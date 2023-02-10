土耳其、敘利亞強震逾2.1萬死，民眾貼文批評政府救災，土國政府封鎖推特12小時

土耳其敘利亞強震逾2.1萬死，尋獲生還者希望漸渺茫

（中央社）土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，截至今（10）日死亡人數已突破2萬1000人，救難人員持續在低溫中搜救，但尋獲瓦礫堆下倖存者的希望逐漸變得渺茫。

《法新社》報導，官員與醫護人員表示，目前土耳其死亡人數達1萬7674人，敘利亞有3377人，合計罹難人數來到2萬1051人。

土耳其官員還說，東南部10個受災最嚴重的省分共有超過7萬人受傷。

貼文批評政府救災，土耳其封鎖推特12小時後恢復登入權限

（中央社）土耳其政府本週地震救災行動遭到網上強烈批評，各大行動電信服務商將推特（Twitter）封鎖了至少12個小時，直到昨天清晨5時前後，用戶才能再次登入推特網站。

《法新社》報導，網路監控團體netblocks.org前天顯示，土耳其各大手機通訊服務商的推特傳輸受阻，接著完全遭到封鎖。推特受阻，仍可透過隱藏用戶位置的虛擬專用網路VPN加以解除。

土耳其歷經6日強烈地震後，現仍在受災狀態下，此次震災已奪走土國和鄰國敘利亞至少2萬條人命。

土國社群媒體貼滿用戶對其居住省分缺乏搜救行動的不滿留言，而官員一再發出警告，不得在5月14日大選之前散播假消息。現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）將再次參選，以期延長他20年來的領導權。

netblocks.org證實，在土國官員與推特主管群召開視訊電話會議後，推特今天在土國已可登入。在重新能夠登入之前，推特老闆馬斯克（Elon Musk）發推文說，「推特已接獲土耳其政府通知，不久後將可在土國恢復登入」。

土國基礎設施部副部長薩揚（Omer Fatih Sayan）昨天發推文說，他已與推特負責人交談，「提醒他們注意，震災發生後對我們國家的責任問題」。

土國以往在發生全國緊急狀況和安全事件期間，也曾對社群媒體設限。此次地震發生至今，土國警方已逮捕18人，理由是這些人在社群媒體發表批評政府救災作為的「挑釁」貼文。

ℹ️ Update: Metrics confirm access to Twitter is being restored in #Turkey following hours of filtering. The restoration comes after authorities held a meeting with Twitter to "remind Twitter of its obligations" on content takedowns and disinformation.



📰 https://t.co/CEbfgeBpvz pic.twitter.com/EOI9jFyztS — NetBlocks (@netblocks) February 9, 2023

土耳其震災區16嬰兒奇蹟獲救，總統專機載送首都就醫

（中央社）土、敘強震造成逾1.6萬人死亡，土國總統艾爾多安到南部震央勘災時，承諾將向受災戶發放1萬里拉救助金，孤苦無依的16名嬰兒獲救後，已搭乘總統專機安全抵達首都就醫。

土耳其與敘利亞6日發生規模7.8強震，隨著救援行動逼近災難專家認為最有可能搶救性命的黃金72小時關卡，罹難人數預料將劇烈上升。

艾爾多安政府挨批救災不力，他坦言政府的應對措施「有不足之處」。

《法新社》與美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，民眾上網砲轟政府救災不力時，艾爾多安訪視震央重災區卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）時，稱他的政府將在「一年內」重建這個南部地區，並說「我們絕對不能讓國人流落街頭」。

艾爾多安說，政府計劃向受災戶發放1萬里拉（約新台幣1萬6105元）救助金，並組織各大飯店收留希望入住的民眾。

艾爾多安也承認政府「遇到一些問題」，無法順利搶通受阻道路及向災區城市與救難團隊提供天然氣，導致搜救人員無法趕赴倒塌的建築物救援。

但他說，情況目前已「獲得控制」，「我們今天的狀況已有所改善，明天會更好」。

16 babies rescued from the rubble of collapsed buildings in Kahramanmaras are being transferred to Ankara by Turkish Presidential Plane after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Türkiye's multiple provinces https://t.co/IrVtKSlUJP



📸:Mehmet Ali Özcan, Hakan Dündar pic.twitter.com/cqqfZwo4Pu — Anadolu Images (@anadoluimages) February 8, 2023

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，在災區獲救、無依無靠的16名嬰兒，已從卡拉曼馬拉斯搭乘艾爾多安的總統專機安全抵達安卡拉。

這架處於待命狀態的飛機用於支援與地震相關的救援行動，包括將醫療團隊與救援物資運至災區，或將情況危急的傷患運至安卡拉治療。

16名孤苦無依的嬰兒在災區獲救，寒流來襲之際，他們身上裹著一層又一層毛毯，依偎在救難人員懷裡。

這些嬰兒據信都毫髮無傷，如今將送往家庭與社會服務安全部（Ministry of Family and Social Services）旗下的兒童機構接受照護，總統夫人艾米內（Emine Erdogan）已前往埃特里克市立醫院（Etlik City Hospital）探視他們。

Photo Credit: GettyImages 強震讓許多建築物倒塌，挖土機出動協助清理斷垣殘壁。

北賽普勒斯排球隊土耳其參賽，孩童遇強震下落不明

（中央社）來自北賽普勒斯的20多名孩童和部分家長在學校安排下，前往土耳其參加排球比賽，期間卻不幸在旅館內遇到強震，如今整間旅館只剩下一根旗桿矗立著。

《法新社》報導，這間旅館位於土國東南部重災區阿德亞曼市（Adiyaman）的主要幹道上，旅館已經被強震夷平。道路兩旁的其他數十棟建築物也遭遇相同命運。

2月6日發生的強震，迄今已造成土耳其和敘利亞逾1萬7500人喪生，且數據每天仍在持續增加。

排球隊一名成員的哥哥比爾根（Ilhami Bilgen）表示：「我從未見過這樣的狀況、這樣的破壞。」他無助地看著堆積如山的混凝土和磚塊，他的弟弟則還被埋在底下。

眼前的建築殘骸實在太重，難以徒手搬動。而且，他仍然拒絕相信自己的弟弟可能已經罹難。

比爾根說：「那邊有個洞，孩子們可能爬進去了。我們還沒放棄希望！」

當地官員告訴《法新社》，24名年齡介於11至14歲之間的學生以及10名家長、4名教師和1名教練，一行共有39人一起住在旅館。

北賽教育部長卡夫索格魯（Nazim Cavusoglu）表示，第一次強震發生後，有1名教師和3位家長獲救，昨晚還有2名教師的遺體被從瓦礫堆中拖出。