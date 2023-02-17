《烏合之眾》：團結只有破壞力量大，文明卻將走向衰亡

文：曾友俞

勒龐（Gustave Le Bon）在一個世紀前的這本著作《烏合之眾》，不只是對於群眾心理的分析，例如佛洛姆（Fromm）在《逃避自由》就曾對納粹支持者分析到，這些失意的德意志群眾對於自由的捨棄，擁抱強人對於安全感的追索等。而在《烏合之眾》中，更是提出在群眾心理的命題之上，整個人類文明的歷史論，雖然是悲觀的、決定論式的，但至今仍然有相當的參考價值。

在當時種族觀念仍盛，性別平等觀念亦非如同今日一般流行，尤其當時對於女性的制度性壓迫更屬常態，因此在行文上，勒龐多有對於女性或例如拉丁族群的貶低，然而考量到那個時期的實然狀況，也只能說是無可厚非，但就政治社會的成員（幾為男人）而言，對於「政治人」的剖析卻仍是十分精闢。

《烏合之眾》是在原文書名《The Crowd》根據內容所譯出，實際上所代表的是群眾，但指涉的卻是群盲。不只是群體的盲目狀態，更是成為群體的盲目化過程，在成為群體的過程中，原先個體所具有的個性、人格、意識漸漸消散，轉化成為群體的個性、人格、意識，且就像在成為群體過程中個體之間長出了血管一般，使得情緒與觀念具有無阻的管道。

雖曾有說三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，在著作中的觀點卻正好相反，個人的意見優越於群體的判斷，領袖、菁英實際上才是決定社會、世紀走向的關鍵因素。不但不存在群眾智慧，更只有群眾智障，亟思並不廣益卻是廣劣，但裡頭卻也沒有對於柏拉圖式哲王，而只有如此這般只能這樣的論斷。

群眾容易受到領袖的暗示，這些暗示如同催眠術，「…更重要的事，就造成生命和財產損失而論，顯然刺激群體想像力的不是事件本身，而是他們發聲並引發關注的方式…」（頁94），並不需要在睡寐狀態如同《美麗新世界》一般，而是只要言說的內容足夠煽動能夠惹起情緒，就能夠獲取群眾的支持，反而邏輯式的論證只會招來噓聲。

領袖的意見如同病毒，滲透入群眾之後，會由下往上地傳播，個人主義式的利弊判斷都被置於腦後，所以當愛國主義的號角響起時，拋頭顱、灑熱血都成為榮耀之舉，為了宗教屠殺異教徒、焚燒女巫都成為了敬神的行動。領袖或許出於迎合公眾的策略，或許其他，無論如何當思想達到最上層後將再轉化，再度以此方式循環。

「...從長遠看來，是智力因素決定了世界的命運，但這種影響是間接的。當哲學家的思想經過我所描述的那些過程，最終取得勝利時，他們早已不在人世了。」（頁141-142）

這樣的觀點也能見及於作者對於議會組織的觀察，議會的成員固然代表了選區的選民利益集合，然而在這些強烈要求之外的其他議案上，成員也同樣受到具有魅力的領袖所主導，而在這些議案的結論上，經常不是所有議員的共同結論，卻只不過是領袖意志的複製貼上。

尤其法案經常是由特定的專家（例如議員助理）所提出，也因此最終法案的通過雖然是以議會之名，但實際而論，卻不過是特定菁英的創作產物所風靡於該政治社會的結果，反而是在法律經歷一再地修正後，才是越趨畸形，顧此失彼的修正，反倒使得秩序失衡不如原初所制定時思慮的完善。

群眾是不理性的，卻是被情感所驅動，在人多勢眾的情形下，所具有的就是強大的破壞性力量，但這種力量並不同於岩漿的破壞後火山灰的巨大養分，所具有的創造性破壞過程，卻是讓社會走向衰亡。

理由在於，作者十分強調種族特徵的無意識因素，是群體作為群體的重要理由，僅在遺傳上的差異或是環境、教育的刺激使得群體中的個體有別，然而，只有前者的無意識因素才構成了群體的共性。

個體當然也會受到刺激影響而產生衝動，但是在「理性」的抑制下會克制這些違反自我利益的行為，然而，「群體是衝動的奴隸。」（頁66）勒龐如是說，在群體的面前，理性無足輕重，因此群體必然是反智的，這也如同當代民粹的特質一般。

如同民粹中將非我族類予以他者化的特徵一般，群體既是因觀點之歧異所區分而出，不同觀點者其心當異而非我群，而這種不寬容的特質，卻也正好是群體得以存在的重要條件。民族國家也正是如此的群體概念延伸，敵友的界分也正在於對於國族情感認同、歸屬的不同，以及，價值信念、政治體制的扞格，導致「我跟你不同國」。

在《槍炮、病菌與鋼鐵》中，Jared Diamond提出了地理決定論，以對人類群體的興衰提出主張，在《國家為什麼會失敗》的Daron Acemoglu與James A. Robinson則對前者提出了批判，進而提出了制度決定論，以制度影響國家的存亡作為關鍵因素，但勒龐卻是以「種族」作為最為核心的素質，

「可見，我們又一次遇到種族這個基本概念，實際上我們之前經常碰到，由此我們產生了另一個結論，即制度和政府會對一個民族的生活產生作用，但這種作用不大。民族主要受種族特徵的支配，即受各種遺傳特質的支配，種族特徵正是這些遺傳特質的總和。種族因素和束縛我們的日常規律是決定我們命運的神秘主因。」（頁191）

雖說種族性的論述與優生學在上個世紀中——也就是《烏合之眾》出版的半個世紀後，歷經了重大挫折，但或許我們可以民族精神來予以理解勒龐的理論，畢竟於其立場中，這種種族特徵—民族精神形成了政治社會群體中的思想根底。