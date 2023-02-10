風靡全球的泰式奶茶，鮮豔的橘色外觀原來是用「色素」調製？

近日台灣泰菜廚師「暹羅猴老大」在臉書專頁上，介紹了知名泰國茶品牌「手標牌」（Cha Tra Mue， Number One Hand）的創立緣起，文中也提到泰式奶茶的「特色橘」其實是加了色素的緣故，而究竟風靡全球的泰式奶茶究竟是如何興起，又為何飲品會呈現橘色呢？

泰式奶茶的發展

根據法國駐暹羅（泰國）外交官Simon de la Loubère的紀錄，泰國人喝茶始自阿瑜陀耶王國時期的那萊王（1656至1688年在位），到了19世紀 拉瑪四世和拉瑪五世統治期間，因與英國互動密切而興起了喝紅茶的風尚，當時更有記錄僕人會用主人剩下的茶葉，加入香料讓味道更好， 而華人自大城王朝（1351-1767）時期而有移民至泰國的悠久歷史，經年累月也將中國的飲茶文化帶入泰國。

而談到泰式奶茶（「Cha Yen」，不加 牛奶的冰茶被稱為「Cha Dum Yen」 ）的緣起，冰奶茶的兩大功臣，也就是煉乳和冰塊的供應也是相當重要。 1893年雀巢（Nestle）在推出了泰國第一個煉乳品牌 「Mam Thunhua」，十年後，泰國又開設了首座冰塊工廠，也就從那時起，泰式冰茶和奶茶便開始流行起來。

泰式奶茶的原料，是由紅茶葉、甜煉乳、香料（ 香草、肉桂、荳蔻和八角等 ）所調製， 方法是將茶葉放入內襯褲襪過濾器，再倒入熱水，並 用源自馬來西亞的「拉茶」手法，經 長時間沖泡後再加入煉乳和碎冰，而如此 將濃烈的紅茶、牛奶與香料混合，許多人認為是受到印度香料奶茶（ Chai）的影響。

「特色橘」到底是怎麼來的？

泰國製作奶茶最常使用的品牌非「 手標牌 」莫屬。「 手標牌」 最初成立於泰國唐人街耀華力路上的一家中國茶館，起初以進口中國烏龍茶和綠茶為主，不過在發現泰國人並不熱衷熱茶後，便開始進口紅茶以製作加冰的奶茶和紅茶，並 在1945年起開始受到泰國人喜愛，如今甚至成為「泰式冰茶」的代名詞。

至於泰式奶茶鮮明的「特色橘」 ，根據《 Thaiger 》的報導，「手 標牌 」的乾燥阿薩姆茶葉在用過濾器沖泡並加入煉乳和糖後，本身的顏色就會呈現橘色，不過一篇出自《食力》的文章〈 泰式奶茶的橘色打那來的？別被故事包裝所騙 那其實就是色素！〉，作者「韋恩的食農生活」卻提到，過去「泰國因茶區位於紅土地帶，而泰國茶葉沖泡後，紅土含有的氧化鐵讓茶色變成橘紅色」的說法並非正確，因為「氧化鐵會留在紅土裡，但卻不溶於水」，而如果查看「手標牌」的茶葉包裝，也會看到標示清楚寫著內含「食用黃色5號」色素，而除了人工色素外，也有的泰式奶茶店家是以加入天然色素「紅花」（safflower）來讓飲品顏色更為鮮豔。

Photo Credit: GettyImages 泰式奶茶鮮明的橘色

更加鮮豔的泰國奶茶，是為吸引美國消費者所創造

在有超過5300家泰國餐館的美國，為了 吸引消費者，更是大加特加色素讓 泰式奶茶有更誇張 的 橙紅色外觀。就如始自 加州的壽司「加州捲」（Califonia Roll）輸出回了日本，如此帶有「鮮豔橘」的泰式奶茶也紅回泰國，而滿滿橘色色素的 泰國奶茶，也被美國人視為泰國美食的代表飲品。

在舊金山經營餐廳Kin Khao的主廚Pim Techamuanvivit，就曾針對泰式奶茶在美國盛行的現象表示看法。他強調奶茶在泰國就只是「一種飲料」，而非「文化的基本元素」，卻莫名成功抓住了美國人的想像力。在美國，泰式奶茶也成為許多甜點的靈感來源，例如在紐約在OddFellows Ice Cream Co.吃得到泰式奶茶冰淇淋，到Spot Dessert Bar可以找到泰式奶茶焦糖布丁。

Photo Credit: GettyImages 位於美國麻薩諸塞州的一間泰式餐館，泰式炒河粉和泰式奶茶幾乎是美國人必點的選項。

雖然Techamuanvivit仍堅持認為傳統的泰國冰茶製作方法沒有不需鮮豔的外表和過度的調味，但他也注意到基於西方遊客的湧入，泰國大餐館還是從善如流奉上了「色素奶茶」，他表示：「在美國被認為是非常泰國的東西，後來美國版本被轉移回到了泰國」，最終還下了這個結論：

「泰國奶茶是文化融合的完美典範。」

參考資料

延伸閱讀

核稿編輯：杜晉軒