索不達米亞積極討論不同的政治遠景。在埃及，當地政治菁英很清楚他們想達成什麼目標。被英國占領三十六年之後，他們希望埃及能徹底獨立。
一群埃及政治要人前往開羅，要求英國當局准許他們在巴黎和會中提出埃及獨立的提案。與德國停戰的兩天之後，也就是一九一八年十一月十三日，英國高級專員溫蓋特爵士接待這批以資深政治家薩阿德．札格盧勒（Saad Zaghlul）為首的代表團。他聽完代表們的發言後，立刻非常明確地拒絕他們參加和會的請求。他表示巴黎和會是為了決定戰敗國的命運，與埃及毫無關係。札格盧勒和同僚依舊持續為此目標而努力，卻在一九一九年三月八日被捕並驅逐至馬爾他。第二天，埃及爆發迅速蔓延全國的示威活動，社會各階層人士一致要求獨立。
城鎮與鄉村裡的各地埃及人，攻擊眼前所有代表大英帝國權力的事物。他們破壞鐵路與電報線，燒毀政府辦公室，大批群眾到市政中心前抗議。英國派出軍隊維持秩序，但以軍隊對付平民卻是十分不智，群眾傷亡漸增。埃及人控訴英國士兵手段殘暴；他們以真槍實彈對付示威群眾，焚燒村莊，甚至強暴婦女。截至三月底為止，在這場暴行中共有八百名埃及百姓死亡，更有一千六百名百姓受傷。
為恢復社會安寧，英國人准許札格盧勒回到埃及，並且在一九一九年四月帶領埃及代表團前往巴黎。在埃及代表團到巴黎之前，英國首相勞合．喬治早已說服法國與美國盟友，埃及是「大英帝國的問題，而非國際問題」。埃及代表團抵達巴黎當天，威爾遜總統承認英國是埃及的保護國。和會一直沒有同意正式聽取埃及代表團的意見。戰爭或許已經結束，但英國卻持續統治埃及。
巴黎和會也並不信任埃米爾費瑟勒在大馬士革的阿拉伯行政機構。這位哈希姆王子相信，他領導阿拉伯革命、對抗鄂圖曼帝國，為協約國達到目的，因此自己有權要求這些協約國盟友支持他；然而，他的主張卻與法國在敘利亞的野心有所衝突。
一九一九年一月，費瑟勒將阿拉伯獨立的案子提交給巴黎和會的最高委員會。如果以亨利．麥克馬宏爵士在兩人著名的書信往返中承諾謝里夫胡笙的廣大領土來說，費瑟勒的立場可說是相當保守。他要求立刻在大敘利亞（相當於現今敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列和巴勒斯坦自治政府）與漢志建立獨立的阿拉伯王國，由他父親胡笙國王統治。他接受外國勢力進入巴勒斯坦調停，以解決阿拉伯人和猶太復國主義者之間的衝突。承認英國擁有美索不達米亞主權的同時，費瑟勒也表示，他相信這些領土終有一天會併入他希望說服和會調解者創造的獨立阿拉伯國家。
英國盟友的付出，少於之前對哈希姆家族所做的承諾，費瑟勒接受這一點，但他的要求卻超出英國所能給予的。英國首相勞合．喬治需要法國同意保障英國在美索不達米亞與巴勒斯坦的主權。而戰爭一開始，法國就指定敘利亞為戰勝的獎賞。英國無法調解法國與阿拉伯對立的要求，只好支持它最重要的盟友——法國，讓費瑟勒獨自奮鬥。
一九一九年十一月一日，英國從敘利亞退兵，把這個國家交給法國軍隊統治。由費瑟勒的支持者召開、其代表由大敘利亞不同地區所選出的民選機構敘利亞全體國會（Syrian General Congress），在一九二○年三月八日做出回應，宣布敘利亞獨立，由費瑟勒擔任敘利亞國王。但費瑟勒的敘利亞王國卻無法持久。法國從黎巴嫩派出一支殖民地軍隊控制大馬士革。
一九二○年七月二十四日，法軍在貝魯特與大馬士革之間的山徑遇到費瑟勒阿拉伯部隊的殘兵，並且在可汗．麥薩隆（Khan Maysalun）輕而易舉地擊敗僅剩的兩千名阿拉伯軍，沒有遭到抵抗就挺進大馬士革，推翻費瑟勒短命的敘利亞王國。對阿拉伯革命希望破滅的費瑟勒，逃離了敘利亞。
費瑟勒的大馬士革政府垮台，巴勒斯坦人只好獨自面對英國的占領，以及貝爾福宣言。巴勒斯坦鄉鎮與城市的重要人士在敘利亞全體國會中扮演了重要的角色，這些人所代表的村民與市民們，已經把他們的意見告知巴黎和會於一九一九年夏天派出的美國調查委員會。
一九一九年六月十日至七月二十一日間，金克蘭委員會（King-Crane Commission）走訪大敘利亞各地，評估社會大眾對於各地區政治前途的意見，蒐集相關證據。很顯然絕大多數巴勒斯坦的阿拉伯人都希望接受費瑟勒的阿拉伯王國統治。此外，在金克蘭委員會的調查報告中，巴勒斯坦的阿拉伯大眾「強烈反對猶太復國計畫」，而且「全體巴勒斯坦人對此事再同意不過」。
一九二○年，在貝爾福宣言的鼓勵之下，猶太移民人數漸增，巴勒斯坦緊張氣氛也隨之升高。一九一九年與一九二一年間，有超過一萬八千五百名猶太復國主義移民湧向巴勒斯坦海岸。一九二○年四月的第一週，耶路撒冷發生暴動，有五名猶太人與四名阿拉伯人死亡，超過兩百人受傷。
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