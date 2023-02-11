「白色恐怖受難者」星雲法師年輕時槍口求生，「生存」始終是貫穿他一生的主題

佛光山的星雲法師2月5日圓寂，他的逝世也引發各界對其一生功過的討論。推崇星雲法師的人，尊稱他為「大師」，而對他言行不以為然的人，則批評他「政治和尚」。不過星雲法師其實有一個較少被大眾談及的身份，那就是「白色恐怖受難者」。

這篇文章就想以星雲法師作為「白色恐怖受難者」的經歷為一個線索，談談這段經歷可能對他一生的作為帶來什麼樣的影響。

星雲法師的第一次「白色恐怖」經歷

先來看看星雲法師怎麼談他作為一個「白色恐怖受難者」的經歷，他在《星雲大師全集・第五類「文叢」・合掌人生・我聽不懂媽媽的話》裡，是這麼敘述的：

在這種絕命之下，我二十三歲帶領救護傷亡、服務眾生的「僧侶救護隊」來台灣，七十幾人從上海登船，來到台灣，才到基隆港，就有三十人不告而別，各奔東西了。 ⋯⋯不久，白色恐怖就來了，就是親生兒女都不能信任，誰來伸出援手？ 那幾年，政府對我們不諒解，警察經常查戶口，我常一覺起來，就被問這個、問那個。生活謀食困難、投靠無門等等都沒有什麼了不起。最困難的是，當時我住在一間寺廟裡，偶爾要出門上課講法，都要先報備，必須到派出所警察局「請假」，他們同意，我才可以去。 來台灣時，並不需要「入境證」，後來辦戶口的時候，「入境證」卻是不可少的文件，那時沒有戶口是很危險的，不能居住，會被視為來路有問題。 我不知道該怎麼辦？省議員吳鴻麟老先生其實不認識我，但我向他求助，請他幫忙報戶口，他竟一口答應，親自帶我到警察機關報了戶口。後來，我們三十幾位僧人被人誣告是匪諜，被警察逮捕審問，幾乎面臨槍斃，也是吳老先生奔走，才將我們保釋出來。因此，我和他的公子國民黨前主席吳伯雄成為至交。 總之在亂世，人不如狗啊！政府那時對外省來的年輕人不放心，懷疑我來路不明，這個精神的壓力很大，持續了三年之久。

雖然在星雲法師的自述裡，只談到「入境證」的問題，但這個問題其實只是當時警備總部拿來羈押僧人的藉口，這起白色恐怖案件「慈航法師匪諜案」整體的輪廓大致是這樣：

1949年，來自南洋的「慈航法師」與弟子「律航法師」，一起在新竹的靈隱寺收容逃難來台的中國僧侶，打算復興「中國佛教會」。當時的星雲法師，就是其中一位從中國逃難來台的年輕僧侶。其中慈航法師的弟子「律航法師」黃臚初，曾是中華民國陸軍中將、空軍防空司令，更曾是蔣介石在保定軍校時期的同學，照理來說黨國後台應該十分強硬。

但在1949年，這群聚集在靈隱寺的僧眾，卻遭不明人士舉發「內藏匪諜」。新竹警方在警備總部指揮下，兩度包圍寺院，並以沒有「入境證」為藉口，羈押寺裡的僧人，年輕的星雲法師就是被羈押在新竹看守所的僧人之一。

更誇張的是，看守所的人員後來在沒有上級的命令下，還將包括星雲法師在內的9名年輕僧人拉到新竹街頭遊街示眾。這段經歷便是星雲法師在自述裡說的：「我們三十幾位僧人被人誣告是匪諜，被警察逮捕審問，幾乎面臨槍斃。」

當時參與救援這起白色恐怖事件的，除了星雲法師提到的吳伯雄父親、省議員吳鴻麟之外，還有監察委員丁俊生、立法委員董正之、國民黨創黨元老，國大代表李子寬、孫立人將軍夫人孫張清揚、甚至連蔣介石禮敬的國師，與達賴喇嘛並稱「四大活佛」的章嘉呼圖克圖都從成都來信營救。

從這樣「眾星雲集」的營救名單來看，幾乎從黨國層峰到各級民代都出手救援，但這起連告密者是誰，至今都還不清不楚的冤獄，仍是讓包括星雲法師在內的僧眾，甚至連蔣介石的老同學律航法師，都在獄中處於生死邊緣。

星雲法師對黨國的「另一種」評價，跟第二次遭遇白色恐怖

經歷這樣生死一線的「白色恐怖」，對星雲法師的一生恐怕產生非常強烈的影響。這些影響我們也能從他留下的文字中看出端倪。雖然星雲法師日後公開與國民黨、共產黨一直維持著良好的關係，甚至接受國民黨中央的黨職，但從他留下的文字，仍然能看出他心理其實並不是全然的支持黨國。

像是底下這段星雲法師的自述，就明白說出當時在黨國對佛教的「歧視」下，是台灣人用熱情的台語替他打氣，帶給他傳教的動力：

為了倡導佛教，我開始教他們歌詠隊唱歌。過去佛教是不唱歌的，我組織弘法團、青年會、兒童班，帶領男女青年到鄉下弘法傳教，當地不少民眾會從家裡拿出小凳子，在廣場上給大家坐，幫助我講道傳教，青年們會替我弘揚佛法，用台灣話講：「咱的（我們的）佛教來了！」這一句話令我感動，至今難忘。 這句話現在聽來沒什麼了不起，但那時在政治上有股壓力。蔣夫人是信基督教的，對佛教很排斥。當年，你說你信佛教，你會不能升官；填表格時說信佛教，就不能出國，這裡面有宗教的歧視。 ——《星雲大師全集・第五類「文叢」・合掌人生・我聽不懂媽媽的話》

就連他創立佛光山之後，白色恐怖的魔爪其實也沒有遠離他。1973年，佛光山又因為「台大哲學系事件」被調查，而且這次直接衝著星雲法師本人而來，他是這麼回憶的：

一九七三年，「台大哲學系事件」轟動全台，多名教授因而解聘，其中陳鼓應、李日章等人曾來佛光山授課，當時正值戒嚴時期，我建議學者應專心致力於學術工作，思想儘可以自由，但不見得要付諸行動。 不料後來卻傳來許多不實的傳言，例如：「佛光山是匪諜大本營」、「佛光山裡藏了兩百多支長槍」、「佛光山的資金是中國共產黨資助的」……情治人員也頻來調查。 二十二年後，由六位台大教授組成的調查小組，經過兩年的明查暗訪，終於真相大白，雪洗冤屈，而佛光山早已通過時間的考驗，脫除嫌疑。 ——《星雲大師全集・第三類「教科書」・往事百語・佛陀也會被人毀謗》

年輕時槍口求生，「生存」成了一生的課題

而且國民黨跟共產黨帶給星雲法師的苦難，不是從他來台才開始。在他的自述裡，他從中國大陸時期，就在國共內戰的武力威脅下，過著朝不保夕，隨時擔心丟掉性命的生活：

八年抗戰勝利後，國共戰爭。就是二十一歲的時候，我在宜興白塔國小擔任校長，白天國民黨的軍隊來，要我們告訴他們：「共產黨的軍隊在哪裡？」晚上解放軍、地下工作人員來，要我們告訴他：「今天國民黨的部隊多少人來？」 現在這些話講起來很簡單，實際上是小命不知放在哪裡？說錯話隨時就可以結束生命。我也曾遭到逮捕，國民黨說我是匪諜，要槍斃；共產黨說我是國特，要殺頭，兩面不是人。 有天下午，應該是帶著我要抓去槍斃了，在面臨死亡前的那一刻，我深深體驗到人生的境界是什麼滋味。在那種情況下，你說一個年輕人青春在哪裡？ ——《星雲大師全集・第五類「文叢」・合掌人生・我聽不懂媽媽的話》

在這樣極度恐懼的狀況下度過年輕時光，反映在星雲法師的人生哲學中，「生存」始終是貫穿他一生的主題，這關乎的不止是他自己生命的生存，還有佛教的生存，這也是當年讓他下定決心來台的主要原因。他自己是這麼說的：

一九四九年，國勢頹危，我與同道智勇法師相約：要為佛教至少留下一人，以續佛慧命，紹隆佛種。於是決定：他留守大陸，我則孤身來台。由於長年深居內地，當時孤陋寡聞的我，對於台灣的印象，竟然還是古籍中所描述的蠻荒瘴癘之地。 ⋯⋯回想當年一個涉世不深的青年之所以能赤手空拳，不怖不畏地面對陌生的環境及遙不可知的未來，所憑者無非是堅定果決的勇氣罷了。 ——《星雲大師全集・第三類「教科書」・往事百語・勇敢的一面》

打造佛光山成為「文明方舟」

這個對「佛教生存」高過一切的信念，不只讓年輕的星雲法師決定渡海來到陌生的台灣，也強烈影響了他晚年經營「佛光山」的方針。大家有沒有想過，為什麼佛光山要建得跟一艘宇宙戰艦一樣？

實際上，佛光山雖然不是一艘宇宙戰艦，但其實也差不多了。在星雲法師的規劃裡，佛光山擔任的是「文明方舟」的任務。佛光山底下藏著48個「地宮」，星雲法師期許這些地宮，能夠在未來確保無論外面世界如何變化，都能替人類留下文明跟佛教的種子。

這樣的規劃，佛光山基本上跟西方科幻小說泰斗艾西莫夫筆下，在銀河帝國崩潰後，身負銀河文明存續的「基地」沒有兩樣。星雲法師根本就是希望自己變成台灣版的哈里・謝頓。星雲法師談到：

在佛光山佛陀紀念館，同樣設立了小型的一座座地宮，共四十八座。 每一座地宮裡，都收藏了數千件當代的文物產品，待百年後開啟一個，或者是二十年開啟一個，讓幾百年或幾千年後，後人能從地宮出土的文物，研究過往的歷史，承接文化的因緣關係，解決後世找尋歷史的困難。 我們這一點愛教的苦心，也是為了中華文化生命的延長，我想大家都能了解其意義。 ——《星雲大師全集・第一類「經義」・佛法真義・地宮》

特別有趣的是，星雲法師談到，設立地宮的目的，就是要讓文化跟佛教逃離「暴戾的君主」跟「暴虐的政治」摧殘。「讓文化的傳承，不要再受那許多無知暴戾的君主所摧殘，不要再因政治的暴虐而破壞，讓我們中華文化源遠流長，永遠在世界上大放光明。」

星雲法師並沒說明，他心目中的暴君跟暴政是誰。但從他一生的軌跡，我們或許能思考，是怎麼樣恐怖的經歷，讓他的一生都在害怕佛教毀滅，甚至他畢生的聚斂，都是為了替未來的佛教預留一線生機。

政治上各種「靠邊站」的背後

這樣的思路也影響了星雲法師對「政治」的態度。很多人可能會對星雲法師在政治上各種「靠邊站」的行為感到不解。星雲法師一方面接受國民黨的黨職；一方面發動信眾，載歌載舞的迎接到訪佛光山的中共國台辦主任陳雲林；卻又稱讚民進黨推出的總統候選人蔡英文是「媽祖婆」。

但從星雲法師自己的闡述就可以知道，什麼政治立場對他來說其實都沒差，他最在乎的仍然只是「佛教的生存」。只要能讓佛教存續下去，他可以支持任何人：