土耳其、敘利亞強震逾2.1萬死，民眾貼文批評政府救災，土國政府封鎖推特12小時
我們想讓你知道的是
土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，截至今（10）日死亡人數已突破2萬1000人，救難人員持續在低溫中搜救，但尋獲瓦礫堆下倖存者的希望逐漸變得渺茫。土耳其政府的救災行動遭到網上強烈批評，各大行動電信服務商將推特（Twitter）封鎖了至少12個小時，直到昨天清晨才能再次登入推特網站。
土耳其敘利亞強震逾2.1萬死，尋獲生還者希望漸渺茫
（中央社）土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的強震，截至今（10）日死亡人數已突破2萬1000人，救難人員持續在低溫中搜救，但尋獲瓦礫堆下倖存者的希望逐漸變得渺茫。
《法新社》報導，官員與醫護人員表示，目前土耳其死亡人數達1萬7674人，敘利亞有3377人，合計罹難人數來到2萬1051人。
土耳其官員還說，東南部10個受災最嚴重的省分共有超過7萬人受傷。
貼文批評政府救災，土耳其封鎖推特12小時後恢復登入權限
（中央社）土耳其政府本週地震救災行動遭到網上強烈批評，各大行動電信服務商將推特（Twitter）封鎖了至少12個小時，直到昨天清晨5時前後，用戶才能再次登入推特網站。
《法新社》報導，網路監控團體netblocks.org前天顯示，土耳其各大手機通訊服務商的推特傳輸受阻，接著完全遭到封鎖。推特受阻，仍可透過隱藏用戶位置的虛擬專用網路VPN加以解除。
土耳其歷經6日強烈地震後，現仍在受災狀態下，此次震災已奪走土國和鄰國敘利亞至少2萬條人命。
土國社群媒體貼滿用戶對其居住省分缺乏搜救行動的不滿留言，而官員一再發出警告，不得在5月14日大選之前散播假消息。現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）將再次參選，以期延長他20年來的領導權。
netblocks.org證實，在土國官員與推特主管群召開視訊電話會議後，推特今天在土國已可登入。在重新能夠登入之前，推特老闆馬斯克（Elon Musk）發推文說，「推特已接獲土耳其政府通知，不久後將可在土國恢復登入」。
土國基礎設施部副部長薩揚（Omer Fatih Sayan）昨天發推文說，他已與推特負責人交談，「提醒他們注意，震災發生後對我們國家的責任問題」。
土國以往在發生全國緊急狀況和安全事件期間，也曾對社群媒體設限。此次地震發生至今，土國警方已逮捕18人，理由是這些人在社群媒體發表批評政府救災作為的「挑釁」貼文。
土耳其震災區16嬰兒奇蹟獲救，總統專機載送首都就醫
（中央社）土、敘強震造成逾1.6萬人死亡，土國總統艾爾多安到南部震央勘災時，承諾將向受災戶發放1萬里拉救助金，孤苦無依的16名嬰兒獲救後，已搭乘總統專機安全抵達首都就醫。
土耳其與敘利亞6日發生規模7.8強震，隨著救援行動逼近災難專家認為最有可能搶救性命的黃金72小時關卡，罹難人數預料將劇烈上升。
艾爾多安政府挨批救災不力，他坦言政府的應對措施「有不足之處」。
《法新社》與美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，民眾上網砲轟政府救災不力時，艾爾多安訪視震央重災區卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）時，稱他的政府將在「一年內」重建這個南部地區，並說「我們絕對不能讓國人流落街頭」。
艾爾多安說，政府計劃向受災戶發放1萬里拉（約新台幣1萬6105元）救助金，並組織各大飯店收留希望入住的民眾。
艾爾多安也承認政府「遇到一些問題」，無法順利搶通受阻道路及向災區城市與救難團隊提供天然氣，導致搜救人員無法趕赴倒塌的建築物救援。
但他說，情況目前已「獲得控制」，「我們今天的狀況已有所改善，明天會更好」。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，在災區獲救、無依無靠的16名嬰兒，已從卡拉曼馬拉斯搭乘艾爾多安的總統專機安全抵達安卡拉。
這架處於待命狀態的飛機用於支援與地震相關的救援行動，包括將醫療團隊與救援物資運至災區，或將情況危急的傷患運至安卡拉治療。
16名孤苦無依的嬰兒在災區獲救，寒流來襲之際，他們身上裹著一層又一層毛毯，依偎在救難人員懷裡。
這些嬰兒據信都毫髮無傷，如今將送往家庭與社會服務安全部（Ministry of Family and Social Services）旗下的兒童機構接受照護，總統夫人艾米內（Emine Erdogan）已前往埃特里克市立醫院（Etlik City Hospital）探視他們。
北賽普勒斯排球隊土耳其參賽，孩童遇強震下落不明
（中央社）來自北賽普勒斯的20多名孩童和部分家長在學校安排下，前往土耳其參加排球比賽，期間卻不幸在旅館內遇到強震，如今整間旅館只剩下一根旗桿矗立著。
《法新社》報導，這間旅館位於土國東南部重災區阿德亞曼市（Adiyaman）的主要幹道上，旅館已經被強震夷平。道路兩旁的其他數十棟建築物也遭遇相同命運。
2月6日發生的強震，迄今已造成土耳其和敘利亞逾1萬7500人喪生，且數據每天仍在持續增加。
排球隊一名成員的哥哥比爾根（Ilhami Bilgen）表示：「我從未見過這樣的狀況、這樣的破壞。」他無助地看著堆積如山的混凝土和磚塊，他的弟弟則還被埋在底下。
眼前的建築殘骸實在太重，難以徒手搬動。而且，他仍然拒絕相信自己的弟弟可能已經罹難。
比爾根說：「那邊有個洞，孩子們可能爬進去了。我們還沒放棄希望！」
當地官員告訴《法新社》，24名年齡介於11至14歲之間的學生以及10名家長、4名教師和1名教練，一行共有39人一起住在旅館。
北賽教育部長卡夫索格魯（Nazim Cavusoglu）表示，第一次強震發生後，有1名教師和3位家長獲救，昨晚還有2名教師的遺體被從瓦礫堆中拖出。
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。