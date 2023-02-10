紐約中學於非裔歷史月提供「炸雞和西瓜」午餐組合，廠商涉種族歧視非首例
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美國媒體報導，1888年的醫學期刊中，還曾有研究專指許多非裔美國人的腸子裡，都塞滿了西瓜種子。甚至還有喬治亞州的醫師表示，自己在開腸手術中好不容易幫一名非裔患者劃開腸子，發現裡面竟然有高達820顆種子。
文：Taylor Mei
美國紐約尼亞克中學（Nyack Middle School）近日為學餐所提供的餐點道歉，因這所學校以非裔學生為主，但卻在非裔歷史月（Black History Month，2月1日至3月1日）首日中午，提供了象徵歧視非裔美國人的午餐組合，引發外界輿論沸騰。
對此，該校校長深表遺憾，並強調他對學餐供應商愛瑪客（Aramark）刻意強化在美非裔的負面刻板印象，感到非常失望。在該事件發生後愛瑪客為此公開致歉，強調他們犯了一個本來就不應該犯的錯誤，但過去紀錄顯示，非裔歷史月的餐點問題並非第一次發生。
學校午餐竟釀種族爭議
據英國《衛報》（The Guardian）報導，本次事件發生地點是紐約的尼亞克中學，是一所以非裔學生為主的學校，該校學生在非裔歷史月第一天用餐時，竟被學校供應炸雞、格子鬆餅和西瓜的午餐組合，而這套午餐組合在美國其實隱含了對非裔美國人的歧視。
校方指出，提供該校午餐的餐飲外包公司愛瑪客原應提供的餐點為費城牛肉三明治（Cheesesteak）、花椰菜和水果，但不知道為什麼後來會變成現在的組合。
該校校長強生（David Johnson）表示：「發生這樣的狀況，我們對整個尼亞克社區都感到十分抱歉。」強生指出，相關負責人選擇了強化非裔族群刻板印象的食物，致使午餐缺乏文化包容性。
尼亞克中學的模範生聖蒂牙哥（Honore Santiago）告訴當地媒體《WABC》，當她看到午餐的組合時覺得非常驚訝，「因為現在根本不是西瓜的季節。」
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